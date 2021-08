സ്വർണക്കടത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ കസ്റ്റംസിനു പുതിയ തലവൻ

കൊച്ചി∙ കൊച്ചി കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് കമ്മിഷണറായി രാജേന്ദ്ര കുമാർ ചുമതലയേറ്റു. 1994 ബാച്ച് ഐആർഎസ് ഉദ്യോസ്ഥനായ രാജേന്ദ്രകുമാർ കൊച്ചി കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് ആസ്ഥാനത്തെത്തി ഇന്നാണ് ചുമതല ഏറ്റെടുത്തത്. ജയ്പുർ സ്വദേശിയാണ്. മുൻ കമ്മിഷണർ സുമിത് കുമാർ സ്ഥലം മാറി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഭീവണ്ടിയിലേക്കു പോയ ഒഴിവിലാണു പുതിയ കമ്മിഷണർ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

നയതന്ത്ര ബാഗിലൂടെയുള്ള വിവാദ സ്വർണക്കടത്ത്, ഡോളർ കടത്ത്, കരിപ്പൂർ സ്വർണക്കടത്ത് തുടങ്ങിയ കേസുകളുടെ തുടർ ഉത്തരവാദിത്തം പുതിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കും. നയതന്ത്ര സ്വർണക്കടത്തിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും ഇതിൻമേലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇനിയും പൂർത്തിയാകാനുണ്ട്. കരിപ്പൂർ സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ തലവൻ കസ്റ്റംസിലേയ്ക്ക് എത്തുന്നത്.

