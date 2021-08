ഇന്ത്യക്കാര്‍ പ്രത്യേക വിമാനത്തില്‍ ഉടന്‍ അഫ്ഗാന്‍ നഗരം വിടണമെന്ന് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ താലിബാനും അഫ്ഗാന്‍ സൈന്യവും തമ്മില്‍ പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന മസര്‍ ഇ ഷെരീഫില്‍നിന്ന് ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാര്‍ പ്രത്യേക വിമാനത്തില്‍ ഇന്നു തന്നെ നാട്ടിലേക്കു തിരികെ വരണമെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രദേശത്ത് ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കാര്‍ താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ഇന്നു വൈകിട്ട് പുറപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക വിമാനത്തില്‍ ഡല്‍ഹിയിലേക്കു മടങ്ങണമെന്നാണു മസര്‍ ഇ ഷെരീഫിലെ ഇന്ത്യന്‍ കോണ്‍സുലേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.



മടങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ പേര്, പാസ്‌പോര്‍ട്ട് നമ്പര്‍ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള്‍ ഉടന്‍ കോണ്‍സുലേറ്റില്‍ അറിയിക്കണം. സര്‍ക്കാര്‍ കണക്കനുസരിച്ച് 1,500 ഇന്ത്യക്കാരാണ് അഫ്ഗാസ്ഥാനിലുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ മാസം കാണ്ഡഹാറില്‍നിന്ന് 50 നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളെയും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഇന്ത്യ പിന്‍വലിച്ചിരുന്നു.

മസര്‍ ഇ ഷെരീഫ് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പോരാട്ടമാണു നടക്കുന്നതെന്നു താലിബാന്‍ തിങ്കളാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നാലു ഭാഗത്തുനിന്നും നഗരം ആക്രമിക്കുകയാണെന്നും താലിബാന്‍ വക്താവ് സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ അറിയിച്ചു. പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തുള്ള ഷെബര്‍ഗാനും കിഴക്കുള്ള കുണ്ടൂസും തലോഖാനും താലിബാന്‍ പിടിച്ചിരുന്നു. വടക്കന്‍ മേഖലയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രധാന നഗരമാണ് മസര്‍ ഇ ഷെരീഫ്.

അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേന പിന്മാറിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാനായി താലിബാന്‍ കനത്ത പോരാട്ടമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിരവധി നഗരങ്ങള്‍ താലിബാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിക്കഴിഞ്ഞു. മാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വീഴുമെന്നും താലിബാന്‍ അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നുമാണ് യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികളുടെ വിലയിരുത്തല്‍.

