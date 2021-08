കേരള രാഷ്്ട്രീയത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളെ സഖ്യ കക്ഷിയാക്കിയ പാർട്ടിയാണു മുസ്‌ലിം ലീഗ്. പാക്കിസ്ഥാനെന്ന പ്രലോഭനത്തെ നിരാകരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചവർ ചേർന്നു രൂപീകരിച്ച പാർട്ടിയാണു ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്‌ലിം ലീഗ്. എന്നിട്ടും, തുടക്കകാലത്ത് വിഭജനത്തിന്റെ പേരിൽ നിരന്തരം കുറ്റപ്പെടുത്തൽ കേൾക്കേണ്ടിവന്നു. മദ്രാസിലെ രാജാജി ഹാളിൽ പിറവിയെടുത്ത പാർട്ടി വേരുറച്ചത് മലബാറിലാണ്. പാർട്ടിയോട് അചഞ്ചലമായ കൂറുള്ള അണികളും ആത്മീയതയുടെ വിശുദ്ധ പരിവേഷമുള്ള നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വവുമാണു ഓരോ പ്രതിസന്ധിയും മറികടക്കാൻ കേരളത്തിലെ ലീഗിനെ സഹായിച്ചത്.

ആദ്യ കാലത്ത് ആ നേതൃത്വം സയ്യിദ് അബ്‌ദുറഹ്മാൻ ബാഫഖി തങ്ങളായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണ ശേഷം പാണക്കാട് പിഎംഎസ്എ പൂക്കോയ തങ്ങൾ പാർട്ടിയുടെ കടിഞ്ഞാൺ ഏറ്റെടുത്തു. അന്നു മുതൽ മലപ്പുറം കടലുണ്ടിപ്പുഴയോരത്തുള്ള കൊടപ്പനക്കൽ തറവാടാണു മുസ്‌ലിം ലീഗിന്റെ ഹൈക്കമാൻഡ്. അതേ തറവാട്ടിലെ ഒരംഗം, അതും പാർട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ മകൻ പാർട്ടിയുടെ സമുന്നത നേതാവ് പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ പരസ്യമായി നടത്തിയ പ്രതികരണമാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയെ കുരുക്കിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെയുണ്ടായ പ്രതിസന്ധികളിൽനിന്നെല്ലാം ഇതു വേറിട്ടു നിൽക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടു തന്നെ. ‌

പ്രകമ്പനങ്ങളുടെ ഉറവിടമേത്?

തലമുറ മാറ്റം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഒരു വിഭാഗവും എന്തു വില കൊടുത്തും അതു തടയാൻ മറ്റൊരു വിഭാഗവും നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളാണു ലീഗിലെ പ്രതിസന്ധികളുടെ ആണിക്കല്ലെന്നാണു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. നേതൃതലത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ എക്കാലത്തും ലീഗിൽ പ്രതിസന്ധിക്കു കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ലീഗിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ വലിയ പിളർപ്പായ അഖിലേന്ത്യാ ലീഗ് രൂപീകരണം, ഐഎൻഎല്ലിന്റെ പിറവി എന്നിവയുടെയെല്ലാം വേര് ചെന്നെത്തുന്നത് പാർട്ടിയിലെ അധികാര സമവാക്യങ്ങളിലെ മാറ്റത്തിലാണ്.

പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി.

1990-കളുടെ തുടക്കത്തിലാണ് ഇതിനു മു‍‌സ്‌ലിം ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അടിമുടി മാറ്റമുണ്ടായത്. എല്ലാ അർഥത്തിലും തലമുറ മാറ്റമെന്നു വിളിക്കാവുന്ന നടപടികൾ. അന്നു മുതൽ പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയാണു മുസ്‍ലിം ലീഗിനെ നയിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞതയും അണികൾക്കിടയിലെ സ്വീകാര്യതയുംതന്നെയാണു കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ ഇതിനു സഹായിച്ചത്. പാണക്കാട് കുടുംബത്തിന്റെ കലവറയില്ലാത്ത പിന്തുണ കൂടിയായതോടെ മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടായി പാർട്ടിയുടെ കടിഞ്ഞാൺ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയിലാണ്. 2006 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി നേരിട്ട കനത്ത പരാജയത്തെത്തുടർന്നാണു ചെറുതായൊന്നു മങ്ങലേറ്റത്. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ തിരിച്ചടിക്കു പ്രധാന കാരണമായെന്ന വികാരം അണികൾക്കിടയിലുണ്ടായി. പരിഷ്കരണ നടപടികൾക്കു മുൻകയ്യെടുത്താണു കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അന്നത്തെ പ്രതിസന്ധി മറികടന്നത്.

നേതൃപദവിയിൽനിന്നു കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് അദ്ദേഹം മാറി നിന്നു. ആ സമയം പാർട്ടിയെ സെമി കേഡർ സ്വഭാവത്തിൽ വാർത്തെടുക്കുന്നതിനു നേതൃത്വം നൽകി. 2009ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുസ്‌ലിം ലീഗ് വീണ്ടും കരുത്തോടെ തിരിച്ചുവന്നു. ആ വർഷം പാർട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് മുഹമ്മദലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ മരണത്തെത്തുടർന്നു ഹൈദരലി തങ്ങൾ പദവി ഏറ്റെടുത്തു. പാർട്ടിയിലെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ സ്വാധീനം മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നു.

പുകഞ്ഞു നീറി പ്രശ്നങ്ങൾ

ഇ.അഹമദിന്റെ മരണത്തോടെ പാർട്ടിയിലെ അധികാരം ഒറ്റ വ്യക്തിയിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന രീതിയുണ്ടായെന്നും അതാണു പ്രശ്നങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന കാരണമെന്നും മുതിർന്ന ലീഗ് നേതാവ് പറയുന്നു. അതുവരെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ഇ.അഹമ്മദും തുല്യ ശക്തിയുള്ള നേതാക്കളായിരുന്നു. അണികൾക്കിടയിലെ സ്വീകാര്യതയിലും പാണക്കാട് കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയിലും സമാനർ. ഇ.അഹമ്മദിന്റെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് ഒഴിവു വന്ന മലപ്പുറം ലോക്സഭാ സീറ്റിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിനെതിരെ പാർട്ടിയിൽ ശക്തമായ വികാരമുണ്ടായിരുന്നു. ദേശീയ തലത്തിൽ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാദങ്ങളുയർത്തിയാണു അന്നു തീരുമാനത്തെ ന്യായീകരിച്ചത്.

പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, സാദിഖ് അലി ശിഹാബ്, പി.കെ ബഷീർ. ചിത്രം: മനോരമ

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ്, കേരളത്തിലെ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തിരിച്ചുവരുന്നതാണ് അഭികാമ്യമെന്ന ധാരണ പാർട്ടിയിലെ എല്ലാ നേതാക്കൾക്കുമുണ്ടായിരുന്നു. എംപി സ്ഥാനം നിലനിർത്തിതന്നെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണം നയിക്കുക, ഭരണം ലഭിച്ചാൽ എംപി സ്ഥാനം രാജിവച്ചു നിയമസഭയിലേക്കു മത്സരിക്കുക തുടങ്ങിയ നിർദേശങ്ങൾ ചില നേതാക്കൾ നേതൃത്വത്തിനു മുന്നിൽവച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, കൂടിയാലോചനയില്ലാതെ ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനമെടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണു ആ വിഭാഗം ആരോപിക്കുന്നത്.

പൊട്ടിത്തെറികളും തിരിച്ചടികളും

സ്ഥാനാർഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതൃപ്തി പാർട്ടിയിലെ പല കോണുകളിലുമുണ്ട്. അഴീക്കോട് വീണ്ടും സ്ഥാനാർഥിയാകാനില്ലെന്നു നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നതായി കെ.എം.ഷാജി തുറന്നു പറയുന്നു. തനിക്കെതിരെ വിവിധ ഏജൻസികൾ നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിനു പിന്നിൽ പാർട്ടിയിലെ ചിലരുണ്ടാകാമെന്ന ധ്വനിയിൽ ഷാജി നടത്തിയ പരസ്യ പ്രസ്താവന ലീഗിലെ ഭിന്നതയുടെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. എണ്ണിച്ചുട്ട അപ്പം പോലെ പരിമിതമാണു മലബാറിനു പുറത്ത് ലീഗിനു മത്സരിക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന സീറ്റുകൾ. അവിടെയും മലബാറിൽനിന്നുള്ള നേതാക്കൾ മത്സരിക്കാനെത്തിയതിൽ അവിടെനിന്നുള്ള നേതാക്കൾക്കു രസിച്ചില്ല.

കെ.എം.ഷാജി

അഴിമതി ആരോപണ വിധേയനായ ഇബ്രാഹീം കുഞ്ഞിന് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനു സീറ്റ് നൽകണമെന്ന ശാഠ്യം പാർട്ടിക്കു വലിയ തോതിൽ ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ ധരിപ്പിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപുതന്നെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായിരുന്നു. പാർട്ടിക്കു ഗുണമുണ്ടായാൽ അതു കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ നേട്ടമാകും. തിരിച്ചടി നേരിട്ടാൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരായ നീക്കം പാർട്ടിയിൽ ശക്തമാകും. കോൺഗ്രസുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ലീഗിനു വലിയ പരുക്കേറ്റിട്ടില്ല. ശക്തികേന്ദ്രമായ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയമുണ്ടായില്ല. ലീഗിന്റെ ചില കോട്ടകളിൽ കടന്നു കയറാൻ സിപിഎം നടത്തുന്ന ശ്രമം വിജയം കാണുന്നതിന്റെ സൂചനകളുമുണ്ടായി. ഇതോടെ, ലീഗിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വിചാരണ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നുറപ്പായി.

നേരത്തേ ചർച്ചയിലുള്ള ചന്ദ്രികയിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുൾപ്പെടെ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും എതിർ വിഭാഗം ഉപയോഗിച്ചു. പാണക്കാട് കുടുംബത്തെ എൻഫോഴ്‌സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് (ഇഡി) മുന്നിലെത്തിച്ചെന്ന വൈകാരിക വിഷയം കൂടി വന്നതോടെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വിരുദ്ധ വിഭാഗത്തിന് ഊർജമായി. മുസ്‌ലിം രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഏക ആധികാരിക ശബ്ദമെന്ന ലീഗിന്റെ കരുത്തിനു പരുക്കേൽപ്പിക്കാൻ കെ.ടി.ജലീലിനെ മുന്നിൽ നിർത്തി സിപിഎം നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾ കൂടിയായപ്പോൾ വിവാദം കത്തിപ്പടർന്നു. അതിനു പുതിയ ‘ട്വിസ്റ്റ്’ നൽകിയാണു മുഈനലി തങ്ങൾ ലീഗ് ഹൗസിൽവച്ചു കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്.

അണികളെന്ന ഹൈക്കമാൻഡ്

ലീഗിലെ ഓരോ പ്രതിസന്ധിയിലും നിർണായക തീരുമാനമെടുത്തത് അതിന്റെ അണികളാണ്. എഴുപതുകളിൽ ലീഗ് നെടുകെ പിളർന്നപ്പോൾ വിമത വിഭാഗമായ അഖിലേന്ത്യാ ലീഗിലും പ്രമുഖരായ നേതാക്കളുണ്ടായിരുന്നു. പാരമ്പര്യവും ജനസ്വാധീനവുള്ളവർ. 1977ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു ലീഗിലെ ലിറ്റ്മസ് ടെസ്റ്റ്. ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ശക്തമായ പിന്തുണയുണ്ടായിട്ടും അഖിലേന്ത്യാ ലീഗ് 3 സീറ്റിലൊതുങ്ങി. എന്നാൽ, ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്‌ലിം ലീഗ് 13 സീറ്റിൽ വിജയിച്ചു. യഥാർഥ ലീഗ് ഏതെന്നു പിന്നെ സംശയമില്ലായിരുന്നു. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഖിലേന്ത്യാ ലീഗ്, ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്‌ലിം ലീഗിൽ ലയിച്ചു.

ചിത്രം: മനോരമ

കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ ലക്ഷ്യമിട്ടു നടക്കുന്ന നീക്കങ്ങൾക്ക് ലീഗ് നേതാക്കളിൽ ചെറിയ വിഭാഗത്തിന്റെയെങ്കിലും പിന്തുണയുണ്ട്. എന്നാൽ, അണികളിൽ ഇതിന് എത്രമാത്രം സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നതു കണ്ടറിയണം. നേരത്തെയും ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ പാർട്ടിയിൽ നടന്നിരുന്നെങ്കിലും ഓരോ പ്രതിസന്ധിയും അവസരമാക്കി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കൂടുതൽ കരുത്തനായി. പാണക്കാട് കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയും ഇതിൽ നിർണായകമായിരുന്നു. എന്നാൽ, അതേ കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊരാൾ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ തുറന്നടിക്കുമ്പോൾ അത് ഏതളവു വരെ പോകുമെന്നു കണ്ടുതന്നെ അറിയണം.

കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ പൂർണമായി മാറ്റി നിർത്തുകയെന്ന നിർദേശം അദ്ദേഹത്തെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നവർക്കു പോലുമില്ല. പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അനിവാര്യനാണെന്നു അവരും സമ്മതിക്കും. എന്നാൽ, തീരുമാനമെടുക്കുന്ന രീതി കൂടുതൽ ജനാധിപത്യപരമാകണം, പാർട്ടിയുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ സുതാര്യമാകണം, നേതാവിനോടുള്ള വിധേയത്വം പാർട്ടി പദവികളും അധികാര പദവികളും ലഭിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡമാകരുത് തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണു പാർട്ടിയിൽ മേൽക്കൈ. 2006ൽ ചെയ്തതു പോലെ സംഘടനാ തലത്തിൽ അണികളെ കൂടി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്രമീകരണമുണ്ടാകുമെന്നാണു സൂചന.

മുഈൻ അലി, സി.കെ സുബൈർ.

പാർട്ടിയോട് അമിതമായ വിധേയത്വമില്ലാത്ത എന്നാൽ, ലീഗിന്റെ പ്രസക്തിയെ അംഗീകരിക്കുന്ന വിദ്യാസമ്പന്നരായ ഒരു തലമുറ ലീഗിന്റെ പരമ്പരാഗത വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ വളർന്നുവരുന്നുണ്ട്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടിക്കു പിന്നാലെ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തി പ്രതികരിച്ചതും ഇവരാണ്. ഈ വിഭാഗത്തെ കണ്ടില്ലെന്നു നടിച്ചു ഇനിയും മുന്നോട്ടുപോകാൻ പാർട്ടിക്കാവില്ല. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ശക്തനായ നേതാവായി തുടരുമ്പോൾതന്നെ, പാർട്ടിയുടെ അധികാരം കൂടുതൽ വികേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമുല ഉരുത്തിരിയാനാണു സാധ്യത.

ചരിത്രത്തിന്റെ ‘കോണിപ്പടികൾ...’

നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിയോടു ചേർന്നു നിൽക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം എഴുപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ലീഗിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഡൽഹിയിൽനിന്നു മടങ്ങിവന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന ചർച്ചയെങ്കിൽ അന്നു സി.എച്ച്.മുഹമ്മദ് കോയയെ ഡൽഹിയിലേക്കയച്ചതായിരുന്നു പ്രതിസന്ധിയുടെ ആണിക്കല്ല്. മുസ്‌ലിം ലീഗിന്റെ ദേശീയ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ഖാഇദെ മില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായീൽ വിടപറഞ്ഞത് 1972ലാണ്. അന്ന് അദ്ദേഹം മഞ്ചേരി എംപിയാണ്. ഖാഇദെ മില്ലത്തിന്റെ മരണത്തെത്തുടർന്നുള്ള മഞ്ചേരി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലീഗ് സ്ഥാനാർഥിയായി അന്നത്തെ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചതു സി.എച്ച്.മുഹമ്മദ് കോയയെ. സിഎച്ച് അന്ന് സംസ്ഥാന മന്ത്രിയാണ്.

സി.എച്ചിനു പകരം മന്ത്രിയാകാൻ മോഹമുള്ള ചില നേതാക്കളാണു സിഎച്ചിനെ ലോക്സഭയിലേക്കയക്കാൻ ചരടുവലിച്ചതെന്ന ചർച്ച അന്നു പാർട്ടിയിൽ ഉടലെടുത്തു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു. സി.എച്ച്.വൻഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിച്ചു. എന്നാൽ, അന്നത്തെ അപസ്വരങ്ങൾ കത്തിപ്പടർന്നാണു രണ്ടു വർഷത്തിനു ശേഷം പാർട്ടി പിളർന്നത്. പ്രതിസന്ധികളെ ഊർജമാക്കുന്ന ലീഗ് ‘ടെക്നിക്’ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ പലയിടങ്ങളിൽ കാണാം. ഈ അതിജീവന ശേഷിയാണു കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ മാറ്റിനിർത്താനാകാത്ത ശക്തിയായി പാർട്ടിയെ നിലനിർത്തുന്നത്. തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണയും ഭരണത്തിനു പുറത്തു നിൽക്കുന്നതിന്റെ പരിചിതമല്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ കൂടി ഇത്തവണ ലീഗിന് അധികമായി മറികടക്കേണ്ടതുണ്ട്.

