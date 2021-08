ജാതി സെൻസസ്: അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സെൻസസ് ബഹിഷ്കരിക്കണം: ലാലു പ്രസാദ് യാദവ്

പട്ന ∙ ജാതി സെൻസസ് ആവശ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നാക്ക, ദലിത് സമുദായങ്ങളും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും സെൻസസ് ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്ന് ആർജെഡി അധ്യക്ഷൻ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ്. ജനസംഖ്യയിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും പ്രയോജനകരമല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള സെൻസസ് ആവശ്യമില്ലെന്നു ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് ട്വിറ്ററിൽ പറഞ്ഞു. ജാതി സെൻസസ് നടത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ നിർബന്ധിതമാക്കുമെന്നും ലാലു പറഞ്ഞു.

യുപി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത വർഷം നടക്കാനിരിക്കെ ജാതി സെൻസസ് വിഷയം ദേശീയ തലത്തിൽ ചർച്ചയാക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് ആർജെഡി. സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി നേതാവ് മുലായം സിങ് യാദവുമായി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് ജാതി സെൻസസ് വിഷയം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ജാതി സെൻസസ് വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ ആർജെഡിയുമായി സഹകരിക്കുമെന്നു ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയും ജെഡിയു നേതാവുമായ നിതീഷ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ജാതി സെൻസസ് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ കൂടിക്കാഴ്ച ആവശ്യപ്പെട്ടു നിതീഷ് കുമാർ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കു കത്തയച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇതു വരെ മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ബിഹാറിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിനിധി സംഘത്തിനു വേണ്ടിയാണു നിതീഷ് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു സമയം തേടിയത്.

ജാതി സെൻസസിനു കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയാറല്ലെങ്കിൽ ബിഹാറിൽ സംസ്ഥാന തല ജാതി സെൻസസ് നടത്തണമെന്ന തേജസ്വി യാദവിന്റെ നിർദേശവും നിതീഷിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്. ജാതി സെൻസസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ബിഹാർ നിയമസഭ കഴിഞ്ഞ വർഷം പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തെ ജെഡിയു, ആർജെഡി കക്ഷികൾക്കു പുറമേ ബിജെപിയും പിന്തുണച്ചിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജാതി സെൻസസ് നടത്തില്ലെന്ന നിലപാടെടുത്തത് ബിഹാറിൽ ബിജെപിക്കു തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Boycott Census 2021 if caste data not included: Lalu Yadav’s appeal to minorities, Dalits, OBCs