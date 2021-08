ചെന്നൈ∙ കേരളത്തില്‍നിന്ന് എത്തുന്നവര്‍ക്ക് തമിഴ്നാട്ടില്‍ മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പരിശോധന. ചെന്നൈ സെന്‍ട്രല്‍ റയില്‍വെ സ്റ്റേഷനിലാണ് പരിശോധന. ആര്‍ടിപിസിആര്‍ നെഗറ്റീവ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റോ രണ്ടുഡോസ് വാക്സീന്‍ എടുത്ത രേഖയോ വേണമെന്നാണ് നിബന്ധന. ആരോഗ്യമന്ത്രി എം.സുബ്രഹ്മണ്യം, ദേവസ്വം മന്ത്രി പി.കെ.ശേഖര്‍ ബാബു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യാത്രക്കാര്‍ നിബന്ധന പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത്.

കേരളത്തില്‍നിന്ന് വരുന്നവര്‍ക്ക് പരിശോധന തുടരുമെന്ന് തമിഴ്നാട് ആരോഗ്യമന്ത്രി എം. സുബ്രഹ്മണ്യം മനോരമ ന്യൂസിനോടു പറഞ്ഞു. രേഖകളില്ലാത്തവര്‍ക്ക് പരിശോധനാ സൗകര്യം ഒരുക്കും. ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല. മുന്‍കരുതല്‍ നടപടി മാത്രമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



English Summary :Tamil Nadu ministerial inspection for those arriving from Kerala