സഭയിലുണ്ടായിരുന്ന 385 അംഗങ്ങളും പിന്തുണച്ചു; ഒബിസി ബിൽ ലോക്സഭ പാസാക്കി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഒബിസി ബിൽ ലോക്സഭ പാസാക്കി. പ്രതിപക്ഷ പിന്തുണയോടെയാണ് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പാസാക്കിയത്. സഭയിലുണ്ടായിരുന്ന 385 അംഗങ്ങളും പിന്തുണച്ചു. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിർദേശങ്ങൾ വോട്ടിനിട്ടു തള്ളി. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒബിസി പട്ടിക തയാറാക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്നതാണു ബിൽ.

ഭരണഘടനയുടെ 342എ വകുപ്പിലാണു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള അധികാരം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഭേദഗതി ഉൾപ്പെടുത്തുക. 2018 ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഈ വകുപ്പ് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ജാതിയെ പിന്നാക്ക വിഭാഗമാക്കുന്നതിനു രാഷ്ട്രപതിക്ക് അധികാരം നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പട്ടിക മാറ്റാൻ പാർലമെന്റിന് അധികാരം നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരള സർക്കാർ നാടാർ സമുദായത്തെ ഒബിസി പട്ടികയിലുൾപ്പെടുത്താൻ എടുത്ത തീരുമാനം ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയതും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. പുതിയ ഭേദഗതി വരുന്നതോടെ സർക്കാരിന് തീരുമാനം നടപ്പാക്കാനാവും.

English Summary: Lok Sabha passes the bill which is for restoring the power of states & UTs to make their own OBC lists