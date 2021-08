തിരുവനന്തപുരം∙ പിതൃതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുപോയ അമ്മയെയും മകനെയും ശ്രീകാര്യം പൊലീസ് തടഞ്ഞ് 2000രൂപ പിഴ ഈടാക്കിയശേഷം 500 രൂപയുടെ റസീറ്റ് നൽകിയ സംഭവത്തിൽ സസ്പെൻഷൻ. സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ അരുൺ ശശിയെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. സിഐയ്ക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തും.

ശ്രീകാര്യം വെഞ്ചാവോട് ശബരിനഗറിലെ നവീനെയും (19) അമ്മയെയുമാണ് പൊലീസ് പിഴ ഈടാക്കി തിരിച്ചയച്ചത്. കർക്കടവാവ് പിതൃതർപ്പണം നടത്താൻ ശ്രീകാര്യം പുലിയൂർക്കോട് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ബുക്കു ചെയ്തിരുന്നു. ബലിയിടാനായി നവീൻ അമ്മയോടൊപ്പം ശ്രീകാര്യം മാർക്കറ്റിനു സമീപം എത്തിയപ്പോള്‍ പൊലീസ് കാർ തടഞ്ഞു. ബലിയിടാൻ പോകുകയാണെന്നു പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ബലിയിടേണ്ടെന്നും തിരിച്ചു പോകാനും നിര്‍ദേശിച്ചു.

കാർ പിന്നിലേക്കെടുത്തപ്പോൾ പൊലീസുകാരനെത്തി 2000 രൂപ പിഴ നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അമ്മയെയും മകനെയും ശ്രീകാര്യം സ്റ്റേഷനിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി 2000 രൂപ വാങ്ങിയശേഷം 500 രൂപയുടെ റസീറ്റ് നൽകുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് നവീൻ സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്കു പരാതി നൽകിയത്. എന്നാൽ, ലോക്ഡൗൺ ലംഘിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പരമാവധി പിഴ 2000 ആണെന്നും റസീറ്റിൽ തുക എഴുതിയപ്പോൾ തെറ്റിയതാണെന്നുമാണ് പൊലീസ് വിശദീകരണം.



English Summary : CPO suspended for imposing Rs 2000 fine to a family went for karkidaka vavu bali