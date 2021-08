‘എൻഎസ്ഒയുമായി യാതൊരു ഇടപാടുമില്ല’; പെഗസസ് വിവാദത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ആഴ്ചകളായി പാർലമെന്റിന് അകത്തുംപുറത്തും വിവാദ കൊടുങ്കാറ്റുയർത്തുന്ന പെഗസസ് ഫോൺ ചോർത്തൽ വിവാദത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഫോണ്‍ ചോര്‍‍ത്തല്‍ നിഷേധിച്ച പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം, പെഗസസ് സ്പൈവെയർ നിർമാതാക്കളായ ഇസ്രയേൽ കമ്പനി എൻഎസ്ഒയുമായി യാതൊരു ഇടപാടും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യസഭയിൽ സിപിഎം എംപി ഡോ. വി.ശിവദാസന്റെ ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായാണ് എന്‍എസ്ഒയുമായി ഇടപാട് നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നു പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചത്. വിഷയത്തിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കൂടി മറുപടി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയുണ്ടാകൂ എന്നു പ്രതിപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പെഗസസ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടെന്ന നിലപാടാണ് ആദ്യം തൊട്ടേ കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്.



പാർലമെന്റിന്റെ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പ്രധാന വിഷയമാണു പെഗസസ് വിവാദം. എൻഎസ്ഒ ഗ്രൂപ്പ് ടെക്നോളജിയുമായി സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും ഇടപാട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണെന്നുമാണു എംപി ചോദിച്ചത്. എൻഎസ്ഒ ഗ്രൂപ്പ് ടെക്നോളജിയുമായി ഒരു ഇടപാടും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന രേഖാമൂലമുള്ള മറുപടി സർക്കാർ സഭയിൽ വായിക്കുകയായിരുന്നു.



English Summary: Pegasus scandal: Defence Ministry says "no transaction" with spyware maker NSO Group