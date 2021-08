യുഎൻ രക്ഷാസമിതി അധ്യക്ഷപദവിയിൽ ആദ്യമായി മോദിയെത്തുന്നു; യോഗം 5.30ന്

ന്യൂഡൽഹി∙ യുഎൻ രക്ഷാസമിതി അധ്യക്ഷപദം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നരേന്ദ്ര മോദി. വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് വഴിയുള്ള യോഗം വൈകുന്നേരം 5.30നാണ് നടക്കുക. സമുദ്ര സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് യോഗം. ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ അധ്യക്ഷ പദവിയാണ് ഇന്ത്യ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. രക്ഷാസമിതിയിലെ സ്ഥിരാംഗം അല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഊഴം അനുസരിച്ചാണ് അധ്യക്ഷപദവി വരുന്നത്.

ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. സാധാരണ അംബാസഡര്‍മാരാണ് ഊഴമനുസരിച്ചുള്ള അധ്യക്ഷപദം ഏറ്റെടുക്കുന്നതും യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും. പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാരും പ്രധാനമന്ത്രിമാരും ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ, ഡിആർ കോംഗോ പ്രസിഡന്റ് ഫെലിക്സ് അന്റോയിൻ ഷിസേകിഡി ഷിലോംബോ, യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കെൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോക നേതാക്കൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

രക്ഷാസമിതി അധ്യക്ഷനായിട്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിലും മോദി നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ഇന്ത്യയുടേതായി മാത്രമേ കണക്കാക്കുകയുള്ളൂവെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇന്ത്യയുടെ ശബ്ദം എന്താണെന്നു വ്യക്തമാക്കാനാവും മോദി ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുക. ഒരു മാസത്തെ സമിതിയുടെ അജണ്ട നിശ്ചയിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനമായും അധ്യക്ഷന്റെ ചുമതല. സമുദ്ര സുരക്ഷ. സമാധാന പരിപാലനം, ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഈ മാസം ഇന്ത്യ ചർച്ചയ്ക്കെടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ.

English Summary: PM Modi To Chair UN Security Council Debate Today, A First For India