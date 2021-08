കോടികൾ വാങ്ങി വഞ്ചിച്ചെന്നു പരാതി; ശിൽപയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കുമെതിരെ കേസ്

മുംബൈ∙ ഭർത്താവ് രാജ് കുന്ദ്ര അശ്ലീല ചിത്ര നിർമാണത്തിന് അറസ്റ്റിലായതിനു പിന്നാലെ ബോളിവുഡ് താരം ശിൽപ ഷെട്ടിയും വിവാദത്തിൽ. വെൽനെസ് സെന്ററിന്റെ പേരിൽ ഉത്തർ പ്രദേശിൽ തട്ടിപ്പു നടത്തിയതിനു ശിൽപയ്ക്കും അമ്മ സുനന്ദ ഷെട്ടിക്കുമെതിരെ ലക്നൗ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.



ഇരുവരെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പൊലീസ് സംഘം ഉടൻ മുംബൈയിൽ എത്തുമെന്നാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇയോസിസ് വെൽനെസ് സെന്റർ എന്ന പേരിൽ ഫിറ്റ്നെസ് ഷോപ്പുകളുടെ ശ‍‍ൃംഖല ശിൽപ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നാണു പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട്. ശിൽപ, കമ്പനിയുടെ ചെയർമാനും അമ്മ സുനന്ദ ഡയറക്ടറുമാണ്. വെൽനെസ് സെന്റർ തുറക്കുന്നതിനായി 2 പേരുടെ കയ്യിൽനിന്നു കോടിക്കണക്കിനു രൂപ വാങ്ങിയതിനു ശേഷം വഞ്ചിച്ചു എന്നതാണ് ഇരുവർക്കും എതിരെയുള്ള കുറ്റം.

തട്ടിപ്പിന് ഇരയായെന്നു കാട്ടി രണ്ടു പരാതികളാണു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശിൽപയെയും അമ്മയെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള നോട്ടിസ് പൊലീസ് അയച്ചു. അന്വേഷണത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇരുവരെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ മുംബൈയ്ക്കു പോകുമെന്നു ഡിസിപി സഞ്ജീവ് സുമൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

