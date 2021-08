തിരുവനന്തപുരം∙ നിയമസഭയിൽ മാസ്ക് വയ്ക്കാതിരുന്ന സിപിഎം എംഎൽഎ എ.എൻ. ഷംസീറിന് സ്പീക്കറുടെ വിമർശനം. ഷംസീർ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ തീരെ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്നും മാസ്ക് ഉപേക്ഷിച്ചോ എന്നും സ്പീക്കർ ചോദിച്ചു. പല എംഎൽഎമാരും മാസ്ക് താടിയിലാണ് വയ്ക്കുന്നതെന്നും അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു.

English Summary : Speaker slams AN Shamseer MLA for not wearing masks