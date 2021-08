യുപിയിൽ‌ 350 ഗ്രാമങ്ങളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി പ്രളയം; ഗംഗയും യമുനയും കരകവിഞ്ഞു

ലക്നൗ∙ കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ഉത്തർ പ്രദേശിലെ 21 ജില്ലകളിലായി 357 ഗ്രാമങ്ങള്‍ പ്രളയ ഭീതിയിൽ. ബുന്ദേൽഖണ്ഡ് മേഖലയിലെ ഹാമിർപുർ, ജലുൻ ജില്ലകളിലെ സ്ഥിതി അതിരൂക്ഷമാണ്. പ്രളയ ബാധിത മേഖലകളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഇന്ന് വ്യോമ നിരീക്ഷണം നടത്തും.

ബുന്ദേൽഖണ്ഡ് മേഖലയിൽ യമുനാനദി കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുകയാണ്. കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് അപകടകരമായ നിലയിലാണ്. സാധാരണയിലും കുറഞ്ഞ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് ബുന്ദേൽഖണ്ഡ്. കിഴക്കൻ യുപിയിലെ ഗോണ്ട ജില്ലയിൽ ഘഖാര നദി കരകവിഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂൾ ഒലിച്ചുപോയി.

ചമ്പൽ നദി കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകിയപ്പോൾ. ജനങ്ങളെ സുരക്ഷിതമേഖലയിലേക്കു മാറ്റുന്നു. (Photo - @GaonConnection/Twitter)

പടിഞ്ഞാറൻ യുപിയിലെ ബദാവുൻ, കിഴക്കൻ യുപിയിലെ ഘാസിപുർ, ബലിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഗംഗാ നദി അപകടകരമായ രീതിയിൽ കവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. പ്രളയം മൂലം പുറംലോകത്തുനിന്ന് 97 ഗ്രാമങ്ങളാണ് ഒറ്റപ്പെട്ടുനിൽക്കുന്നത്. ഇതു ആകെ പ്രളയബാധിത ഗ്രാമങ്ങളുടെ മൂന്നിലൊന്നു വരും.

ജൂൺ ഒന്നിന് കാലവർഷം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം 96% മഴയാണ് യുപിയിൽ പെയ്തത്. മഴയിൽ നാലുശതമാനം കുറവുണ്ടായെങ്കിലും ചില ജില്ലകളിൽ സാധാരണയിലും കവിഞ്ഞ തോതിൽ മഴ പെയ്തുവെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നു.

