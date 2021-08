പെഗസസ് ചാരസോഫ്റ്റ്‍വെയർ നിർമാതാക്കളായ എൻഎസ്ഒ ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ പല സർക്കാരുകൾ പോലും മൗനം പാലിച്ചപ്പോഴും രൂക്ഷമായി കടന്നാക്രമിക്കാൻ തയാറായ കമ്പനിയാണ് വാട്സാപ്. എൻഎസ്ഒ ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയില്ല, സ്വകാര്യതാലംഘനം നടത്തുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആപ്പിൾ കമ്പനിയെ വിമർശിക്കാനും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാട്സാപ് മടിച്ചില്ല. സ്വകാര്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ പഴി കേൾക്കേണ്ടി വന്ന വാട്സാപ്പിന് ഇതെന്തുപറ്റിയെന്നാണ് ടെക് ലോകത്തിന്റെ ചോദ്യം. സ്വകാര്യതയുടെ വക്താവായി വാട്സാപ് മാറുന്നത് കമ്പനി അജൻഡയുടെ ഭാഗമാണോയെന്നും ചോദ്യമുയരുന്നുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീം കോടതിയിൽ പെഗസസ് ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചപ്പോഴും ചർച്ചയായത് വാട്സാപ് എൻഎസ്ഒ ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ നടത്തിയ നിയമപോരാട്ടമാണ്. ഹർജിക്കാർക്കു വേണ്ടി ഹാജരായ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകൻ കപിൽ സിബലാണ് കാലിഫോർണിയ കോടതിയിൽ നടക്കുന്ന നിയമയുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പരാമർശിച്ചത്. യുഎസിലെ കേസിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്തെന്നായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി രമണയുടെ ചോദ്യം. കേസ് പരിഗണനയിൽ ആണെന്നായിരുന്നു മറുപടി. എൻഎസ്ഒ ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ പുകയുമ്പോൾ കാലിഫോർണിയയിലെ നിയമയുദ്ധം എന്തായി എന്നു തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും ചോദ്യം.

കലിഫോർണിയ കോടതിയിൽ നടന്നത്?

2019ലാണ് വാട്സാപ് പെഗസസിന്റെ പേരിൽ കോടതി കയറുന്നത്. വാട്സാപ്പിന്റെ പിഴവുപയോഗിച്ച് പെഗസസ് പലരുടെയും വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയെന്ന് കാനഡയിലെ സിറ്റിസൺ ലാബ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു നിയമയുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കം. ലോകമെങ്ങുമുള്ള 1400 വാട്സാപ് ഉപയോക്താക്കളുടെ ഫോണിൽ സ്പൈവെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു കേസ്.

ടെക്ക് ദുരുപയോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഎസ് കംപ്യൂട്ടർ ഫ്രോഡ് ആൻഡ് അബ്യൂസ് ആക്ട് ആണ് വാട്സാപ് ആയുധമാക്കിയത്. ഇതിനു പുറമേ കാലിഫോർണിയ പീനൽ കോഡിലെ 502–ാം സെക്‌ഷനും ഉപയോഗിച്ചു. നുഴഞ്ഞുകയറ്റം, കരാർ ലംഘനം എന്നിവ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് ഈ വകുപ്പ്. എൻഎസ്ഒ ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ നിരോധന ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കണമെന്നും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നുമായിരുന്നു വാട്സാപ്പിന്റെ ആവശ്യം. വാട്സാപ്പും ഉപയോക്താക്കളും തമ്മിൽ വിവരസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടി ലംഘിക്കപ്പെട്ടതാണ് വാട്സാപ്പിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്.

എന്നാൽ വാട്സാപ്പിന്റെ മാതൃകമ്പനിയായ ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ ആവശ്യം അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്നായിരുന്നു എൻഎസ്ഒയുടെ മറുപടി. ഭീകരവാദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള സോഫ്റ്റ്‍വെയർ സർക്കാരുകൾക്കു വിൽക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും അന്ന് എൻഎസ്ഒ പറഞ്ഞു. സർക്കാരുകൾ ഇത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു ടെക് ലോകത്തിന്റെ ആശങ്ക

കോടതിയുടെ നോട്ടിസ്

2020 മാർച്ച് രണ്ടിന് കലിഫോർണിയ കോടതി എൻഎസ്ഒ ഗ്രൂപ്പിന് നോട്ടിസ് നൽകി. കോടതിയിൽ ഹാജരാകാത്തതിനായിരുന്നു നോട്ടിസ്. വെറും 4 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ നോട്ടിസിനെതിരെ എൻഎസ്ഒ രംഗത്തുവന്നു. രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചല്ല വാട്സാപ്പിന്റെ നടപടിയെന്നായിരുന്നു വാദം. അവിടെയും തീർന്നില്ല. സർക്കാരുകൾക്കു മാത്രം ഉൽപന്നം വിൽക്കുന്നതിനാൽ സോവറീൻ ഇമ്യൂണിറ്റി തങ്ങൾക്കു ബാധകമാണെന്ന വാദവും ഉന്നയിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച് ഒരു വിദേശ കോടതിയിൽ തങ്ങളെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും വാദിച്ചു. ജൂലൈ 2020ൽ കലിഫോർണിയ കോടതി വാട്സാപ്പിന് അനുകൂലമായി റൂളിങ് നൽകി. സോവറീൻ ഇമ്യൂണിറ്റിയുണ്ടെന്ന എൻഎസ്ഒ വാദം തള്ളി. ഇതിനെതിരെ എൻഎസ്ഒ നൽകിയ അപ്പീൽ നിലവിൽ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.

ഫെയ്സ്ബുക് ഒറ്റയ്ക്കല്ല

എൻഎസ്ഒ ഗ്രൂപ്പിനെതിരെയുള്ള നിയമപോരാട്ടത്തിൽ ഫെയ്സ്ബുക്കിനു പിന്നാലെ ഗൂഗിൾ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വമ്പൻമാരും കക്ഷിചേർന്നു. ഗിറ്റ്ഹബ്ബ്, ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ എന്നിവരും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി. തങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നവരെ യുഎസ് കോടതിയിൽതന്നെ വിചാരണ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു വാദം.

പെഗസസ് സോഫ്റ്റ്‍വെയറിന്റെ സ്രഷ്ടാക്കളായ എൻഎസ്ഒ ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ വാട്സാപ്, ആമസോൺ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അടക്കമുള്ള ടെക് ഭീമൻമാർ അണിനിരന്നിരുന്നു. ക്ലൗഡ് സേവനം നൽകുന്ന ആമസോൺ വെബ് സർവീസസ് എൻഎസ്ഒയ്ക്കു നൽകുന്ന എല്ലാ സേവനവും വിവാദത്തിനു പിന്നാലെ അവസാനിപ്പിച്ചു.

എൻഎസ്ഒയുടെ സോഫ്റ്റ്‍വെയറുകൾക്കെതിരെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കസ്റ്റമർ സെക്യൂരിറ്റി മേധാവിയും അന്ന് രംഗത്തെത്തി. എൻഎസ്ഒ ഗ്രൂപ്പിന് സമാന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാൻഡിരു എന്ന കമ്പനിയുടെ ചാര സോഫ്റ്റ‍്‍വെയർ പ്രവർത്തിച്ചത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ പിഴവ് മുതലെടുത്താണ്. ഈ പിഴവ് പരിഹരിക്കാൻ ജൂലൈ 13ന് അപ്ഡേറ്റ് പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്തു. മെസേജുകൾ സുരക്ഷിതമായി അയയ്ക്കാനുള്ള എൻക്രിപ്ഷൻ സംവിധാനം ദുർബലമാക്കാനുള്ള സർക്കാർ നയവും പെഗസസ് റിപ്പോർട്ടും രസകരമായ യാദൃശ്ചികതയാണെന്നായിരുന്നു വിവാദത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സിഗ്നൽ മെസേജിങ് ആപ്പിന്റെ പ്രതികരണം.

ആപ്പിളിനെതിരെയും വാട്സാപ്

കുട്ടികൾക്കു നേരെയുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമം തടയുന്നതിനായി ഐഫോണുകളിലെയും മാക് കംപ്യൂട്ടറുകളിലെയും ചിത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനുള്ള ആപ്പിളിന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ വാട്സാപ് മേധാവി വിൽ കാത്കാർട് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ആപ്പിളിനെതിരെയുള്ള ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ ആസൂത്രിത നീക്കം കൂടിയായിട്ടാണ് ടെക് ലോകം ഇതിനെ കണ്ടത്. വ്യക്തികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിൽ പ്രശ്നമുള്ളവയുണ്ടെങ്കിൽ സ്വയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനു പകരം ഫോണിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും സ്കാൻ ചെയ്യാൻ സോഫ്റ്റ്‍വെയർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്വകാര്യതാലംഘനമാണെന്ന് വാട്സാപ് മേധാവി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പെഗസസ് ചാര സോഫ്റ്റ്‍വെയർ കടന്നുകൂടാൻ സഹായിച്ചത് ആപ്പിളിന്റെ സുരക്ഷാപിഴവാണെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് സ്വകാര്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്ത വിവാദത്തിൽ വാട്സാപ് ആപ്പിളിനെതിരെ വാളോങ്ങുന്നത്.

English Summary: After Pegasus Spying Row, WhatsApp is Strengthening its Privacy Moves