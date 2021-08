‘52,000 രൂപ പിഴ ചുമത്തി, പിച്ചച്ചട്ടിയിൽ കയ്യിട്ട് വാരുന്നു’; രോഷത്തിൽ വ്ലോഗർമാർ

കണ്ണൂർ ∙ കലക്ടറേറ്റിലെ ആര്‍ടി ഓഫിസില്‍ സംഘര്‍ഷമുണ്ടാക്കിയെന്ന പരാതിയില്‍ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഇ ബുൾ ജെറ്റ് സഹോദരങ്ങളെ കോടതിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴും വൈകാരിക പ്രതികരണം. പൊലീസ് വാഹനത്തിനുള്ളിൽനിന്നു മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പിനെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഇരുവരും കുറ്റപ്പെടുത്തി. പിച്ചച്ചട്ടിയിൽ കയ്യിട്ടുവാരുന്നു എന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രതികരണം.



വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ: ‘ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. ടാക്സ് അടച്ചില്ലെന്നാണു പറയുന്നത്. പക്ഷേ ടാക്സ് അടച്ചതാണ്. കണ്ണൂർ ആർടിഒ ഓഫിസിൽ എനിക്ക് അടിച്ചുതന്നത് 52,000 രൂപയാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് ഞാൻ എവിടെനിന്ന് ഉണ്ടാക്കും ഇത്ര പണം. ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാൻ ലൈഫറായ എന്നെ ചതിച്ചു.

കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി ജയിലിൽ ഇടുകയാണ്. എനിക്കും അനിയനും വന്ന ഗതി ആർക്കും വരുത്തരുത്. എന്റെ വീട്ടിൽവന്നു വണ്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോയി. അത് ചോദ്യം ചെയ്തതിന് കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പിച്ചച്ചട്ടിയിൽ കയ്യിട്ട് വാരുകയാണ്. കരിവാരി തേയ്ക്കുകയാണ്. ഭീകരവാദികളെയും കൊലയാളികളെയും കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. നിരന്തരം വേട്ടയാടുകയാണ്.’

വാഹന ഉടമകളായ എബിന്‍, ലിബിന്‍ എന്നിവരോട് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് ആര്‍ടി ഓഫിസില്‍ എത്താന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇവർ ഓഫിസില്‍ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ തുടക്കം. ഇവരെ തുണച്ച് ഒരുകൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരും ഓഫിസിനു പുറത്തെത്തി. ആര്‍ടിഒയുമായുണ്ടായ വാക്കേറ്റത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് പൊലീസ് എത്തി ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

സ്റ്റേഷന്‍ പരിസരത്തു തടിച്ചു കൂടിയ ഇരുപതോളം ആരാധകരും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. ആര്‍ടിഒ ഓഫിസില്‍ എത്തിയ ഇവര്‍ ഓഫിസിനകത്തുവച്ചു ലൈവ് വിഡിയോ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ലൈവ് ചെയ്യാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ ആര്‍ടിഒ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പൊലീസിനെ അറിയിക്കുകയും പൊലീസ് എത്തി ഇവരെ ടൗണ്‍ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റുകയുമായിരുന്നു.

English Summary: E bull jet brothers get emotional while in police custody