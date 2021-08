പ്രസവത്തീയതി അടുത്തിട്ടും ജോലി; കോവിഡ് കാലത്ത് വേണോ ഈ ‘കരാർ’ ക്രൂരത?

‘പുതുതായി അമ്മയാവുന്ന ഒരാളുടെ ജീവിതം ഒരു റോളർ കോസ്റ്ററിൽ എന്ന പോലെയാണ്. ജോലിയുള്ള അമ്മയാവുമ്പോൾ അതിന്റെ കാഠിന്യം കൂടും. അമ്മയുടെ തുടർച്ചയായ സാമീപ്യം കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും സുരക്ഷയ്ക്കും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായിതന്നെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനാലാണ് പ്രസവാവധി എന്നത് ലോകമെങ്ങും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്...’ പ്രസവാവധി നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും ജോലിയിൽനിന്ന് പിരിച്ചുവിടപ്പെടുകയും ചെയ്ത വനിത–ശിശുവികസന വകുപ്പിലെ കൗൺസലർ വന്ദനയെ ജോലിയിൽ തിരികെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയുടെ തുടക്കം ഇങ്ങനെയാണ്.

സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വകുപ്പിനെയാണ് കോടതിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വന്നത്. വന്ദനയുടേത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. കോവിഡ് കാലത്ത് പ്രസവാവവധി നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ദിവസവേതനക്കാരായ ഒരുപാട് കൗൺസലർമാർ വനിത–ശിശുവികസന വകുപ്പിന് കീഴിലുണ്ട്. ഉള്ള ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന പേടിയിൽ മിണ്ടാതെ കഴിയുന്നവർ. മാസങ്ങളായി കരാർ പുതുക്കാത്തതുകൊണ്ടു മാത്രം വനിത–ശിശുവികസന വകുപ്പിൽ പ്രസവാവധിയും ശമ്പളവും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു കഴിയുന്നത് നൂറു കണക്കിന് കൗൺസലർമാരാണ്.



വന്ദനയുടെ പോരാട്ടം

കൊല്ലം പെരുമൺ സ്വദേശിയായ വന്ദന കൊല്ലത്തെ വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ് ഓഫിസിന്റെ കീഴിൽ കരാർ ജീവനക്കാരിയായി ജോലിക്ക് കയറുന്നത് 2016 ഡിസംബർ 16നാണ്. അടുത്ത 3 വർഷത്തിലും ഓരോ വർഷത്തേക്കു വീതം കരാർ പുതുക്കി നൽകി. 2020ൽ കരാർ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപുതന്നെ ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് പുതിയ നിയമനം നടത്തുന്നതിനായി പരീക്ഷയും അഭിമുഖവും നടത്തിയിരുന്നു. അതിലും ഒന്നാമതെത്തിയത് വന്ദന. 2020 ഓഗസ്റ്റ് 21ന് പഴയ കരാർ കാലാവധി അവസാനിച്ചു. പുതിയ കരാർ കാലാവധി ആരംഭിക്കുന്നത് ജനുവരി 17 മുതൽ ആയതിനാല്‍ അതുവരെ വന്ദനയെ ദിവസവേതന അടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് മാറ്റി.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

ഇതിനിടെയാണ് നവംബർ 28ന് വന്ദന പ്രസവിക്കുന്നത്. അതിന് 2 ദിവസം മുൻപ് വരെയും ജോലിയിലുണ്ടായിരുന്ന വന്ദന പിന്നീട് പ്രസവാവധിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. കുഞ്ഞിന് 49 ദിവസം പ്രായമായപ്പോൾ പുതിയ കരാർ തീയതിയിൽ വന്ദന ജോലിക്ക് പ്രവേശിച്ചെങ്കിലും കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യക്കുറവ് ജോലിയിൽ തുടരുന്നതിന് തടസ്സമായി. കുഞ്ഞിന് ആനുപാതികമായി തൂക്കം കൂടാത്തതു മൂലം മുലപ്പാൽ മാത്രമേ നിർബന്ധമായും നൽകാവൂ എന്നായിരുന്നു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച വന്ദന 3 മാസത്തേക്ക് വീണ്ടും അവധിക്ക് അപേക്ഷിച്ചു.

ഇടയ്ക്കിടെ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും അവധിയെ സംബന്ധിച്ച് 3 മാസം കൃത്യമായി ഒരു മറുപടിയും ലഭിച്ചില്ല. ഇതിനിടെ കരാർ ജീവനക്കാരിയായതിനാൽ പ്രസവാവധി ഇല്ല എന്ന് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വന്ദന വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നേരിട്ട് പോയി സങ്കടം അറിയിച്ചു. കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യക്കുറവ് മൂലമാണ് അവധിയെടുക്കേണ്ടി വന്നതെന്നും ഉടൻതന്നെ തിരികെ പ്രവേശിക്കാമെന്നും മേലധികാരികളെ അറിയിച്ച് വന്ന വന്ദനയെ കാത്തിരുന്നത് അനധികൃതമായി അവധിയെടുത്തതിനാൽ ജോലിയിൽനിന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടു കൊണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ്. കരാർ ജീവനക്കാരിയായതിനാൽ മതിയായ ദിവസം ജോലി ചെയ്യാതെ അവധി നൽകാനാവില്ല എന്നായിരുന്നു വകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം. അവധിയെടുത്ത മാസങ്ങൾ വന്ദനയ്ക്ക് ശമ്പളവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ അവധിക്ക് അർഹതയില്ല എന്ന് 3 മാസവും അറിയിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം പിരിച്ചു വിടുന്നതിലെ ന്യായമെന്താണെന്നു മാത്രം എവിടെനിന്നും മറുപടിയും ലഭിച്ചില്ല.

സമ്മർദത്തിന്റെ നാളുകൾ

വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 5 വർഷത്തിനു ശേഷം ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചാണ് വന്ദനയ്ക്ക് കുഞ്ഞു പിറന്നത്. കോവിഡ്‌കാലത്ത് വിദേശത്തുനിന്ന് നാട്ടിലെത്തിയ വന്ദനയുടെ ഭർത്താവിന് ഇതിനിടെ ജോലിയും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. വന്ദനയുടെ താൽക്കാലിക ജോലി കൂടി നഷ്ടമായതോടെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് കുടുംബത്തെ കാത്തിരുന്നത്. പ്രസവാനന്തരം സാമ്പത്തികവും മാനസികവുമായ പ്രയാസങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ ഇരുവരുടെയും കുടുംബങ്ങൾ ഒപ്പം നിന്നു. ജോലി അത്രയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമായിരുന്നതിനാലാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുക എന്ന തീരുമാനമെടുത്തത്. മാർച്ചിൽ നൽകിയ കേസിൽ വന്ദനയ്ക്ക് അനുകൂലമായ വിധി വന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം. 28 മുതൽ വന്ദന തിരികെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. 8 മാസം പ്രായമായ മകളും ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യവതിയാണ്.

കേരള ഹൈക്കോടതി.

പ്രസവാവധിക്ക് വകുപ്പില്ല

വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പിന് കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്കൂൾ കൗൺസലർമാരുടെ കഥയും വ്യത്യസ്തമല്ല. മാർച്ചിലാണ് ഇവരുടെ കരാർ കാലാവധി അവസാനിച്ചത്. കരാർ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയത് ഏപ്രിൽ 28ന്. ഉത്തരവ് ഇറങ്ങി 4 മാസത്തോളമായിട്ടും കരാർ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നടപടിയും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് മുൻപുണ്ടായിരുന്നതിന്റെ പകുതിയോളം ശമ്പളം മാത്രം. മാർച്ച് 31ന് ശേഷം പ്രസവാവധിയിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടി വന്നവർക്ക് കരാർ പുതുക്കാത്തത് കൊണ്ടുതന്നെ പ്രസവാവധിയും ഇല്ല. കോവിഡ്‌കാലത്ത് പലരുടെയും പങ്കാളികൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ കഷ്ടിച്ച് 2 മാസം മാത്രം പ്രസവാവധി എടുത്ത് ജോലിക്ക് പ്രവേശിച്ച ഒട്ടേറെപ്പേരുണ്ട് വകുപ്പിൽ. ഈ 16ന് പ്രസവത്തീയതി ഉള്ള വനിതാ കൗൺസലറും കോവിഡ് ഭീഷണിക്കിടയിലും ഫീൽഡിൽ ഇപ്പോഴും സജീവമായുണ്ട്.

വർക് ഫ്രം ഹോം പേരിന്

ഗർഭിണികൾക്കും ഒരു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മമാർക്കും വർക് ഫ്രം ഹോം നൽകണമെന്ന നിർദേശം കോവിഡ് തുടക്കം മുതൽ സർക്കാർ മുന്നോട്ടു വച്ചിരുന്നെങ്കിലും വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പിൽ ഇത് നടപ്പായിട്ടില്ലെന്ന് കൗണ്‍സലർമാർ പറയുന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് കൗൺസലിങ് നൽകാൻ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിലാണ് പകുതി കൗൺസലർമാർ വീതം എത്തിയിരുന്നതെങ്കിലും പിന്നീട് അത് മാറി. ഗർഭിണികൾക്ക് റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റീൻ വേണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദേശിക്കുമ്പോഴും 9 മുതൽ എല്ലാ ജീവനക്കാരും ജോലിക്ക് എത്താനാണ് ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിർദേശം.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

വേണം മാനുഷിക പരിഗണന

വർഷങ്ങളായി കൗൺസലർമാരായി ജോലി നോക്കുന്നവരോട് പോലും ഒരു മാനുഷിക പരിഗണനയുമില്ലാതെയാണ് പെരുമാറുന്നതെന്ന് കൗൺസലർമാർ പറയുന്നു. പൊതു അവധി ദിവസങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ശമ്പളമില്ലെങ്കിലും ജോലിയിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനാവാത്തത്ര കേസുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും കൗൺസലർമാരെ തേടിയെത്തുന്നത്. കരാർ പുതുക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസവാവധിയെടുക്കുന്നത് പ്രശ്നമാകുമോ എന്ന പേടിയും പലർക്കുമുണ്ട്. കോവിഡ്‌കാലത്ത് ഗർഭിണികൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ കൗൺസലിങ് നൽകാൻ നിയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോഴും ഇവരുടെ ദുഃഖം വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ്തന്നെ കേൾക്കാതെ പോകുന്നതിന്റെ നിരാശയും കൗൺസലർമാർ മറച്ചുവെക്കുന്നില്ല.

12 വർഷമായി വകുപ്പിന് കീഴിൽ ജോലി നോക്കുന്ന കോതമംഗലത്തെ കൗൺസലറെ ഇപ്പോൾ പിരിച്ചുവിടാൻ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹത്തിനെടുത്ത അവധി കഴിഞ്ഞ് തിരികെയെത്താൻ ഒരു മാസം വൈകിയതിനാലാണ്. വിദേശത്തു പോകേണ്ടി വന്ന ഇവർക്ക് തിരികെയെത്താൻ വില്ലനായത് അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തിയ ലോക്ഡൗണും. പല തവണ വകുപ്പ് ഇവരിൽനിന്ന് മാപ്പെഴുതി വാങ്ങിയിട്ടും അന്വേഷണത്തിനായി വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടും 7 മാസമായി ജോലിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പിരിച്ചുവിടാൻ തന്നെയാണ് നിലവിലെ നിർദേശം.

ഇനി വേണ്ട വിട്ടുവീഴ്ച

സർക്കാർ സർവീസിലെ എല്ലാ കരാർ ജീവനക്കാർക്കും മുഴുവൻ ശമ്പളത്തോടെയും 180 ദിവസം പ്രസവാവധി അനുവദിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയത് കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലാണ്. മുൻപ് ഒരു വർഷത്തിലേറെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് പ്രസവാവധി നൽകിയിരുന്നത്. 2018 ഫെബ്രുവരി 17 മുതൽ ഉത്തരവിന് പ്രാബല്യവുമുണ്ട്. 180 ദിവസത്തിനു മുൻപ് കരാർ കാലാവധി അവസാനിച്ചാൽ അന്നുവരെയായിരിക്കും അവധി. കരാർ ജീവനക്കാർ കോടതിയെ സമീപിച്ചതിനു ശേഷമായിരുന്നു സർക്കാർ ഉത്തരവ്. ഇതു നിലനിൽക്കുമ്പോൾതന്നെയാണ് അനധികൃതമായി അവധിയെടുത്തുവെന്ന പേരിൽ കൗൺസലറെ പിരിച്ചുവിട്ടത്.

സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ, വനിത ശിശു വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്.

നിലവിൽ കരാർ പുതുക്കാത്തതുകൊണ്ടു മാത്രം ദിവസവേതനക്കാരെന്ന സാങ്കേതികതയിൽത്തട്ടി ആനുകൂല്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും വനിത ശിശു വികസന വകുപ്പ് കാണുന്നില്ല. അവധി ഒരു അവകാശമായി ഉന്നയിക്കാനാവില്ലെന്നും താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർക്ക് കൂടുതൽ അവധിക്ക് അവകാശമില്ലെന്നുമാണ് പ്രസ്തുത കേസിൽ സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. അൺ എയ്ഡഡ് മേഖലയിലെ അധ്യാപകരെ ഉൾപ്പെടെ ശമ്പളത്തോടെയുള്ള 6 മാസം പ്രസവാവധിയുടെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രശംസ നേടിയ സർക്കാര്‍ തന്നെയാണ് സ്വന്തം വകുപ്പിന് കീഴിൽ നടക്കുന്ന അനിതീ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നത്.

ഓണറേറിയം എന്നു തരും?

കാസർകോട് ജില്ലയിലെ കൗൺസലർമാർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ഓണറേറിയം കിട്ടാതായിട്ട് 4 മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ കരാർ ദിവസവേതന ജീവനക്കാർക്ക് 50 ശതമാനം ഹാജർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവൻ ശമ്പളവും നൽകാം എന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കെത്തന്നെയാണിത്. കോവിഡ്‌കാലത്തും മുടക്കമില്ലാതെ എല്ലാ ദിവസവും ജോലി ചെയ്തിട്ടും പല ഐസിഡിഎസ് ഓഫിസുകളിൽനിന്നും ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഓഫിസുകൾക്ക് അവധിയായതിനാൽ അന്ന് ചെയ്ത ഡ്യൂട്ടിക്ക് പ്രതിഫലം നൽകാനാവില്ലെന്ന മറുപടിയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് കൗൺസലർമാർ പറയുന്നു. ജില്ലയിലെ 12 ഐസിഡിഎസുകളും പിന്തുടരുന്നത് വ്യത്യസ്ത മാതൃകകളാണ്. പരാതി പല തവണ വകുപ്പിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഒരു മറുപടിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റു ജില്ലകളിലും വൈകിയാണ് ഓണറേറിയം ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Does the Kerala Department of Women and Child Development Really Care about their Contract Workers?