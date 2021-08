ജനപ്രതിനിധികള്‍ പ്രതികളായ കേസ് പിൻവലിക്കൽ: വ്യവസ്ഥവച്ച് കോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ ജനപ്രതിനിധികള്‍ പ്രതികളായ കേസുകള്‍ ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ പിന്‍വലിക്കരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. എംപിമാരും എംഎൽഎമാരും പ്രതികളായ ക്രിമിനല്‍ കേസുകള്‍ക്കാണ് കോടതിയുടെ വ്യവസ്ഥ. കേസുകൾ പിൻവലിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതി വേണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുടെ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകം ബെഞ്ച് ആരംഭിക്കുന്നതിനും ആലോചനയുണ്ടെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി. രമണ അറിയിച്ചു.

കേസുകളിൽ വിചാരണ നടത്തുന്ന സ്പെഷൽ കോടതി ജഡ്ജിമാരെ ഇനിയൊരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ സ്ഥലംമാറ്റരുതെന്നും ജസ്റ്റിസുമാരായ വിനീത് സരൺ, സൂര്യ കാന്ത് എന്നിവർ അടങ്ങിയ ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചു. എംപി, എംഎൽഎമാർക്കെതിരായ കേസുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രത്യേക ഘടനയിൽ അറിയിക്കണമെന്ന് എല്ലാ ഹൈക്കോടതി റജിസ്ട്രാർമാരോടും സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചു.

അഭിഭാഷകനും ബിജെപി നേതാവുമായ അശ്വിനി ഉപാധ്യായ 2016ൽ ഫയൽ ചെയ്ത പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി കേൾക്കവെയാണ് ബെഞ്ചിന്റെ നിർദേശങ്ങൾ. എംപി, എംഎൽഎമാർക്കെതിരായ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ ഫാസ്റ്റ്–ട്രാക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാദം കേൾക്കണമെന്നതാണ് ഹർജിയിലെ ആവശ്യം.



English Summary: SC says cases against lawmakers cannot be withdrawn by prosecutors without sanction from HCs