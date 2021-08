ഓക്സിജൻ ക്ഷാമത്താലെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഒരു കോവിഡ് മരണം മാത്രം: കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ രാജ്യത്ത് ഓക്സിജൻ ദൗർലഭ്യത്താലെന്നു സംശയിക്കുന്ന ഒരു മരണം മാത്രമാണു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം ഉൾപ്പെടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം നിരവധി കോവിഡ് ബാധിതർ ഈ വർഷമാദ്യം മരിച്ചെന്ന വാർത്തകളെ തു‌ടർന്നാണു കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിശദീകരണം.

‘ഓക്സിജൻ ക്ഷാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരണങ്ങളുണ്ടായോ എന്നു സംസ്ഥാനങ്ങളോടു ചോദിച്ചിരുന്നു. പാർലമെന്റിൽ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രത്യേകമായും ഇക്കാര്യം ചോദിച്ചു. ഇതുവരെ ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഒരു സംസ്ഥാനം മാത്രമാണു സംശയാസ്പദമായ ഒരു കേസ് പരാമർശിച്ചത്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഓക്സിജനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല’– കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലവ് അഗർവാൾ പറഞ്ഞു.



ഒരു മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയില്ല. ഓഗസ്റ്റ് 13ന് വർഷകാല സമ്മേളനം അവസാനിക്കുന്നതിനു മുൻപു വിവരങ്ങൾ സർക്കാർ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണു സൂചന.



