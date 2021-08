‘അവർ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല, തട്ടിപ്പിനില്ല’;‌ പൊലീസിനോട് കുഴൽനാടനും ബിന്ദുവും

മലയാളി വ്ലോഗർമാരായ ഇ ബുള്‍ ജെറ്റ് സഹോദരങ്ങളോട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്വീകരിച്ച നിലപാടിനെ വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ. മാത്യു കുഴൽനാടൻ എംഎൽഎയും കൊല്ലം ഡിസിസി അധ്യക്ഷ ബിന്ദു കൃഷ്ണയും ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിപ്പുകൾ പങ്കുവച്ചു. നിയമലംഘനത്തിനു പിഴ ഈടാക്കാമെന്നിരിക്കെ തോന്നിയ പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇത് വെള്ളരിക്കാപ്പട്ടണമല്ലെന്ന് കുഴൽനാടൻ കുറിച്ചു.

വ്ലോഗർമാർക്ക് സെലിബ്രിറ്റികളെപോലെ ആരാധകരുണ്ടെന്നും അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ സ്വാഭാവികമായും അവിടെ ജനക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകുമെന്നും ബിന്ദു കൃഷ്ണയും കുറിച്ചു. അവർ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുന്നില്ല, ആരെയും കൊള്ളയടിക്കാൻ വരുന്നില്ല, ഒരു തട്ടിപ്പിനും നേതൃത്വം നൽകുന്നില്ല – ബിന്ദു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.



മാത്യു കുഴൽനാടന്റെ കുറിപ്പ്

‘പൊലീസിനെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഇങ്ങനെ കയറൂരി വിടാമോ? ദിവസവും പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങളുടെ വാർത്തയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. മീൻ വിൽക്കുന്ന അമ്മയുടെ മീൻപാത്രം തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുക.. വാഹന പരിശോധനയുടെ പേരിൽ സാധാരണക്കാരെ വേട്ടയാടുക.. സ്ത്രീകളോടു പോലും മര്യാദയില്ലാതെ പെരുമാറുക..ഇന്ന് കൊറോണയെക്കാൾ വലിയ വിപത്തായി മാറുകയാണ് പൊലീസിന്റെയും വാഹന വകുപ്പിന്റെയും അതിക്രമങ്ങൾ.

ഇതിൽ ഒടുവിലത്തേതാണ് വ്ലോഗർമാരായ ഇ ബുൾ ജെറ്റ് സഹോദരന്മാരോടു കണ്ണൂരിലെ വാഹന പരിശോധനാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാട്ടിയത്. നിയമലംഘനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നടപടി എടുക്കാൻ വ്യവസ്ഥാപിതമായ മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇത് വെള്ളരിക്കാ പട്ടണമല്ല.

വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഈ കാലത്തു യുവാക്കൾ വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് കഴിവ് തെളിയിക്കുന്നതും തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നതും. ഇതിനെ അഭിനന്ദിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവരെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സാമാന്യമര്യാദ എങ്കിലും ഭരണകൂടം കാണിക്കണം.

NB: പലരുടെയും അഭിപ്രായം മാനിച്ച് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആരുടെയും നിയമ ലംഘനത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല ഈ കുറിപ്പ്. ദിനംപ്രതി ഉയർന്നുവരുന്ന പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങളുടെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മേൽകുറിപ്പ്’.

ബിന്ദു കൃഷ്ണയുടെ കുറിപ്പ്

‘വാഹന വകുപ്പിന്റെ വേട്ട അവസാനിക്കുന്നില്ല.. വ്ലോഗർമാരായ അനുജന്മാർ എബിനെയും ലിബിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വേട്ടയാടുന്നത് ക്രൂരതയാണ്. നിയമലംഘനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിഴ ചുമത്തുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ജീവിതം മുന്നോട്ടു നയിക്കാൻ ചെറുപ്പക്കാർ പുതിയ മാർഗങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടെത്തുകയാണ്. അവർ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുന്നില്ല, ആരെയും കൊള്ളയടിക്കാൻ വരുന്നില്ല, ഒരു തട്ടിപ്പിനും നേതൃത്വം നൽകുന്നില്ല.

സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നോട്ടിസ് നൽകണം. അതിനു ശേഷമാണ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. വ്ലോഗർമാർക്ക് ഇന്നു സെലിബ്രിറ്റികളെപോലെ ആരാധകരുണ്ട്. അവരെ അറസ്റ്റു ചെയ്താൽ സ്വാഭാവികമായും അവിടെ ജനക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകും. അതു മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറാൻ പൊലീസിന് കഴിയാതെ പോയി.

ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതുവച്ചു ലോക രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇ ബുൾ ജെറ്റ് അവരുടെ വാഹനം പുതിയ രീതിയിൽ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. മുൻപും അവർ വാഹനം മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോഴെല്ലാം അനുമതി വാങ്ങിയിരുന്നു എന്നാണ് അറിയുന്നത്.

ഇത്തവണ വാഹനത്തിന്റെ പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ഇറക്കിയിട്ട് ദിവസങ്ങളേ ആയിട്ടുള്ളൂ. വാഹനം വീട്ടിൽ നിന്നാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവർക്കു അനുമതി വാങ്ങാനുള്ള സാവകാശം പോലും നൽകാതെ ഇത്ര തിടുക്കത്തിൽ അറസ്റ്റ് നാടകം നടത്തിയതിന്റെ പിന്നിലെ കാരണം പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കണം.

ചെറുപ്പക്കാരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർക്കുന്നവരായി മോട്ടർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും പൊലീസും മാറരുത്. എബിനെയും ലിബിനെയും അവരുടെ വാഹനത്തെയും വിട്ടുനൽകാൻ പൊലീസും വാഹന വകുപ്പും തയാറാകണം’.

