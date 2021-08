കേരളത്തിന്റെ ‘എബിസിഡി’ തെറ്റി; കോവിഡിലെ കുറ്റവും കുറവും (കേന്ദ്രം വക)

‘വാക്സീനെടുത്തിട്ടും കോവിഡ് പിടിപെടുന്ന ‘ബ്രേക് ത്രൂ’ കേസുകൾ പത്തനംതിട്ട പോലുള്ള ജില്ലകളിൽ കൂടുതലാണ്. പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം. വകഭേദം സംബന്ധിച്ച വ്യക്തതയ്ക്കായി സാംപിളുകൾ ജനിതക ശ്രേണീകരണത്തിന് അയയ്ക്കണം...’ – സംസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ച കേന്ദ്ര വിദഗ്ധ സംഘം നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശങ്ങളാണിവ. കേരളത്തിലെ നിലവിലെ രീതിയെ ചോദ്യമുനയിലാക്കുന്ന ഇത്തരം ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങളാണു കേന്ദ്ര റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്.



കേരളം എന്താണ് ഇങ്ങനെ? ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് എല്ലാവരും തേടുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ കോവിഡ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലം. കോവിഡിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മാതൃകാ നടപടികളുമായി ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായ നാട്, കോവിഡ് മരണനിരക്ക് പിടിച്ചുനിർത്തിയ നാട്. എന്നിട്ടും ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും കേസുകൾ കുറയുമ്പോഴും കോവിഡിൽ ആശ്വാസതീരത്ത് എത്താൻ കേരളത്തിനു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്ര സംഘം പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ട് പ്രസക്തമാണ്. കേന്ദ്ര സംഘത്തിലംഗമായ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പങ്കുവച്ച നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പരിശോധിച്ചറിയാം.

1. ‘എബിസിഡി’ തെറ്റി

കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിൽ കേരളം സ്വീകരിച്ച ‘എബിസിഡി’ രീതി തെറ്റായിരുന്നുവെന്നാണ് കേന്ദ്രം വിലയിരുത്തുന്നത്. ഒരാഴ്ചത്തെ ശരാശരി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് (പോസിറ്റിവിറ്റി റേറ്റ്) അടിസ്ഥാനമാക്കി സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ 4 വിഭാഗമായി തിരിക്കുന്നതാണ് കേരളം പയറ്റിയ എബിസിഡി രീതി. ഇതിൽ 5 ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ എ കാറ്റഗറിയും 5–10% ആണെങ്കിൽ ബി കാറ്റഗറിയും 10–15% ആണെങ്കിൽ സി കാറ്റഗറിയും 15 ശതമാനത്തിൽ മുകളിലാണെങ്കിൽ ഡി കാറ്റഗറിയാക്കുമെന്നതായിരുന്നു രീതി. ഡിയിലേക്ക് എത്തുന്നതോടെ സമ്പൂർണ ലോക്ഡൗണിലേക്കു തീവ്രത എത്തുന്നതായിരുന്നു രീതി. ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടിൽ ഇതു ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ലെന്നു മാത്രമാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ഈ രീതി കേന്ദ്ര നിർദേശത്തിനനുസരിച്ചല്ലെന്നാണ് കേന്ദ്രം വിലയിരുത്തുന്നത്.

ചിത്രം: മനോരമ

2. ഡെൽറ്റയെന്ന വില്ലൻ

2019ന്റെ അവസാനം ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ കണ്ടെത്തിയ കൊറോണയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കൊറോണ. ഇതിനു സംഭവിച്ച ജനിതക മാറ്റം വൈറസിനെ കൂടുതൽ അപകടകാരിയാക്കി. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഡെൽറ്റ വകഭേദം ഇത്തരത്തിൽ ഒന്നാണ്. തീവ്രവ്യാപന സ്വഭാവമുള്ള ഡെൽറ്റയാണു കേരളത്തിലെ 80% കേസുകൾക്കും കാരണമെന്നാണ് കേന്ദ്രം പറയുന്നത്. മേയ്–ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ നടന്ന ജനിതക ശ്രേണീകരണ റിപ്പോർട്ടും ഇതു ശരിവയ്ക്കുന്നു. അതായത് കേരളത്തിൽ വൈറസ് അതിവേഗം പടരാനുള്ള സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു.

3. കോവിഡ് നിഴലിൽ ജനം

ഒന്നാം തരംഗത്തിലെ കർശന നടപടികളുടെ ഫലമായി സംസ്ഥാനത്തു ഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും കോവിഡ് വരാതെ കാക്കാൻ കേരളത്തിനു കഴിഞ്ഞു. അതിനർഥം വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇപ്പോഴും കോവിഡ് നിഴലിലാണ് എന്നാണ്. ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച് നടത്തിയ സിറോ സർവേയിലും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു. ചുരുക്കത്തിൽ, ജാഗ്രത നടപടികളിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചാൽ കോവിഡ് ശക്തമായി ബാധിക്കുക കേരളത്തെയായിരിക്കും. പൊതുജനാരോഗ്യ നടപടിയെന്ന നിലയിൽ ആളുകൾക്കു കോവിഡ് വന്നുപോകട്ടെയെന്നു കരുതി നോക്കിനിൽക്കാനും കേരളത്തിനു കഴിയില്ല. പകരം, കോവിഡ് പിടിപെടാത്ത ആളുകളെ കൂടുതൽ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളവരാക്കുക എന്നതാണ് വഴി. ഇതിനു വാക്സീൻ കുത്തിവയ്പ് വേഗത്തിലാക്കണം.

മലപ്പുറത്തെ വാക്സീൻ പരിശോധന. ചിത്രം: മനോരമ

4. പരിശോധനാ രീതി

‘ടാർഗറ്റ് ടെസ്റ്റിങ്’ അഥവാ കോവിഡ് സംശയിക്കുന്നവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പരിശോധനയെന്നതാണ് കേരളത്തിന്റെ കോവിഡ് പരിശോധന രീതി. കേന്ദ്രം നിരന്തരം ഓർമിപ്പിച്ചതു പോലെ, എല്ലായിടത്തും സമ്പൂർണ നിരീക്ഷണം ഉറപ്പാക്കിയുള്ള രീതിക്കു പകരം, കോവിഡ് അനുബന്ധ ലക്ഷണങ്ങളുമായി എത്തുന്നവരിൽ കോവിഡ് പരിശോധന എന്ന രീതിയാണ് പ്രധാനമായും കേരളം അവലംബിച്ചത്.

5. സമ്പർക്കത്തിലെ വീഴ്ച

ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത് സമ്പർക്ക രോഗികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിലായിരുന്നു. രോഗിയുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വന്ന 100 പേരെ വരെ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തിയ കേസുകൾ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. റൂട്ട് മാപ്പുണ്ടാക്കി ഓരോ രോഗിയും സമ്പർക്കത്തിൽ വരാനിടയുള്ള ആളുകളെ സ്ഥിരീകരിക്കാനും അവരെ സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിൽ വിടാനുമെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു. എന്നാൽ, പുതിയ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് 1:1.7 എന്ന അനുപാതത്തിൽ ആണ് കേരളത്തിലെ സമ്പർക്കവഴി കണ്ടെത്തൽ. അതായത് ഓരോ രോഗിയുമായും സമ്പർക്കത്തിൽ വന്ന രണ്ടു പേരെ പോലും പരിശോധിക്കുന്നില്ല. ഒരു കുടുംബത്തിൽതന്നെ നാലോ അഞ്ചോ പേരുള്ള സംസ്ഥാനത്താണ് ഈ രീതിയിൽ സമ്പർക്ക രോഗികളെ കണ്ടെത്തൽ എന്നോർക്കണം.

6. ആർടിപിസിആറിനെ മറന്നാൽ

ആർടിപിസിആർ പരിശോധന ആനുപാതികമായി വർധിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കേന്ദ്രം കത്തെഴുതിയിട്ടും കേരളത്തിൽ ആനുപാതിക വർധനയുണ്ടായില്ല. തമിഴ്നാട് 100% ആർടിപിസിആർ പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ, 20:80 എന്ന അനുപാതത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ പരിശോധന (ഓരോ 100 പരിശോധനയിലും 80 എണ്ണം ആന്റിജനും 20 എണ്ണം ആർടിപിസിആറും). വേഗത്തിൽ പരിശോധന ഫലം ലഭിക്കുമെന്നതും കുറഞ്ഞ ചെലവു മതിയെന്നതുമാണ് പല സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെയും ആന്റിജനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. പോസിറ്റീവ് കേസുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സംശയിക്കേണ്ടതില്ലെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് കണ്ണിൽപെടാതെ പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന അപകടം ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റുകൾക്കുണ്ട്. ലഭ്യമായതിൽ വച്ചേറ്റവും കൃത്യതയുള്ളതെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആർടിപിസിആർ പരിശോധന കൂട്ടണമെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ വാദം.

കാസർഗോഡ് നടന്ന ആർടിപിസിആർ ടെസ്റ്റ്. ചിത്രം: മനോരമ

തെക്കും പ്രശ്നം വടക്കും പ്രശ്നം

കേരളത്തിലെത്തിയ ആറംഗ സംഘം രണ്ടു സംഘങ്ങളായി പിരിഞ്ഞാണ് പഠനം നടത്തിയത്. തെക്കൻ ജില്ലകളിലേക്കും വടക്കൻ ജില്ലകളിലേക്കും പോയ സംഘങ്ങൾ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് സർക്കാരിനു മുന്നിൽ വച്ചത്. അവ ഇങ്ങനെ:

തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ

കേന്ദ്ര മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ചല്ല ഇവിടെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് മേഖല നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമല്ല. ആശുപത്രികളിലേക്കു വിടേണ്ട രോഗികളുടെ കാര്യത്തിൽ സ്ഥിതി അൽപം മെച്ചമാണ്. സമ്പർക്ക രോഗികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ വീഴ്ച. കോവിഡ് വന്നയാളുടെ വീട്ടുകാരിൽ മാത്രമാണ് പരിശോധന. അതും വളരെ കുറവ്. 80–85% പേരും ഹോം ഐസലേഷനിൽ കഴിയുന്നു. ഇവർ ശരിയായ ക്വാറന്റീൻ നിബന്ധനകൾ പിന്തുടരുന്നില്ല. ഇതുകാരണം, വീട്ടിനുള്ളിലെ കോവിഡ് വ്യാപനം അതിശ്കതം.

ചിത്രം: മനോരമ

കോവിഡ് മരണം അതതു ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ ‘ഡെത്ത് ഓഡിറ്റ്’ പൂർത്തിയാകുമ്പോഴാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർക്കുന്നത്. കൂടുതൽ മരുന്നോ ഓക്സിജനോ ഒന്നും വേണ്ടി വരുന്നില്ലെന്ന ആശ്വാസമുണ്ട്. കോവിഡ് ജാഗ്രതാ നടപടികളിൽ ആളുകൾ കൂടുതൽ ഉദാസീന നിലപാടിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ആൾക്കൂട്ടത്തെക്കുറിച്ചു നിബന്ധനകളുണ്ടെങ്കിലും ഇതും മാസ്ക് നിബന്ധനകളും ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു. 18–44 പ്രായക്കാർക്കിടയിൽ വാക്സീൻ കുത്തിവയ്പ് ഇപ്പോഴും കുറവാണ്.

വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ

കോവിഡ് കാര്യമായി വർധിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരണ നിരക്കും അപകടകരമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. സജീവ നിരീക്ഷണമോ, കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് മേഖല തിരിച്ചുള്ള നിയന്ത്രണ നടപടികളോ ശക്തമായി നടക്കുന്നില്ല. സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേരത്തേ നടപ്പാക്കിയ എ,ബി,സി,ഡി കാറ്റഗറി തിരിച്ചുള്ള നിയന്ത്രണ രീതി ഫലപ്രദമായില്ല. ആർടിപിസിആർ പരിശോധനയിൽ ഗണ്യമായ കുറവ്. സമ്പർക്ക രോഗികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ സ്ഥിതി തീർത്തും മോശം. 90 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ രോഗികൾ ഹോം ഐസലേഷനിൽ കഴിയുന്നു. ഹോം ഐസലേഷൻ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നില്ല. തെക്കൻ ജില്ലകളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി, ഐസിയു, വെന്റിലേറ്റർ കിടക്കകൾ എന്നിവയുടെ ലഭ്യതയിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വാക്സീൻ കുത്തിവയ്പ് കുറവ്.

കേരളത്തിനു മുന്നിൽ കേന്ദ്ര ശുപാർശ

∙ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് തിരിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം നിലയിൽ തീരുമാനിക്കാതെ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ നിലവിലുള്ള രീതി കൂടി പരിശോധിക്കണം.

∙ ആഴ്ചതോറും നിബന്ധന മാറ്റുന്ന രീതി ഉപേക്ഷിക്കണം. കോവിഡ് നിയന്ത്രണ മാനദണ്ഡം കുറഞ്ഞത് രണ്ടാഴ്ച പിന്തുടരണം.

∙ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് അപകടകരമായ സ്ഥിതിയുള്ള മേഖലകളിൽ മെഡിക്കൽ കോളജുകളുടെയും സംസ്ഥാന വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലാക്കണം.

∙ ആർടിപിസിആർ പരിശോധന കൂട്ടണം.

∙ വാക്സീനെടുത്തിട്ടും രോഗം വരുന്ന ബ്രേക്ക്ത്രൂ കേസുകൾ ചിലയിടത്തുണ്ട്. ഇത്തരം കേസുകളിൽ ജനിതക ശ്രേണീകരണം ഉറപ്പാക്കണം.

∙ ഒരാൾക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ അയാളുമായി അടുത്തിടപഴകിയ 15 പേരെയെങ്കിലും കണ്ടെത്തി നിരീക്ഷിക്കണം. നിലവിൽ സമ്പർക്കത്തിൽ വന്ന രണ്ടിൽ താഴെ ആളുകളെയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്.

∙ ഹോം ഐസലേഷൻ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കപ്പെടണം, പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ ഉൾപ്പെടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കി നൽകണം.

∙ 70–80% വരെ രോഗികൾ നിറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചു മലപ്പുറം ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അപകടസ്ഥിതിയിലാണ്, ശ്രദ്ധിക്കണം.

∙ വാക്സീൻ വിതരണം കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കണം.

∙ കോവിഡ് വ്യാപനസാധ്യതയേറിയ ഉത്സവപരിപാടികൾ വരാനിരിക്കെ ജാഗ്രതാ നടപടി വേണം.

English Summary: What Central Health Expert Team Tell About Kerala's Covid Control? Is it Right or Wrong?