തിരുവനന്തപുരം ∙ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ബോണസും ഉത്സവബത്തയും ഉണ്ടാകുമെന്നു ധനമന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ. കഴിവുള്ളവർ ഈ തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകണമെന്നും ധനമന്ത്രി അഭ്യർഥിച്ചു. നിശ്ചിത ശമ്പളത്തിനു മുകളിലുള്ളവർക്ക് ഉത്സവബത്തയും അതിനു താഴെയുള്ളവർക്ക് ബോണസുമാണു നൽകുന്നത്.

ഇത്തവണ ശമ്പള അഡ്വാൻസ് ഉണ്ടാകില്ല. നിയമസഭയിൽ ഉപധനാഭ്യർഥന ചർച്ചയ്ക്കിടെയായിരുന്നു ധനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. 27,360 രൂപയിൽ താഴെ ശമ്പളമുള്ളവർക്ക് 4000 രൂപ ബോണസും അതിനു മുകളിലുള്ളവർക്ക് 2750 രൂപ ഉത്സവബത്തയുമാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ നൽകിയത്. ഓണം അഡ്വാൻസായി 15,000 രൂപയും കഴിഞ്ഞ തവണ നൽകി.

English Summary: Bonus and Festival Allowance for Government Employees, Says FM