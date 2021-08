കമ്മഡോർ ഗോപാൽ റാവു അന്തരിച്ചു; ഓർമയായത് ഇന്ത്യയുടെ വീരനായകൻ

ചെന്നൈ ∙ 1971ലെ ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ യുദ്ധത്തിന്റെ മുന്നണിപ്പോരാളി ആയിരുന്ന കമ്മഡോർ ഗോപാൽ റാവു (95) അന്തരിച്ചു. യുദ്ധത്തിൽ കറാച്ചി തുറമുഖം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഇന്ത്യ നിയോഗിച്ച നാവിക സേനയുടെ പശ്ചിമ സേനാ വിഭാഗത്തെ ഗോപാൽ റാവുവാണു നയിച്ചത്. രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന സൈനിക പുരസ്കാരമായ മഹാവീർ ചക്ര ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെന്നൈയിലെ വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം.

പാക്ക് വ്യോമസേനയും കരസേനയും നാവികസേനയും ഒന്നിച്ചു ചെറുത്തുനിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഇന്ത്യൻ നാവികസേന കറാച്ചി തുറമുഖം പിടിച്ചെടുത്തതു വലിയ നേട്ടമായാണു രാജ്യം വിലയിരുത്തിയത്. അതിശക്തമായ ബോംബ് ആക്രമണങ്ങളെ അതിജീവിച്ചായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടം. 1926ൽ മംഗലാപുരത്തു ജനിച്ച റാവു 1950ലാണു നാവികസേനയിൽ ചേർന്നത്.

English Summary: Indian Navy war hero Commodore Gopal Rao who led Karachi Port attack in 1971 dies at 95