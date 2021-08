വാക്സീൻ ക്ഷാമം: പ്രതിഷേധവുമായി യുഡിഎഫ് എംപിമാർ പാർലമെന്റിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ കേരളത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വാക്സീൻ പ്രതിസന്ധി ഉടൻ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യുഡിഎഫ് എംപിമാർ പാർലമെന്റിൽ ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്കു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു. ‘വാക്‌സീൻ നൽകൂ കേരളത്തെ രക്ഷിക്കൂ’ എന്ന ആവശ്യമാണ്‌ എംപിമാർ മുന്നോട്ടുവച്ചത്. കേരള സർക്കാർ വാക്‌സീൻ വിതരണത്തിൽ പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെട്ടതായും എംപിമാർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, വയനാട് തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിൽ വാക്‌സിനേഷൻ പൂർണമായും നിലച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ദിനംപ്രതി കോവിഡ് കേസുകൾ കേരളത്തിൽ കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എത്രയും വേഗം കേരളത്തിനായി അധിക ഡോസ് വാക്സീനുകൾ അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കേരളത്തിൽ 13% ടെസ്റ്റ്‌ പോസിറ്റിവിറ്റി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ വാക്‌സീൻ ക്ഷാമം നേരിടുന്നത് ആശങ്കപരമാണെന്നും കേന്ദ്രം ഇടപെട്ടു സംസ്ഥാനത്തിനു വേണ്ട വാക്‌സീൻ ലഭ്യമാക്കണമെന്നും വിഷയം സഭ നിർത്തിവച്ച് ചർച്ചചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബെന്നി ബഹനാൻ, ടി.എൻ. പ്രതാപൻ, ഹൈബി ഈഡൻ തുടങ്ങിയവർ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസും നൽകിയിരുന്നു.

എംപിമാരായ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, ഇ.ടി. മുഹമ്മദ്‌ ബഷീർ, കെ മുരളീധരൻ, ആന്റോ ആന്റണി, ബെന്നി ബഹനാൻ, ഹൈബി ഈഡൻ, വി.കെ. ശ്രീകണ്ഠൻ, എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ, ഡീൻ കുര്യാക്കോസ്, എം.കെ. രാഘവൻ, രാജ് മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ, രമ്യ ഹരിദാസ് തുടങ്ങിയവർ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

English Summary: UDF MP's protest in parliament over vaccine shortage issue in Kerala