ന്യൂഡല്‍ഹി∙ നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ജന്മദിനാഘോഷവും ആയുധമാക്കി മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ കപില്‍ സിബല്‍. തിങ്കളാഴ്ച ഡല്‍ഹിയിലെ വസതിയില്‍ കപില്‍ സിബല്‍ നടത്തിയ അത്താഴവിരുന്നില്‍ നിരവധി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കള്‍ പങ്കെടുത്തു. എന്നാല്‍ നെഹ്‌റു കുടുംബത്തില്‍നിന്നുള്ള ആരും ചടങ്ങിനെത്തിയില്ല.

കോണ്‍ഗ്രസിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളും ചര്‍ച്ചയായതായാണ് ദേശീയമാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പി. ചിദംബരം, ശശി തരൂര്‍, ആനന്ദ് ശര്‍മ തുടങ്ങി നിരവധി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ പങ്കെടുത്തു. കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നേതൃമാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ട് സോണിയാ ഗാന്ധിക്ക് കത്തയച്ച നേതാക്കന്മാരില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടയാളാണ് കപില്‍ സിബല്‍. സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി അധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ ആവശ്യം.

എന്‍സിപി നേതാവ് ശരദ് പവാര്‍, തൃണമൂല്‍ എംപി ഡെറക് ഒബ്രിയന്‍, ശിവസേനാ നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത്, നാഷനല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് നേതാവ് ഒമര്‍ അബ്ദുല്ല, ആര്‍ജെഡി നേതാവ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവ്, ഡിഎംകെ നേതാവ് തിരുച്ചി ശിവ, ആര്‍എല്‍ഡി നേതാവ് ജയന്ത് ചൗധരി, സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ അഖിലേഷ് യാദവ് തുടങ്ങി നിരവധി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കള്‍ കപില്‍ സിബലിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയിരുന്നു. ബിജെപി സഖ്യകക്ഷിയായിരുന്ന അകാലിദളിന്റെ മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് നരേഷ് ഗുജ്‌റാളും ബിജെപി സര്‍ക്കാരിനു വിവിധ വിഷയങ്ങളില്‍ പിന്തുണ നല്‍കുന്ന നവീന്‍ പട്‌നായിക്കിന്റെ ബിജു ജനതാദള്‍ നേതാവ് പിനാക്കി മിശ്രയും ചടങ്ങിനെത്തി.

ബിജെപി സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭരണത്തിന്‍ കീഴില്‍ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളും ഏതു തരത്തിലാണു നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് കപില്‍ സിബല്‍ വിശദീകരിച്ചു. കൃത്യമായ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ പ്രതിപക്ഷം അണിനിരക്കേണ്ടതിന്റെ അനിവാര്യതയും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോണ്‍ഗ്രസ് ശക്തമായിരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രതിപക്ഷം ശക്തമാകുന്നതെന്നും അതിനായി എന്തു നടപടികളാണു സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നും ഒമര്‍ അബ്ദുല്ല ചോദിച്ചു. നെഹ്‌റു കുടുംബത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനമാണ് അകാലിദള്‍ നേതാവ് നരേഷ് ഗുജ്‌റാള്‍ നടത്തിയത്. നെഹ്‌റു കുടുംബത്തിന്റെ പിടിയില്‍നിന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കില്‍ പാര്‍ട്ടി ശക്തിപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃമാറ്റം അനിവാര്യമാണെന്ന വികാരമാണ് യോഗത്തില്‍ ചില പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കള്‍ പങ്കിട്ടത്. എന്നാല്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വീണ്ടും ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ചില നേതാക്കള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2024 ദേശീയ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായി ബിജെപിക്കെതിരെ അണിനിരക്കണമെന്ന് ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രാദേശിക കക്ഷികളുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് ധാരണയിലെത്തി ബിജെപിക്കെതിരെ വിശാല സഖ്യം രൂപീകരിക്കണമെന്നാണ് പി. ചിദംബരം വ്യക്തമാക്കിയത്.

