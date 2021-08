കൊച്ചി∙ അറസ്റ്റിലായ വ്ലോഗര്‍മാര്‍ക്കായി സുരേഷ് ഗോപി എംപിയെ വിളിച്ച ആരാധകന് അദ്ദേഹം നൽകിയ മറുപടി വൈറലാകുന്നു. ‘തന്നെയല്ല, കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെയാണ് വിളിക്കേണ്ടത്’ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. മോട്ടർ വെഹിക്കൾ ഡിപാർട്മെന്റ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും കീഴിലാണ്. ഇതിൽ ഇടപടാനാകില്ല. താൻ ചാണകമാണെന്നും, അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ അലർജിയല്ലേയെന്നും സുരേഷ് ഗോപി മറുപടി നൽകി.

അതേസമയം, യുട്യൂബ് വ്ലോഗര്‍മാരുടെ അറസ്റ്റിനു പിന്നാലെ കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തവര്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കേരളം കത്തിക്കണമെന്നു വരെയായിരുന്നു ആഹ്വാനം. ഇതേക്കുറിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും നിരവധി ട്രോളുകളും വന്നു. സഹോദരന്മാര്‍ രണ്ടുപേരും രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് റിമാന്‍ഡിലാണ്.



English Summary : Suresh Gopi MP's reply to person who called him to intervane in E bull jet brothers arrest issue