നഗരം വളഞ്ഞ് താലിബാന്‍; സൈന്യത്തെ‌ സജ്ജമാക്കാന്‍ പറന്നെത്തി പ്രസിഡന്റ് ഗാനി

കാബൂള്‍∙ താലിബാനുമായി അതിരൂക്ഷമായ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന വടക്കന്‍ നഗരമായ മസാരെ ഷെരീഫിലേക്ക് പറന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ പ്രസിഡന്റ് അഷ്‌റഫ് ഗാനി. നാലു ഭാഗത്തുനിന്നുമുള്ള താലിബാന്‍ ആക്രമണം നേരിടുന്ന അഫ്ഗാന്‍ സൈന്യത്തിനു പിന്തുണ നല്‍കാനാണ് പ്രസിഡന്റ് നേരിട്ട് മസാരെ ഷെരീഫിലേക്ക് എത്തിയത്. താലിബാനെതിരെ കൂടുതല്‍ നാട്ടുസൈന്യങ്ങളെ അണിനിരത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പ്രസിഡന്റ്

സുരക്ഷാ സേനയ്‌ക്കൊപ്പം അണിനിരക്കണമെന്ന് നാട്ടുസേനകളോട് പ്രസിഡന്റ് അഷ്‌റഫ് ഗാനി അഭ്യര്‍ഥിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്തു ജനാധിപത്യം നിലനിര്‍ത്താന്‍ സര്‍ക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഫൈസാബാദ് താലിബാന്‍ കീഴടക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണ് അഷ്‌റഫ് ഗാനി മസാരെയില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. മസാരെയിലെ കരുത്തനായ അറ്റാ മുഹമ്മദ് നൂറുമായും യുദ്ധപ്രഭുവായ അബ്ദുൽ റഷീദ് ദോസ്തവുമായും നഗരത്തിന്റെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ചര്‍ച്ച നടത്തി.

മസാരെ ഷെരീഫ് വീഴുന്നത് ഗാനി ഭരണകൂടത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കനത്ത ആഘാതമായിരിക്കും. വടക്കന്‍ മേഖലയുടെ പൂര്‍ണമായ തകര്‍ച്ചയായിരിക്കും ഇതോടെ സംഭവിക്കുക. ഗാനി എത്തുന്നതിനു മണിക്കൂറുകള്‍ക്കു മുൻപ് അബ്ദുൽ റഷീദ് ദോസ്തം കാബൂളില്‍നിന്ന് മസാരെയിലേക്ക് കമാന്‍ഡോകളുമായി വിമാനത്തില്‍ പോകുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഔദ്യോഗിക സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.



മസാരെയുടെ കിഴക്കുള്ള ഫൈസാബാദ് നഗരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം താലിബാന്‍ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. കാണ്ഡഹാറിലും ഹെല്‍മന്ദിലും പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടമാണ് താലിബാനുമായി നടക്കുന്നത്. മിക്ക നഗരങ്ങളിലും ജയിലുകള്‍ ആക്രമിച്ചു തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ് താലിബാന്‍. യുദ്ധം രൂക്ഷമായതോടെ അഫ്ഗാനിലെ മസാരെ ഷെരീഫിലെ ഇന്ത്യന്‍ കോണ്‍സുലേറ്റ് അടച്ചിരുന്നു.

നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്‍മാരോടും തിരിച്ചുപോരാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ച ഇന്ത്യ ഇവരെ എത്തിക്കാന്‍ പ്രത്യേക സേനാവിമാനം അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിലെ എംബസി ഒഴികെ അഫ്ഗാനിനിലെ എല്ലാ ഇന്ത്യന്‍ നയതന്ത്ര ഓഫിസുകള്‍ക്കും താഴുവീണു.

11 പ്രവിശ്യ തലസ്ഥാനങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുത്തു മുന്നേറുന്ന താലിബാന്‍ സമന്‍ഗന്‍ പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ അയ്ബക് വളഞ്ഞു. വടക്കന്‍ മേഖല നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയ ശേഷം കാബൂളിലേക്കു നീങ്ങാനാണ് പദ്ധതി. 34 പ്രവിശ്യകളില്‍ 25 ഇടത്തും പോരാട്ടം നടക്കുന്നതായി സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തിന്റെ 65% പ്രദേശങ്ങളും താലിബാന്‍ നിയന്ത്രണത്തിലായിക്കഴിഞ്ഞെന്നും കാബൂളിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയതായും യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ വക്താവ് പറഞ്ഞു.

യുദ്ധം ഒഴിവാക്കുന്ന കാര്യം താലിബാനുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ യുഎസ് പ്രതിനിധി സല്‍മയ് ഖലീല്‍സദ് ദോഹയിലെത്തി. യുഎന്‍, യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ പ്രതിനിധികളും ചൈന, പാക്കിസ്ഥാന്‍, ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാന്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കും.

അഫ്ഗാനില്‍നിന്നു യുഎസ് സൈന്യത്തെ പിന്‍വലിച്ചതില്‍ ഖേദിക്കുന്നില്ലെന്നും സ്വന്തം രാജ്യത്തിനായി പോരാടാന്‍ അഫ്ഗാന്‍ നേതാക്കള്‍ ഒന്നിക്കണമെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍ പറഞ്ഞു. അഫ്ഗാനുള്ള മറ്റു സഹായങ്ങള്‍ തുടരുമെന്നും ബൈഡന്‍ വ്യക്തമാക്കി. അഫ്ഗാന്റെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശവും കീഴടക്കിയ താലിബാന്‍ മുന്നേറ്റം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് യുഎസ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

English Summary: President Ghani Flies Into Mazar To Rally Forces As Taliban Inches Closer