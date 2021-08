നിങ്ങളെ മനസ്സിലാകും, കുറച്ച് ‘കശ്മീരിയത്ത്’ എന്നിലുമുണ്ട്; ശ്രീനഗർ സന്ദർശിച്ച് രാഹുൽ

ശ്രീനഗർ∙ ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ സംസ്ഥാന പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും സ്വതന്ത്രവും നീതിപൂർവവുമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നും കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി. 2019 ഓഗസ്റ്റിൽ ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി കേന്ദ്ര സർക്കാർ റദ്ദാക്കിയ ശേഷം ആദ്യമായി ശ്രീനഗറിൽ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണം.

‘പ്രതിപക്ഷ ശബ്ദങ്ങളെ സർക്കാർ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ്. ജമ്മു കശ്മീരിന്റെയോ പെഗസസിന്റെയോ പ്രശ്നം ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവർ ആക്രോശിച്ചിരുത്തുന്നു. ജമ്മു കശ്മീരിലെ ജനങ്ങളെ നേരിട്ടും രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരെ നേരിട്ടല്ലാതെയും അപമാനിക്കുകയാണ്. കശ്മീർ വിഷയം പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിക്കാൻ ഗുലാം നബി ആസാദ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ, അവിടെ സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവാദമില്ല.



പെഗസസ്, അഴിമതി, തൊഴിലില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ ഉന്നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കു സംസാരിക്കാൻ അവസരം നൽകിയിട്ടില്ല. ജമ്മു കശ്മീർ മാത്രമല്ല, ജുഡീഷ്യറി, രാജ്യസഭ, ലോക്സഭ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു. മാധ്യമങ്ങളിൽ സത്യം പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല. അവരെ അടിച്ചമർത്തുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയുമാണ്. വസ്തുതകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അവർ ഭയപ്പെടുന്നു.



വേദനയും കഷ്ടപ്പാടും നേരിട്ട ജമ്മു കശ്മീരിലെ ആളുകളുമായി അന്തസ്സും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ ബന്ധം വേണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. ഡൽഹിയിൽ എത്തുംമുൻപ് എന്റെ കുടുംബം അലഹാബാദിലാണു താമസിച്ചിരുന്നത്. അതിനുമുൻപു കശ്മീരിലായിരുന്നു. എനിക്കു നിങ്ങളെ മനസ്സിലാകും. നമ്മൾ കശ്മീരിയത്ത് എന്നു വിളിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളും ചിന്തകളും എന്നിലുമുണ്ട്. ബിജെപിയും ആർഎസ്എസും ഭയവും വിദ്വേഷവും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ പോരാടണം’– പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോടായി രാഹുൽ പറഞ്ഞു.



English Summary: "Bit Of Kashmiriyat In Me," Says Rahul Gandhi In J&K, Attacks Centre