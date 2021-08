അഹമ്മദാബാദ്∙ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന യുവതിയെ ഡ്രിപ്പ് ബോട്ടിലിൽ സയനൈഡ് ലായനി കലർത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഒരുമാസത്തിനുശേഷം ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ. ഗുജറാത്തിലെ അങ്കലേശ്വറിലാണ് സംഭവം. ഭാര്യ ഊർമിള വാസവയെ (34) കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ജിഗ്നേഷ് പട്ടേൽ ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഊർമിള ഒരു മാസം മുൻപ് അങ്കലേശ്വർ ടൗണിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ജിഗ്നേഷ് ഡ്രിപ്പ് കുപ്പിയിൽ സയനൈഡ് ലായനി കുത്തിവച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



ജൂലൈ 8ന് രാവിലെ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഊർമിളയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത്. ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഊർമിള മരിച്ചു. എന്നാൽ ഊർമിളയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിൽ ദൂരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ആരോപണമുയർന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് അങ്കലേശ്വർ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാകും ഊർമിളയുടെ മരണത്തിന് കാരണമെന്നായിരുന്നു പ്രാഥമിക നിഗമനം. എന്നാൽ വെള്ളിയാഴ്ച ലഭിച്ച ഫൊറൻസിക് റിപ്പോർട്ടാണ് കേസിൽ വഴിത്തിരിവായത്. സയനൈഡ് ഉള്ളിൽ ചെന്നാണ് ഊർമിള മരിച്ചതെന്നായിരുന്നു ഫൊറൻസിക് റിപ്പോർട്ട്. തുടർന്ന് നടന്ന അന്വേഷണത്തിൽ ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ ജിഗ്നേഷ് ഊർമിളയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്നു തെളിഞ്ഞു.

ഏഴ് വർഷം മുൻപാണ് ഊർമിളയെ ജിഗ്നേഷ് പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഇരുവരും തമ്മിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങളുണ്ടായി. നെഞ്ചുവേദനയെ തുടർന്ന് ഊർമിള ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ, ഡോക്ടർമാരും മറ്റു ആശുപത്രി ജീവനക്കാരും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് സയനൈഡ് ലായനി ഡ്രിപ്പ് കുപ്പിയിലേക്ക് കുത്തിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. സയനൈഡ് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചയുടൻ ഊർമിള മരിച്ചു. അങ്കലേശ്വറിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഫാക്ടറിയിൽനിന്നാണ് സയനൈഡ് കൈക്കലാക്കിയതെന്ന് ജിഗ്നേഷ് പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

