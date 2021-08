ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുള്ള കുടുംബത്തിന് ശുദ്ധജലം സൗജന്യം; വരും, ഇറിഗേഷന്‍ മ്യൂസിയം

തിരുവനന്തപുരം∙ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുള്ള കുടുംബത്തിനു ശുദ്ധജലം സൗജന്യമായി നൽകാൻ ജലവിഭവ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചു. വകുപ്പിന്റെ അണക്കെട്ടുകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിനോദസഞ്ചാര പദ്ധതിയും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കു പഠനത്തിനായി അണക്കെട്ടിന്റെ മിനിയേച്ചര്‍ അടക്കമുള്ള ഇറിഗേഷന്‍ മ്യൂസിയവും സ്ഥാപിക്കും. മിക്ക അണക്കെട്ടുകളും പ്രകൃതി മനോഹരമായ സ്ഥലത്തായതിനാൽ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.

മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ അണക്കെട്ടിന്റെ ചുമതലയ്ക്കായി മുഴുവന്‍ സമയ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറെ ചുമതലപ്പെടുത്തും. നിലവില്‍ കട്ടപ്പന, മൈനര്‍ ഇറിഗേഷന്റെ അധികാര പരിധിയിലാണ്. മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ പുതിയ അണക്കെട്ടിന്റെ നിര്‍മാണത്തിനായി 33 മീറ്റര്‍ താഴെ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്ത് പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം നടത്തും. കേരളത്തിന് അണക്കെട്ടും തമിഴ്‌നാടിനു വെള്ളവും എന്ന നയത്തിലൂന്നി സര്‍ക്കാരുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തും.



അണക്കെട്ടുകളിലെ ചെളി നീക്കം ചെയ്ത് ആഴം വര്‍ധിപ്പിക്കും. നദികളെക്കുറിച്ചും കൈവരികളെക്കുറിച്ചും സമഗ്രപഠനം നടത്തും. 1974നു ശേഷം ഇത്തരമൊരു പഠനം നടന്നിട്ടില്ല. ഇതിനായി ചീഫ് എൻജിനീയറെ ചുമതലപ്പെടുത്തും. കാവേരി നദീജല തര്‍ക്ക ട്രൈബ്യൂണല്‍ സംസ്ഥാനത്തിന് അനുവദിച്ച ജലത്തിന്റെ വിഹിതം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കാവേരി തടത്തില്‍ പുതിയ പദ്ധതികള്‍ ആരംഭിക്കും.



മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം (ഫയൽ ചിത്രം)

കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ച കാവേരി നദീജല തര്‍ക്ക പരിഹാര ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ അന്തിമ വിധിപ്രകാരം പാമ്പാര്‍ നദീതടത്തില്‍നിന്നും 3 ടിഎംസി ജലം വിനിയോഗിക്കുവാന്‍ കേരളത്തിന് അനുമതിയുണ്ട്. ഇത് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ നാല് വ്യത്യസ്ത പദ്ധതികളുണ്ടാക്കും. ഹില്ലി അക്വയുടെ വിപണി സാന്നിധ്യം വികസിപ്പിക്കും. വടക്കന്‍ കേരളത്തില്‍ പെരുവണ്ണാമുഴിയില്‍ പുതിയ ബോട്ടിലിങ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കും. കോട്ടയം അടക്കമുള്ള ജില്ലകളുടെ ശുദ്ധജല ക്ഷാമത്തിനു മീനച്ചില്‍ നദീതട പദ്ധതി കൊണ്ടുവരും. കെ.എം. മാണി ഊര്‍ജിത കാര്‍ഷിക വികസന പദ്ധതി ഈ വര്‍ഷം നടപ്പിലാക്കും.



