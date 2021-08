‘അതു ധാർമിക ഉത്തരവാദിത്തം’; വാക്സീൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ മോദി ചിത്രത്തെപ്പറ്റി കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ചിത്രവും സന്ദേശവും ഉൾപ്പെടുത്തിയത്, കുത്തിവയ്പിനു ശേഷവും പ്രോട്ടോക്കാൾ പിന്തുടരേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനാണെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ. കോൺഗ്രസ് എംപിയും മുൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായ കുമാർ കേത്കർ രാജ്യസഭയിലുന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിനാണു സർക്കാരിന്റെ മറുപടി.

വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫോട്ടോ അച്ചടിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണോ, നിർബന്ധമാണോ എന്നായിരുന്നു കേത്കർ ചോദിച്ചത്. തീരുമാനത്തിനു പിന്നിലെ കാരണങ്ങളും ആരാണു നിർബന്ധമാക്കിയതെന്നും ചോദിച്ചു. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഉചിതമായ കോവിഡ് പെരുമാറ്റം പിന്തുടരേണ്ടതു രോഗം പടരാതിരിക്കാനുള്ള നിർണായക നടപടികളിലൊന്നാണെന്നു കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സഹമന്ത്രി ഭാരതി പ്രവീൺ പവാർ മറുപടി നൽകി.



മോദിയുടെ സന്ദേശത്തിനൊപ്പം ഫോട്ടോയും ചേർക്കുന്നതു വലിയ പൊതുതാൽപ്പര്യം കണക്കിലെടുത്താണ്. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തെക്കുറിച്ചു ജനങ്ങളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനാണിത്. ഇത്തരം നിർണായക സന്ദേശങ്ങൾ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതു സർക്കാരിന്റെ ധാർമിക ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.



സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ഫോർമാറ്റ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, പോളിയോ, വസൂരി മുതലായ വാക്സീനുകളിൽ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫോട്ടോ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നു മുൻപ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യത്തിനു മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ല.



English Summary: PM Modi's Photo on Covid-19 Vaccination Certificates: Govt Explains Its Rationale and Need