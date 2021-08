‘കേരളത്തിൽ ഞങ്ങളെ കൊല്ലുമായിരുന്നു; ഇനി ബിജെപിക്കാരെ തൊട്ടാൽ തിരിച്ചടി’

ബെംഗളൂരു∙ ബിജെപി പ്രവർത്തകരെ തൊട്ടാൽ അതേനാണയത്തിൽ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് കർണാടക മന്ത്രി കെ.എസ്. ഈശ്വരപ്പ. ഷിമോഗയിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുമായുള്ള സംവാദത്തിനിടെയാണ് കേരളത്തിലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിച്ച് ബിജെപി മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന. ബിജെപി ഇപ്പോൾ വളരെയധികം ശക്തിപ്രാപിച്ചെന്നും എതിരാളികൾ പ്രകോപിപ്പിക്കുമ്പോഴും ആക്രമിക്കുമ്പോഴും അതേ അളവിൽ തിരിച്ചടി നൽകാൻ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിയുമെന്നും മന്ത്രി യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു.



‘കേരളത്തിൽ, ആർഎസ്എസിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് തുറക്കാൻ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തകൻ ശ്രമിച്ചതിന്, ഹിന്ദുത്വത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതിന് അവൻ കൊല്ലപ്പെടും. അന്നു തിരിച്ചടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ബിജെപിക്കൊപ്പമുണ്ട്. ഒരു റാലി നടക്കുമ്പോൾ, ലക്ഷങ്ങൾ ഒത്തുകൂടുന്നു.’ – ഈശ്വരപ്പ പറഞ്ഞു.

പണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരെ അവർ കൊല്ലുമ്പോഴും ശാന്തത പാലിക്കാനാണ് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ നൽകിയ നിർദേശം. എത്ര ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാലും ശാന്തരായിരിക്കാൻ ‍നിർബന്ധിതരായി. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തിയില്ലായിരുന്നു. ഇന്നു ബിജെപി ലോകമെമ്പാടും വളർന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു ബിജെപി പ്രവർത്തകനെ ഏതെങ്കിലും കോണിൽ ആരെങ്കിലും തൊട്ടാൽ, അതേനാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കാനാണ് നിർദേശം. ഒന്നെടുത്താൽ പകരം രണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. ഞങ്ങൾ വളരെ ശക്തരായി. ഞങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ആരും വരില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പ്രസ്താവനയ്ക്കു പിന്നാലെ, ഈശ്വരപ്പയെ മന്ത്രിസഭയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി. മന്ത്രിയല്ല, എംഎൽഎയായി ഇരിക്കാൻ പോലും ഈശ്വരപ്പ യോഗ്യനല്ലെന്ന് കർണാടക പിസിസി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സലീം അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ ഗവർണർ ഇടപെടണമെന്നും സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും എസ്‌ഡിപിഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: BJP very strong, workers told to hit back if touched, take two for one: Karnataka minister