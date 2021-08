വീടുകൾ നിർമിച്ചു നൽകിയത് വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത്: പെട്ടിമുടി ഇരകൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ

കൊച്ചി∙ സർക്കാർ നൽകിയ വീട് വാസയോഗ്യമായ സ്ഥലത്തല്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പെട്ടിമുടി ഉരുൾ പൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിലെ ഇരകൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ. ദുരന്തത്തിൽ പെട്ടവരുടെ പുനരധിവാസം എങ്ങുമെത്തിയില്ല. നേരത്തെ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് 32 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് വീടു നിർമിച്ചു നൽകിയത്. റേഷൻ വാങ്ങാൻ കാൽനടയായി കിലോമീറ്ററുകൾ പോകേണ്ട സാഹചര്യമാണ് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ഹർജി.

കണ്ണന്‍ദേവന്‍ കമ്പനിയുടെ കൈവശമുള്ള മിച്ചഭൂമിയില്‍ വീടു വയ്ക്കാന്‍ സ്ഥലം നല്‍കണം എന്ന ആവശ്യമാണ് ഇരകൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം കുറ്റിയാര്‍ വാലിയില്‍ ദുരന്തത്തിൽ പെട്ടവർക്കു വീട് നിർമിച്ചു നൽകിയെന്നു സര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എട്ടു പേർക്ക് വീടു നിർമിച്ചു കൈമാറി. ആറു പേർക്കു പട്ടയം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. സർക്കാർ അഭിഭാഷകന്റെ നിലപാട് കേട്ട കോടതി ഇതു സംബന്ധിച്ചു വിശദമായ റിപ്പോര്‍ട്ടു സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിനോടു നിർദേശിച്ചു.



ദുരന്തത്തെ അതിജീവിച്ചവർക്കു സർക്കാർ കണ്ണൻ ദേവൻ കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ച് ഒരു കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു നിർമിച്ച വീടിന്റെ താക്കോൽ ദാനം കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് നടന്നത്. മന്ത്രിയായിരുന്ന എം.എം. മണിയാണ് താക്കോൽ ദാനം നിർവഹിച്ചത്. രണ്ടു കിടപ്പുമുറികളും സ്വീകരണമുറിയും അടുക്കളയും ശുചിമുറിയും വരാന്തയും ഉള്ള വീടുകളാണ് നിർമിച്ചു നൽകിയത്. മൂന്നാർ കുറ്റിയാർവാലിയിൽ സർക്കാർ അനുവദിച്ച പട്ടയഭൂമിയിലാണ് വീടു നിർമിച്ചു നൽകിയത്.



English Summary : Houses were built in uninhabitable place: Pettimudi victims in court