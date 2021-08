കണ്ണൂര്‍∙ യാത്രാ ബ്ലോഗര്‍മാരായ ഇ ബുള്‍ ജെറ്റ് സഹോദരങ്ങളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പൊലീസ്. കണ്ണൂര്‍ ആര്‍ടിഒ യുടെ പരാതിയിലാണ് നടപടി. ഇരിട്ടി കിളിയന്തറ സ്വദേശികളായ എബിന്‍, ലിബിന്‍ എന്നിവരെയാണ് കളക്ടറേറ്റിലെ ആര്‍ടി ഓഫീസില്‍ സംഘര്‍ഷമുണ്ടാക്കിയെന്ന പരാതിയില്‍ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. വാഹന നികുതി അടച്ചില്ല, അനുമതിയില്ലാതെ വാഹനത്തിന്റെ രൂപകല്‍പനയില്‍ മാറ്റം വരുത്തി തുടങ്ങിയ ഒന്‍പതു കുറ്റങ്ങള്‍ ചുമത്തി മോട്ടോര്‍ വെഹിക്കിള്‍ വിഭാഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബ്ലോഗര്‍മാരുടെ വാഹനം പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.



ഉടമകളായ എബിന്‍, ലിബിന്‍ എന്നിവരോട് ഇന്ന് രാവിലെ ആര്‍ടി ഓഫിസില്‍ എത്താന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഓഫിസില്‍ എത്തിയപ്പോഴാണ് പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ തുടക്കം. ഇവരെ തുണച്ച് ഒരുകൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരും ഓഫിസിന് പുറത്തെത്തി. ആര്‍ടിഒയുമായുണ്ടായ വാക്കേറ്റത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് പൊലീസ് എത്തി ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

സ്റ്റേഷന്‍ പരിസരത്തു തടിച്ചു കൂടിയ ബ്ലോഗര്‍മാരുടെ ഇരുപതോളം ആരാധകരും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. ആര്‍ടിഒ ഓഫിസില്‍ എത്തിയ ഇവര്‍ ഓഫീസിനകത്ത് വച്ച് ലൈവ് വീഡിയോ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ലൈവ് ചെയ്യാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ ആര്‍ടിഒ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പൊലീസിനെ അറിയിക്കുകയും പോലീസ് എത്തി ഇവരെ ടൗണ്‍ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റുകയുമായിരുന്നു.

