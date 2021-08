ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൽ അധ്യാപകരുടെ ശരീര വർണന, അശ്ലീലം; ഇടിച്ചുകയറി ‘ഡ്രാക്കുള’

കണ്ണൂർ∙ പതിവു പോലെ കുട്ടികൾക്കു നൽകിയ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തയാറായി വന്നതാണ് പ്രമുഖ സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക. ഗൂഗിൾ മീറ്റിലാണ് ക്ലാസ്. പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥികളാണ്. ടീച്ചർ ആദ്യം ഹാജർ വിളിച്ചു. കുട്ടികളെല്ലാവരുംതന്നെ ക്ലാസിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തി, ക്ലാസ് തുടങ്ങി. മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ വലിയ ഉച്ചത്തിൽ ഒരു അശ്ലീല വിഡിയോ പ്ലേ ആയി. കുട്ടികളും അധ്യാപകരും ഞെട്ടിത്തരിച്ചിരുന്നു. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല. അധ്യാപികയ്ക്ക് വിഡിയോ റിമൂവ് ചെയ്യാനുമാകുന്നില്ല. വളരെ വേഗത്തിൽ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുക മാത്രമായിരുന്നു ടീച്ചറുടെ മുന്നിലുള്ള വഴി.



സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിൽ അശ്ലീല വിഡിയോകൾ, ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഇങ്ങനെ കടന്നു കൂടുന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒരു സ്കൂളിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൽ നഗ്ന നൃത്തത്തിന്റെ വിഡിയോ പ്ലേ ആയത് ആഴ്ചകൾക്കു മുൻപാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ചു പരാതികൾ കുന്നുകൂടുന്നു. ലോക്കൽ പൊലീസ് പരാതി സൈബർ സെല്ലിലേക്ക് കൈമാറുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. പെയ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിൽ ഈ പ്രശ്നം അധികമില്ല. എന്നാൽ സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ പ്രശ്നം രൂക്ഷമാകുകയാണ്.

ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളുടെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തു പോകുന്നതാണു പലപ്പോഴും ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുണ്ടാകാൻ കാരണം. ഹാക്കർമാരുടെ ശല്യവുമുണ്ടെന്ന് അധ്യാപകർ പറയുന്നു. ക്ലാസുകൾ നടക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നുഴഞ്ഞുകയറി അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കുകയും കമന്റുകൾ പറയുകയുമാണ് ഇക്കൂട്ടരുടെ രീതി. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ മൂലം വലിയ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടിവന്ന അധ്യാപകരുമുണ്ട്.

ഇടിച്ചുകയറി ഡ്രാക്കുള

കണ്ണൂർ പാനൂർ ചമ്പാട് ചോതാവൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഒരു അധ്യാപകൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിലെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെക്കുറിച്ചു പറയുന്നതു നോക്കാം. ‘ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ക്ലാസ് വൈകിട്ട് തുടങ്ങി. പെട്ടെന്ന് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന പത്തോളം പേർ ക്ലാസിലേക്ക് ‘ഇടിച്ചു കയറി’. പിന്നീട് നടന്നതു കൂട്ട തെറിവിളി. കേട്ടാലറയ്ക്കുന്ന അശ്ലീല പ്രയോഗങ്ങൾ ഇംഗ്ലിഷിലും മലയാളത്തിലും ഹിന്ദിയിലും. ഇടയ്ക്ക് ഉച്ചത്തിലുള്ള പാട്ടും. നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർ കണ്ണൂരുകാരല്ലെന്ന് സംസാരശൈലിയിൽ നിന്നു മനസ്സിലായി. തൃശൂർ, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലെ സംസാര രീതിയാണ്.

സംഭവം കുട്ടികളിലും അധ്യാപകരിലും വലിയ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കി. നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം സംഭവമുണ്ടായതെന്നറിയാൻ ഓരോ കുട്ടിയെയും രക്ഷിതാവിനെയും പ്രത്യേകമായി വിളിച്ചു സംസാരിച്ചു. എന്നാൽ ആരും ക്ലാസിന്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തില്ലെന്നാണു പറഞ്ഞത്. ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ക്ലാസുകൾ പലയിടത്തും ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായി അറിയാൻ കഴി‍ഞ്ഞു. ഇതിനായി ചില ഗ്രൂപ്പുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അറക്കൽ, ഡ്രാക്കുള തുടങ്ങിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൽ കയറി ആക്രമിക്കുക വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട്. സൈബർ സെല്ലിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അധ്യാപകൻ പറയുന്നു.

മൊകേരി രാജീവ്ഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമാന സംഭവം ഉണ്ടായി. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഗൂഗിൾസ്യൂട്ടിലൂടെ ക്ലാസിലേക്ക് കുട്ടികളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഈ സംവിധാനത്തിൽ കുട്ടിയെ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. തിരിച്ചറിയൽ നമ്പറും ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ഗൂഗിൾസ്യൂട്ട് പലയിടത്തും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർ ഇതരസംസ്ഥാനത്തുനിന്നും!

പതിവുപോലെ അധ്യാപകൻ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ കുട്ടികൾക്കു ലിങ്ക് അയച്ചുകൊടുത്തു. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരാൾ. ഉത്തരേന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള വിലാസത്തിലാണു ഇദ്ദേഹം ക്ലാസിലെത്തിയത്. വലിയ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും. ഇടയ്ക്ക് അശ്ലീലവർഷം. അവസാനം അധ്യാപകന് ക്ലാസ് നിർത്തേണ്ടതായി വന്നു. കുട്ടികൾക്കു ലിങ്ക് അയച്ചുകൊടുത്താൽ മിക്ക അധ്യാപകരും കുട്ടികളെ ‘അഡ്മിറ്റ്’ ചെയ്യുകയാണു പതിവ്. ഇവിടെ ‘ഓട്ടോ അഡ്മിറ്റ്’ ആയതാണു പ്രശ്നമായത്. ആൾ എങ്ങനെയോ കയറിക്കൂടി. ലിങ്ക് കിട്ടിയതോ ഹാക്ക് ചെയ്തതോ ആവാം. എന്തായാലും ഉടൻ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിച്ച് പുതിയ ലിങ്കിൽ വീണ്ടും ക്ലാസ് നടത്തി.

അധ്യാപകരെ പേടിപ്പിക്കാൻ ‘കുഞ്ഞു ക്വട്ടേഷൻ’

കുട്ടികൾക്കു ക്ലാസ് ലിങ്ക് അയച്ചുകൊടുത്താൽ ചിലർ അതു ഷെയർ ചെയ്യും. അതുവഴിയാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. ചോദ്യം ചോദിച്ചതിന്റെയോ പരീക്ഷയിൽ മാർക്കു കുറഞ്ഞതിന്റെയോ വഴക്കു പറഞ്ഞതിന്റെയോ പേരിൽ കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ ശത്രുത അധ്യാപരോടുണ്ടായാൽ ലിങ്ക് മറ്റു പലർക്കും അയച്ചുകൊടുക്കുന്ന പതിവ് ഇപ്പോൾ ചില വിദ്യാർഥികൾക്കുമുള്ളതായി അധ്യാപകർ പറയുന്നു. വെറുതെ ക്ലാസിൽ നുഴഞ്ഞുകയറി അധ്യാപകരെ ഒന്നു പേടിപ്പിക്കാനായി കൊടുക്കുന്ന ഇത്തരം കുഞ്ഞു ക്വട്ടേഷനുകളാണ് പലപ്പോഴും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നത്. പഠനത്തിനിടയിൽ ചീത്ത വിഡിയോകളും സന്ദേശങ്ങളും കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും കുട്ടികളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെയും പഠനത്തെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.

കുട്ടികളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്

ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൽ ഹാക്കർമാരുടെ ശല്യമുണ്ടായതിനുശേഷം ക്ലാസെടുക്കാൻതന്നെ പേടിയായെന്ന് ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക പറയുന്നു. 15 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ക്ലാസിലാണ് കേട്ടാലറയ്ക്കുന്ന തെറികളും അശ്ലീല കമന്റുകളും വന്നത്. പിന്നീട് വിഡിയോ ഓൺ ആക്കി ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്ത മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടിവരുന്നുണ്ട്. രാത്രിയിൽ ഉറക്കംപോലും നഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ മനസ്സിനെയും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ വല്ലാത്ത തരത്തിൽ ബാധിക്കും. ചില ഹാക്കർമാർ അധ്യാപകരുടെ ശരീര വർണന നടത്തിയ സംഭവങ്ങളുമുണ്ട്. അധ്യാപകരുടെ മനോവീര്യംതന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സർക്കാർ ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.

ഫ്രീ ഫയർ ക്യാംപെയ്ൻ

ഫ്രീ ഫയർ ഗെയിമിന്റെ ക്യാംപെയ്നാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൽ നുഴഞ്ഞു കയറിയ ഒരു കൂട്ടം ഹാക്കർമാർ നടത്തിയത്. ടീച്ചറുടെ ക്ലാസിനേക്കാൾ ഉച്ചത്തിലാണ് ഗെയിമിനെ വർണിച്ചുകൊണ്ട് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന സംഘം പ്രസംഗിച്ചത്. ഫ്രീ ഫയർ ഗെയിമിന്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പല അധ്യാപകരും വിദ്യാർഥികളോട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനവും സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഗെയിമിന്റെ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് പത്രവാർത്തകൾ കൂടുതലായി വന്ന സമയത്താണ് അധ്യാപകരും ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തിയത്. ഗെയിമിനെതിരെ കുട്ടികളുടെതന്നെ വിഡിയോ സന്ദേശങ്ങളും ക്ലാസിൽ കാണിച്ചിരുന്നു.

ഗെയിം അഡിക്ട് ആയ ചില വിരുതൻമാർ ക്വട്ടേഷൻ കൊടുത്തതാണ് ഫ്രീ ഫയർ ക്യാംപെയ്നുമായുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിനു പിന്നിലെന്ന് അധ്യാപകർ കരുതുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഇത്തരം ഫ്രീ ഫയർ ഗെയിം ക്യാംപെയ്നുകളുമായി ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസിൽ കയറിയ ശേഷം ഗെയിമിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കുട്ടികളുമുണ്ടെന്ന് അധ്യാപകർ പറയുന്നു. ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികളോ രക്ഷിതാക്കളോ ഉടനെ അധ്യാപകരെ അറിയിച്ചു പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച സംഭവങ്ങളുമുണ്ട്. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ‘ലെഫ്റ്റ്’ ആകാതെ നിൽക്കുന്ന ചില കുട്ടികളുമുണ്ട്. അധ്യാപകർ ഇതു ശ്രദ്ധിക്കാതെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ ലിങ്കിലൂടെ ഇത്തരം നുഴഞ്ഞുകയറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാസർകോട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസിനിടെ അശ്ലീല വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു പിന്നിൽ ഫ്രീ ഫയർ ഗെയിമിലൂടെ സുഹൃത്തുക്കളായ ഒരു സംഘമാണെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പൊലീസ്.

ഹിന്ദി ക്ലാസിലെ ‘കലാപം’

ഇരിട്ടി എടൂർ സെന്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് സംഭവം. ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷമുള്ള പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളുടെ ഹിന്ദി ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചു സന്ദേശങ്ങൾ ഇൻകോൾ മെസേജായി ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ലഭിച്ചു. പിന്നീടു സന്ദേശങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മാറി. വളരെ മോശമായ കമന്റുകൾ വന്നു തുടങ്ങി. കുട്ടികളാണെന്ന ധാരണയിൽ അധ്യാപിക മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. അപ്പോഴേക്കും മൂന്നോ നാലോ പേർ ഒരുമിച്ചു സംസാരം തുടങ്ങി. അശ്ലീലകാര്യങ്ങളാണു സംസാരിച്ചത്. ടീച്ചർക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഇടനൽകാതെ ഉച്ചത്തിലുള്ള അശ്ലീലവർഷം. അവസാനം ക്ലാസ് നിർത്തി. പിന്നീടു പുതിയ ലിങ്ക് എടുത്ത് വീണ്ടും ക്ലാസ് നടത്തി. ആറളം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലും സൈബർ സെല്ലിലും പരാതി നൽകിയതായി സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി കൂടിയായ അധ്യാപകൻ ബെന്നി മാത്യു പറയുന്നു.

പരാതിയേറെ, നടപടിയില്ല

ലോക്കൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇത്തരം പരാതികൾക്കു നടപടിയെടുക്കാനുള്ള സംവിധാനമില്ല. മിക്ക പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ഇത്തരം പരാതികൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സൈബർ സെല്ലിനു കൂടി ഇ–മെയിൽ വഴി പരാതി നൽകാനാണ് മിക്ക പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന സന്ദേശം. സമാന പരാതികൾ ധാരാളമായി വരുന്നതിനാൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കാണാനാവുന്നില്ല. ക്ലാസിന്റെ ലിങ്കുകൾ പങ്കുവയ്ക്കരുതെന്ന് സ്കൂളുകൾ കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നുണ്ട്. പിടിഎ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഹാക്കർമാരാണ് ക്ലാസുകളിൽ നുഴഞ്ഞുകയറി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നത്. പുതിയ ടെക്നോളജിയും പുതിയ തന്ത്രങ്ങളുമായി ഹാക്കർമാർ വരുന്നതും പൊലീസിനു വെല്ലുവിളിയാകുന്നുണ്ട്.

ശല്യക്കാരെ തടയാൻ പുതുവഴികൾ

ഹാക്കർ ശല്യം രൂക്ഷമായതോടെ പല സ്കൂളുകളും സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെലവേറിയ പെയ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ പൂർണമായി മാറ്റാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യാപകർക്കു കഴിയാറില്ല. ശല്യക്കാർ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാൻ പാപ്പിനിശ്ശേരി ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ ഓരോ വിദ്യാർഥിക്കും പ്രത്യേകം പ്രൊഫൈൽ ചേർത്ത് ഒരു ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട്, ഒരു ഫോൺ നമ്പർ എന്നിങ്ങനെ നിർബന്ധമാക്കി. രക്ഷിതാക്കൾ നേരത്തേ നൽകിയ ഇ–മെയിൽ ഐഡിയിൽ ഉള്ളവരെ മാത്രമേ ക്ലാസിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കൂ എന്ന നിബന്ധനയും വച്ചു. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിഡിയോ ഓണാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുക, ക്ലാസുകൾ കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ടീവ് ആക്കുക, കുട്ടികളോട് കൂടുതൽ അടുപ്പം സൂക്ഷിക്കുക തുടങ്ങി പല വഴികളും അധ്യാപകർ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്.

നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ തിരിച്ചറിയുക ദുഷ്കരം

വിദ്യാർഥികളുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും ഫോൺ നമ്പരുകളും ഇ–മെയിൽ വിലാസവും പലപ്പോഴും അധ്യാപകരുടെ കയ്യിയിലുണ്ടാകും. എന്നാൽ കുട്ടികൾ ബന്ധുവീടുകളിലോ മറ്റോ പോകുകയാണെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളുടെ ഫോണിൽനിന്നാവും ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൽ കയറുക. കുട്ടികൾക്കു ക്ലാസ് നിഷേധിക്കാനാവാത്തതിനാൽ പലപ്പോഴും പരിചയമില്ലാത്തവരെയും അധ്യാപകർക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ കംപെയ്ൻഡ് ക്ലാസുകളും വരാറുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഓർത്തിരിക്കുകയെന്നതു അപ്രായോഗികമാണെന്ന് മണിക്കടവ് സെന്റ് തോമസ് സ്കൂളിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപികയായ ശോഭ ടോം പറയുന്നു.

‘നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ’ തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മൊബൈൽ റേഞ്ചില്ലാത്തതിനാലും കുട്ടികൾ ബന്ധുക്കളുടെയോ അയൽവാസികളുടെയോ ഫോണിൽനിന്ന് ക്ലാസിൽ കയറുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ക്ലാസിന്റെ ലിങ്കുകൾ ഷെയർ ചെയ്യരുതെന്ന് കുട്ടികളോട് സ്നേഹപൂർവം ആവശ്യപ്പെടും. കുട്ടികളോട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്യാമറ ഓണാക്കാനും സംസാരിക്കാനുമൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. 65 കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസിൽ 20 കുട്ടികളോടെങ്കിലും ഓരോ അവറിലും സംസാരിക്കാറുണ്ടെന്നും അധ്യാപിക പറയുന്നു.

ശക്തമാക്കി സ്കൂൾ പിടിഎകൾ

ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സ്കൂൾ പിടിഎ ശക്തമാക്കുകയാണ് പല സ്കൂളുകളും. മിക്ക സ്കൂളുകളിലും പ്രതിമാസം പിടിഎ യോഗങ്ങൾ ചേരാറുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസിലെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്താലുണ്ടാകാവുന്ന ഡേറ്റാ ചോർച്ച അടക്കമുള്ള അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചും മാതാപിതാക്കളെ അധ്യാപകർ ബോധവാന്മാരാക്കും. കുട്ടികളെ ചേർത്തുനിർത്താനുള്ള ആക്ടിവിറ്റികൾ ആഴ്ചയിലൊരിക്കലെങ്കിലും സംഘടിപ്പിക്കാൻ പ്രധാനാധ്യാപകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. ക്ലാസ് ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ അധ്യാപകർ കുട്ടികളെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി, ബന്ധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതിയും പല സ്കൂളുകളും നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.

ഇടപെടലുമായി മാതാപിതാക്കൾ

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാസർകോട്ടെ പ്രമുഖ സ്കൂളിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൽ അശ്ലീല വിഡിയോ പ്ലേ ആയപ്പോൾ സമയോചിതമായി ഇടപെട്ടത് മാതാപിതാക്കളായിരുന്നു. ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ പെട്ടെന്ന് അശ്ലീലവിഡിയോ വന്നപ്പോൾ എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ കുട്ടികൾ ഞെട്ടിത്തരിച്ച് ഇരുന്നുപോയി. കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ക്ലാസിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന മാതാവാണ് ഉടൻ അധ്യാപകനെ വിളിച്ചത്. തിരക്കില്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ മാതാപിതാക്കളും ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൽ കുട്ടിക്കൊപ്പമിരിക്കണമെന്ന് ചില സ്കൂളുകൾ നിർദേശിക്കാറുണ്ട്.

തമിഴ്‌നാട്ടിൽ തോർത്തുടുത്ത് അധ്യാപകൻ

ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൽ അധ്യാപകർ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കിയ സംഭവങ്ങളുമുണ്ട്. തോർത്തുമുണ്ട് മാത്രം ഉടുത്ത് മുതിർന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കു ക്ലാസ് എടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ആഴ്ചകൾക്കു മുൻപ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു അധ്യാപകനെതിരെ പൊലീസ് കേസ് എടുത്തിരുന്നു. തോർത്തു മാത്രമുടുത്ത് ക്ലാസിലെത്തിയ അധ്യാപകൻ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിലെ പെൺകുട്ടികളോട് ലൈംഗികച്ചുവയോടെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രങ്ങളിലും റിസോർട്ടുകളിലും മറ്റും കൂടെ വരുമോ എന്ന തരത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങളും പെൺകുട്ടികൾക്ക് അയച്ചു.

കുട്ടികൾ സന്ദേശങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് സഹിതം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെയാണ് വിഷയം പുറത്തറിഞ്ഞത്. എതിർത്താൽ മാർക്ക് കുറയ്ക്കുമെന്ന ഭീഷണിയും അധ്യാപകൻ മുഴക്കിയിരുന്നു. അധ്യാപകനെ സ്കൂളിൽനിന്നു പുറത്താക്കി. ഓൺലൈൻ ക്ലാസിനായി തുടങ്ങിയ സമൂഹമാധ്യമ ഗ്രൂപ്പിൽ അശ്ലീലവിഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും പങ്കുവച്ചതിന്റെ പേരിൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ചങ്ങരംകുളം സ്വദേശിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പോക്സോ നിയമപ്രകാരമായിരുന്നു അറസ്റ്റ്.

