രാജ്യത്ത് ‘വാക്സീൻ മിക്സ്’ പഠനത്തിനു ഡിസിജിഐ അനുമതി; പോരാട്ടത്തിന് പുതുശക്തി

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തു കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ നിർണായമാകുമെന്നു കരുതുന്ന ‘വാക്സീൻ മിക്സിങ്’ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനം നടത്താൻ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഡിസിജിഐ) അനുമതി നൽകിയതായി റിപ്പോർ‌ട്ട്. കോവിഷീൽഡ്, കോവാക്സിൻ എന്നിവയുടെ ഓരോ ഡോസ് ചേർത്തുള്ള വാക്സീൻ മിക്സ് സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനം നടത്താനാണു ഡിസിജിഐ അനുമതി നൽകിയതെന്ന് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

വാക്സീൻ ക്ഷാമം നിലനിൽക്കെ വാക്സീൻ മിക്സ് വലിയ നേട്ടമാകും. ഈ രീതി സുരക്ഷിതമാണെന്നും കോവിഡിനെതിരായ പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടുമെന്നും യുപിയിലെ 18 പേരിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ തെളിഞ്ഞതായി ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് (ഐസിഎംആർ) വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 60 വയസ്സിനു മേൽ പ്രായമുള്ളവരിലായിരുന്നു മേയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിലെ പഠനം.



രണ്ടു വ്യത്യസ്ത വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവരിൽ കോവിഡിന്റെ വകഭേദങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രതിരോധശേഷി കൂടുതലാണെന്നും കണ്ടെത്തി. 2 ഡോസ് വീതം കോവിഷീൽഡോ കോവാക്സിനോ എടുത്ത 80 പേരുമായിട്ടായിരുന്നു താരതമ്യ പഠനം. വാക്സീൻ മിക്സ് പരീക്ഷണത്തിനു ഡിസിജിഐയ്ക്കു കീഴിലെ വിദഗ്ധ സമിതി കഴിഞ്ഞദിവസം ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു.

വെല്ലൂർ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ കോവിഷീൽഡ്– കോവാക്സിൻ ‍മിക്സ് സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനവും 300 വൊളന്റീയർമാരിൽ ക്ലിനിക്കൽ പരിശീലനം നടത്താനുള്ള അനുമതിയുമാണ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഫൈസർ– അസ്ട്രാസെനക, സ്പുട്നിക്– അസ്ട്രാസെനക തുടങ്ങിയവ ചേർത്തുള്ള പരീക്ഷണം വിദേശത്തും നടക്കുന്നു.

