പൊലീസിന് ഭ്രാന്തുപിടിച്ചു, അഴിഞ്ഞാടുന്നു: പ്രതിപക്ഷം; ജനകീയ സേനയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് കാലത്ത് പൊലീസ് പിഴ ചുമത്തുന്നത് മഹാ അപരാധമാണെന്നു വരുത്താൻ ശ്രമം നടക്കുകയാണെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. അട്ടപ്പാടിയിലെ പൊലീസ് അതിക്രമത്തിനെതിരെ എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ നൽകിയ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസിനു മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.

പൊലീസ് എല്ലാത്തിനും എതിരാണെന്നു വരുത്താനാണ് ശ്രമം. പൊലീസ് നാടിനെതിരായ സേന എന്നു വരുത്തി തീർക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നു. പൂർണമായും ജനകീയ സേനയായാണ് പൊലീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ദുരന്ത സമയങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പംനിന്നു പ്രവർത്തിച്ചു. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ജോലിയാണു പൊലീസ് ചെയ്യുന്നത്. സമൂഹത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഉതകുന്ന നടപടികളിലേക്കാണു സേന കടക്കുന്നത്. അതിനായി പിഴ ചുമത്തുന്നത് മഹാ അപരാധമായി കാണാൻ കഴിയില്ല. 17,000 പൊലീസുകാർക്ക് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ചു. 11 പൊലീസുകാർ മരിച്ചു. നാടിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഫലമായി അവർ അനുഭവിച്ച ദുരിതം ഇതാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



അട്ടപ്പാടിയിൽ ഉണ്ടായത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണ്. അതിരാവിലെ പൊലീസ് ആദിവാസി ഊരിൽ പോയത് അന്വേഷിക്കും. സംഭവത്തിൽ പൊലീസിനും പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. കുടുംബകലഹം ആണ് പ്രശ്നത്തിനു കാരണം. കുറ്റകൃത്യം നടന്നെന്ന പരാതിയെത്തുടർന്നാണ് പൊലീസ് ആദിവാസി ഊരിലെത്തിയത്. ഊരുമൂപ്പനും മകനും അയൽവാസിയെ പരുക്കേൽപിച്ചു. ക്രമസമാധാനം പാലിക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചത്. പൊലീസിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭ്രാന്തും പിടിച്ചിട്ടില്ല. സമചിത്തതയോടെയാണ് പൊലീസ് പെരുമാറുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



ആദിവാസി ഊരിനകത്തു കയറി ആദിവാസികളെ മർദിച്ചാണ് കേരള പൊലീസ് ആദിവാസി ദിനം ആഘോഷിച്ചതെന്നു എൻ.ഷംസുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു. പൊലീസിനു ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൊലീസിന്റെ നരനായാട്ട് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. കരഞ്ഞ സ്ത്രീകളെ പൊലീസ് മർദിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് സംഭവമെങ്കിൽ എന്തിനാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ കേസെടുത്തതെന്നും ഷംസുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു. എല്ലായിടത്തും പൊലീസ് അഴിഞ്ഞാടുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ പറ‍ഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി പൊലീസിനെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ്. തെറ്റു ചെയ്താല്‍ ചെയ്തെന്നു പറയണമെന്നും വി.ഡി.സതീശൻ പറഞ്ഞു.

