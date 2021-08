ഒരാളുടെ ശരാശരി നിക്ഷേപം 15 ലക്ഷം, ആകെ 5000 കോടി; ഗുജറാത്തിലെ ഗ്രാമം!

ഗാന്ധിനഗർ∙ ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ഗ്രാമം എന്ന പ്രശസ്തി നേടുകയാണ് ഗുജറാത്തിലെ കുഛ് ജില്ലയിലെ മദാപ്പർ. 7,600 വീടുകൾ ഉള്ള ഈ ഗ്രാമത്തിൽ 17 ബാങ്കുകളുടെ ശാഖകളുണ്ട്. ഈ ബാങ്കുകളിൽ ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്നവർ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് 5,000 കോടി രൂപയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.



ഒരു ഗ്രാമീണന്റെ ശരാശരി നിക്ഷേപം 15 ലക്ഷമാണ്. ഇതിനുള്ള പ്രധാനകാരണം ഗ്രാമത്തിലെ 65 ശതമാനത്തിലേറെ പേരും എൻആർഐകളാണ് എന്നതാണ്. ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾ എങ്കിലും യുകെ, യുഎസ്എ, ആഫ്രിക്ക, ഗള്‍ഫ് എന്നിവടങ്ങളിൽ ജോലിയുള്ളവരാണ്. ഇവരുടെ വരുമാനത്തിന്റെ വലിയ ഒരു ശതമാനം നാട്ടിലേക്കു തന്നെ ഇവർ എത്തിക്കുന്നു. സ്ഥലത്തെ ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഒപ്പം വ്യവസായങ്ങളും നാട്ടിൽ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇതോടെയാണു ഗ്രാമം സമ്പന്നമായത്.

ഗ്രാമം എന്ന് വിളിക്കാമെങ്കിലും സ്കൂളുകളും കോളജുകളും വ്യവസായങ്ങളും ആശുപത്രികളും അണക്കെട്ടും വരെ ഇവിടെയുണ്ട്. 1968 മദാപ്പര്‍ വില്ലേജ് അസോസിയേഷന്‍ ലണ്ടനില്‍ ആരംഭിച്ച ചരിത്രം കൂടിയുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നു വിദേശത്തു ജോലി തേടി പോയി വിജയിച്ചവർക്കു പറയാൻ.

