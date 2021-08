ആലപ്പുഴ∙ എംസി റോഡില്‍ 162 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത്തില്‍ ബൈക്കോടിച്ച യുവാവിനെ പിടികൂടി മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ്. ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോ പിന്തുടര്‍ന്നാണ് പിടികൂടിയത്. മനോരമ ന്യൂസിന്‍റെ ഡെത്ത് റേസ് പരമ്പരയെ തുടര്‍ന്നാണ് പരിശോധനകള്‍ കര്‍ശനമാക്കിയത്.

ചെങ്ങന്നൂര്‍ കാരക്കാട് സ്വദേശി 25 വയസുള്ള ജെസ്റ്റിന്‍ മോഹനാണ് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന പാതകളിലൊന്നായ എംസി റോഡില്‍ 162 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത്തില്‍ മരണപ്പാച്ചില്‍ ന‌ടത്തിയത്. ജൂണ്‍ അഞ്ചിനാണ് വിഡിയോ യുട്യൂബില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എംസി.റോഡില്‍ മുളക്കഴ മുതല്‍ കാരക്കാട് വരെയാണ് വാഹനം ഓടിച്ചത്. എംസിറോഡിലെ മരണപ്പാച്ചിലിനെക്കുറിച്ച് നേരത്തെയും പരാതി ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.



ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് ഈ വാഹനം കണ്ടെത്തിയത്. ബൈക്കിന്‍റെ നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റ് ഇളക്കി മാറ്റിയാണ് അഭ്യാസം നടത്തിയത്. 9500 രൂപ പിഴ ചുമത്തി. മാതാപിതാക്കളുമായി ഓഫിസിലെത്താനും നിര്‍ദേശം നല്‍കി. എംവിഐ ദിലീപ് കുമാറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന.



English Summary : MVD caught man who posted over speed bike racing video on instagram