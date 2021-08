‘നിപ പോലെ കോവിഡ് തടയാനാവില്ല; അന്ന് അതു ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കേരളം സുരക്ഷിതം’

എന്നും എല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടി കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ രീതി തിരുത്തണമെന്ന് തുടക്കംമുതൽ വാദിച്ച ആരോഗ്യവിദഗ്ധനാണ് കോഴിക്കോട് ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജ് ജനറൽ മെഡിസിൻ വിഭാഗം മുൻമേധാവി ഡോ. പി.കെ.ശശിധരൻ. ഇടതുസർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന്റെ കടുത്ത ശത്രുതയ്ക്കു പാത്രമാവുകയും വലിയൊരളവിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ.

വ്യക്തിഹത്യ അതിരു കടന്നപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഡോ.ശശിധരൻ താനുമൊരു ഇടതുപക്ഷ മനസ്സിന്നുടമയാണെന്ന സത്യം തുറന്നുപറഞ്ഞത്. ലോക്ഡൗണിന്റെ കെട്ടുപാടുകൾ തുറന്നുകൊടുത്ത് കേരളം പുതിയൊരു സമീപനം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഈ അവസരത്തിൽ ഡോ. പി.കെ.ശശിധരൻ തന്റെ നിലപാടുകളെക്കുറിച്ചും കേരളത്തിനു സംഭവിച്ച വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ചും തുറന്നു സംസാരിക്കുന്നു;



കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ എവിടെയാണു കേരളത്തിനു പിഴച്ചത്?

നമുക്ക് മാത്രം പിഴച്ചു എന്നു പറയുന്നത് ശരിയല്ല, ലോകത്തെല്ലായിടത്തും തെറ്റുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യസംവിധാനം മികച്ചതാണ്. നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ഭരണകൂടവും നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കോവിഡിനെ നേരിടുന്നതിൽ നാം സ്വീകരിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ തിരുത്തൽ ആവശ്യമായിരുന്നു. പോരായ്മകൾക്കു കാരണം അകാരണമായ ഭയം തന്നെയാണ്; ഇത് മാരകമായൊരു രോഗമെന്ന രീതിയിൽ കണക്കാക്കി സ്വീകരിച്ച നടപടികളാണ് നമ്മെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചത്. എന്നാൽ 90% പേർക്കും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലെന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. കോവിഡിനെ നേരിടാനുള്ള പദ്ധതി തയാറാക്കുന്നത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾപോലും ഇല്ലാത്തവരെക്കൂടി കണക്കാക്കി വേണമായിരുന്നു.

ഡോ. പി.കെ.ശശിധരൻ.

ചെറിയ ഒരു ശതമാനം അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികളെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നടത്തിയത്. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണോ അതോ ഐസലേറ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന കാര്യത്തിൽപോലും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായി. എത്രപേർ വന്നാലും ചികിത്സ നൽകാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിലായി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയത്രയും. ഒരുപാടുപേർ മരിക്കാനിടയുണ്ടെന്ന ഭയം ജനങ്ങളിൽ കുത്തിവയ്ക്കാൻ ഈ തയാറെടുപ്പുകളും സന്നാഹങ്ങളും ഒരു കാരണമായി. ഇതിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ തുറന്നുകാണിക്കാൻ പല തവണ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. പരാജയമായിരുന്നു ഫലം. മാത്രമല്ല വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപമായിരുന്നു പലപ്പോഴും ലഭിച്ചത്. പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കാര്യങ്ങൾ ആരും കണ്ടില്ല.

തുറന്നുകൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടു മാത്രമാണോ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഉയർന്ന രോഗനിരക്ക് നിലനിൽക്കുന്നത്?

ആണെന്നു പറയാം. നമ്മൾ വളരെ ചിട്ടയോടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധം നടപ്പാക്കി, അത് നമ്മുടെ ഭരണ-ചികിത്സാ സംവിധാനത്തിന്റെ മികവ് തന്നെയാണ്. അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഗതിയില്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ മാർഗങ്ങളില്ലാതിരുന്ന പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഭൂരിപക്ഷംപേർക്കും രോഗം വന്നതോടെ ആർജിതപ്രതിരോധശേഷി വർധിച്ചു. ഉർവശീശാപം ഉപകാരമെന്ന രീതിയിൽ അവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഇന്ന് രോഗവ്യാപനം കുറവാണ്. പണമില്ലാതിരുന്നിട്ടും അവർക്ക്, തുടക്കത്തിലുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിച്ചാൽ, കോവിഡിൽനിന്ന് സംരക്ഷണം സാധ്യമായപ്പോൾ, ഒന്നര വർഷം കിട്ടിയിട്ടും കേരളീയർ പുറകിലായി എന്ന അവസ്ഥ വന്നുചേർന്നു.

കോവിഡ് ലോക്ഡൗണിൽ എറണാകുളം-തൃശൂർ അതിർത്തിയിൽ പരിശോധനക്കെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സത്യവാങ്മൂലം കാണിക്കുന്ന സ്ത്രീ. ചിത്രം: മനോരമ

കോവിഡ് മാരകമായത്, പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്കും, പോഷകാഹാരക്കുറവുള്ളവർക്കും, ജീവിതശൈലീ രോഗമുള്ളവരിലുമാണെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് വേണ്ട രീതിയിൽ ബോധവൽക്കരണമുണ്ടായില്ല. വാക്സീൻ നൽകുന്നതിൽ മാത്രമായി നമ്മുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും. ബാക്കിയെല്ലാം പൊലീസിനു വിട്ടുകൊടുത്തു. അടച്ചു പൂട്ടിയതോടെ ആർജിതപ്രതിരോധശേഷിയുടെ (herd immunity) സാധ്യതയും ഇല്ലാതാക്കി. സ്വീഡൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അതിൽമാത്രം ശ്രദ്ധയൂന്നി വിജയം കൈവരിച്ച അവസരത്തിലാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യയിൽ കഴിവുള്ള ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനമായ നാം തെറ്റായ സമീപനം സ്വീകരിച്ചതെന്നോർക്കണം. സ്വീഡൻ ഒരിക്കലും അടച്ചുപൂട്ടിയില്ല. പകരം മാസ്കും സാമൂഹികഅകലവും കൃത്യമായി പാലിച്ചു. ഇപ്പോൾ പേടി അവരെയും ബാധിച്ചു. അതുകൊണ്ടു മുൻകരുതൽ എന്ന രീതിയിൽ വാക്‌സീൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണവർ.

ഈ രീതിയിലൊരു അടച്ചുപൂട്ടൽ പ്രതിരോധത്തിലേക്കു നയിച്ചത് എന്താവാം?

ആദ്യത്തെ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം അടച്ചിടാമായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് രോഗം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. രോഗം ഇങ്ങോട്ടു കടക്കാതെ നോക്കാം എന്ന വ്യാമോഹത്തിലായിരുന്നു നാം. പക്ഷെ ഇത്തരമൊരു രോഗത്തെ പൂർണമായും തടയാനാവില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേണമായിരുന്നു തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ. നിപ്പയെ പ്രതിരോധിച്ചു വിജയം നേടിയ നാം സമാനമായ രീതിയിൽ കോവിഡിനെ തടയാം എന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ് എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കിയത്. നിപ്പയെ തടഞ്ഞതു പോലെ കോവിഡിനെ തടയാനാവില്ല എന്ന് ആരും തുടക്കത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയില്ല.

2020 ജൂൺ വരെ മാത്രം മതിയായിരുന്നു ലോക്ഡൗൺ. തുടർന്ന് എല്ലാം ഉപാധികളോടെ തുറന്നുകൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിനോടകം എല്ലാവർക്കും ആർജിത പ്രതിരോധശേഷി കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. വാക്സിനേഷനേക്കാൾ രോഗം തടയാൻ ശക്തിയുള്ളത് ആർജിത പ്രതിരോധശേഷിക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ ഈ രോഗം വന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം മരിക്കില്ല എന്ന യാഥാർഥ്യബോധവും ഉണ്ടാവണമായിരുന്നു. മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പലതരം പോഷകഘടകങ്ങളുടെ കുറവ് ഉള്ളവരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും. കോവിഡ് ഒരു നിമിത്തമായി വന്നു എന്ന് മാത്രം. ഉപാധികളോടെ എല്ലാം ഘട്ടംഘട്ടമായി തുറന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ കേരളവും ഇപ്പോഴത്തെ മധ്യപ്രദേശിനെപ്പോലെയോ ഡൽഹിയെപ്പോലെയോ കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ സുരക്ഷിതമായൊരു നിലയിൽ എന്നേ എത്തിച്ചേർന്നേനെ.

സർക്കാർ നടപടികളെ വിമർശിച്ച താങ്കൾക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ഡോക്ടർമാർതന്നെ രംഗത്തിറങ്ങിയല്ലോ?

അവർ എന്നെ നേരിട്ടത് ശാസ്ത്രീയമായല്ല, മറിച്ചു മനുഷ്യത്വരഹിതവും സാമൂഹികവിരുദ്ധവുമായ രീതിയിലായിരുന്നു. ഞാൻ സർക്കാരിനെതിരാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കലായിരുന്നു ഒരു കൂട്ടരുടെ ലക്ഷ്യം. മറ്റൊരു കൂട്ടർ എന്നെ പ്രകൃതിചികിത്സകരുടെ കൂടെ ചേർത്ത് ലേബൽ ചെയ്തു ഒറ്റപ്പെടുത്തി. ആധുനിക ചികിത്സയ്ക്കെതിരാണെന്നു പോലും പ്രചരിപ്പിച്ചു, അതുംപോരാതെ അശാസ്ത്രീയനായ ഡോക്ടർ എന്ന് മുദ്ര കുത്തി. ഇതിന്റെയെല്ലാം ഫലമായി അവർ ആഗ്രഹിച്ചമാതിരി പ്രകൃതിചികിത്സകരും ഹോമിയോ-ആയുർവേദ വിഭാഗക്കാരും എനിക്കു പിന്തുണയുമായി വന്നതും എന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്തി. കാരണം ഞാൻ അവരുടെ നിലപാടുകൾക്കെല്ലാം എതിരാണ് എന്നു മാത്രമല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലുമായിരുന്നു ഞാൻ. അതിനെ തകർക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത്.

കോഴിക്കോട് കടകൾ തുറന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ തിരക്ക്. ചിത്രം: മനോരമ

പലർക്കും ഭരണത്തിന്റെ അടുത്തൂൺപറ്റുകാരായി ചേർന്നുനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമോയെന്ന ആശങ്കയായിരുന്നു. അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അവരിൽ പലരും എന്നെ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശത്രുവായി മുദ്ര കുത്തി. വലിയൊരു വിഭാഗം വരുന്ന എന്റെ ശിഷ്യരുടെയും ഡോക്ടർമാരുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ എന്നെപ്പറ്റി ഈ തെറ്റിധാരണ പരത്താൻ ശ്രമിച്ചതാണ് എന്നെ വിഷമിപ്പിച്ചത്, അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തുറന്നുപറയാൻ ഞാൻ തയാറാവുന്നതും. എന്റെ നിലപാടുകൾ ഇടതുസർക്കാരിനെതിരെയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പ്രതിപക്ഷകക്ഷികൾ എന്നെ സമീപിച്ചു. ഞാൻ അവരെ കാര്യം പറഞ്ഞു തിരിച്ചയച്ചു. എന്നും സ്വകാര്യമായി മനസ്സിൽസൂക്ഷിച്ച ഇടത് അഭിമുഖ്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പുവേളയിൽ എനിക്കു തുറന്നുപറയേണ്ടിവന്നതും ഈ വ്യക്തിഹത്യയുടെ അനന്തരഫലമായിരുന്നു .

അന്നത്തെ ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഈ തർക്കത്തിൽ ഇടപെടുകയോ താങ്കളുടെ നിലപാട് ആരായുകയോ ചെയ്തോ?

തർക്കം മന്ത്രിയും അറിഞ്ഞു. ആ അവസരത്തിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് മലയാള മനോരമയുടെ എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ ഞാൻ എഴുതി. ഇതു വായിച്ച് അന്നത്തെ ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ എന്നെ വിളിച്ചു. ഒരു മണിക്കൂറോളം ഞങ്ങൾ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. പക്ഷെ സർക്കാർ നിലപാടിൽ മാറ്റമൊന്നുമുണ്ടായില്ല.

കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ ഇനി നാം സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാട്?

ഇത്രയും കാലം പൂട്ടിയിട്ടതിനാൽ രോഗവ്യാപനസാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ ഇനിയിപ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻതന്നെ മുൻഗണന നൽകാം. തുടർന്നുള്ള അടച്ചുപൂട്ടലെങ്കിലും ഒഴിവാക്കുക. രോഗം വന്നവരെ (ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരെ) മാത്രം ചികിത്സിക്കുക. സാധാരണ ഒരു വൈറൽ പനി എന്ന രീതിയിൽ കണക്കാക്കുക. എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും സാധാരണ അസുഖമെന്ന രീതിയിൽ കോവിഡിനെ ചികിത്സിക്കാൻ തുടങ്ങട്ടെ. പിപിഇ കിറ്റുകളും മറ്റും അനാവശ്യമായി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. കോവിഡ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാൻ സാധാരണ മുൻകരുതലുകൾ മാത്രം മതി. അവർക്കായി പ്രത്യേകം വാർഡുകളുടെ ആവശ്യം പോലുമില്ല. വാക്സിനേഷൻ എത്രമാത്രം ഫലപ്രദമാണെന്ന് അറിയാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളു. നാം ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ച തുറന്ന സമീപനം നേരത്തെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ സ്ഥിതി ഈ നിലയിലെത്തില്ലായിരുന്നു.

പാലക്കാട് കോട്ടമൈതാനത്ത് കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് സാമ്പിൾ നൽകാൻ എത്തുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ. ചിത്രം: മനോരമ

ഇതിൽ സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ?

ഇതിൽ കുറ്റക്കാർ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ സർക്കാരിനെ ഉപദേശിക്കുന്നവരാണ് . ഉപദേശിക്കുന്നവരത്രയും പൊതുജനാരോഗ്യത്തെപ്പറ്റി ശരിയായ പ്രായോഗിക ധാരണയില്ലാത്തവരായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നത്. പൊതുജനാരോഗ്യം എന്നാൽ ചികിത്സാ സംവിധാനം മാത്രമാണെന്ന അബദ്ധ ധാരണയുള്ളവരാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളാക്കിയത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യരംഗത്തെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം വ്യക്തമാകുന്നത്. കുടുംബഡോക്ടർ എന്ന സങ്കൽപം അപ്രത്യക്ഷമായ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ രോഗനിർണയവും ചികിസയും സ്പെഷലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാരുടെ മാത്രം ജോലിയാണെന്ന രീതിയാണ്. ഇവരാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിലും സർക്കാർ തീരുമാനങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തിയത്.

കോവിഡ് മാരകമായത് പ്രത്യേക വിഭാഗക്കാരിലാണ് എന്നത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും ജീവിതശൈലി, ആഹാരം എന്നിവ ക്രമീകരിക്കാൻ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല. തടി കൂടിയവർ, സമീകൃതാഹാരം കഴിക്കാത്തവർ, അമിതാഹാരം കഴിക്കുന്നവർ, അധ്വാനിക്കാത്തവർ, മാനസിക സംഘർഷമുള്ളവർ, മദ്യപാനം ഉൾപ്പെടെ ദുശ്ശീലമുള്ളവർ എന്നിവരെ പ്രത്യേകം കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കുന്നതിനു പകരം എല്ലാവരെയും ഒരു പോലെ ചികിത്സിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിടത്താണ് പിഴവു സംഭവിച്ചത്.

തൃശൂർ അരിയങ്ങാടിയിൽ കട അടയ്ക്കുന്നത് കണ്ട് ഓടിയെത്തിയ ചുമട്ടുതൊഴിലാളി പാതി താഴ്ത്തിയ ഷട്ടറിലൂടെ സാധനം വാങ്ങുന്നു. ചിത്രം: മനോരമ

കുടുംബ ഡോക്ടർമാർക്കും ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണർമാർക്കും മാത്രമാണ് രോഗികളെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ 360 ഡിഗ്രി കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാവുക. പൊതുജനാരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരായ സ്പെഷലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാർക്ക് താഴെത്തട്ടിലെ യാഥാർഥ്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്നും വരില്ല. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ സമൂഹത്തിന് ഒട്ടാകെ ആവശ്യമായ നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ ഇവർക്കു പാളിച്ച പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. വൈറസ് പരത്തുന്ന രോഗമായതിനാൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് വൈറോളജിസ്റ്റിന്റെ ഉപദേശം തേടുകയും മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവരെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലെ പിഴവാണ് കേരളത്തിനു സംഭവിച്ചത്.

ഐഎംഎയുടെ നിലപാട് എന്തായിരുന്നു?

ഐഎംഎ യുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ സ്പെഷലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടന എന്ന നിലയിൽ ആണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവരുടെ നിലപാട് സർക്കാരിന്റെ ഉപദേശകർക്ക് ഒപ്പമായിരിക്കുമല്ലോ. ബ്രിട്ടനിലും മറ്റും ഇത്തരം മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷനുകളിൽ കൂടുതൽ പേരും കുടുംബ ഡോക്ടർമാരാണ്. അവർ തന്നെയാണ് സംഘടനയെ നയിക്കുന്നതും. സംഘടനയ്ക്ക് അവമതിപ്പുണ്ടാക്കിയെന്ന പേരിൽ ഐഎംഎ എനിക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് അയച്ചിരുന്നു. ഞാൻ വിശദമായ മറുപടിയും നൽകി. സംഘടനയിലെ പലരും എന്നെ വിളിച്ച് വ്യക്തിപരമായ പിന്തുണ അറിയിച്ചിരുന്നു.

താങ്കൾ സ്വന്തം നിലപാട് തുറന്നുപറഞ്ഞതുവഴി പിന്തുണച്ചവർ ആരെല്ലാമായിരുന്നു?

ഞാൻ ഇതു തുറന്നുപറയാൻ കാരണമുണ്ട്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ കോവിഡ് വ്യാപിച്ച അവസരത്തിൽ ഒറ്റ മുറികളിൽ അകപ്പെട്ട ഒരുപാടു മലയാളികളുടെ ദുരവസ്ഥ അറിയാനിടയായി. ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം എന്ന അവരുടെ അപേക്ഷയ്ക്കു മറുപടിയായി ഞാൻ അവർക്ക് വാട്സാപ് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചു. ഭയക്കേണ്ടതില്ലെന്നും മുറിയിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങാമെന്നും മാസ്കും സാമൂഹിക അകലവും അണുവിമുക്തമാക്കലും പാലിച്ചാൽ മതിയാകുമെന്നും പറഞ്ഞു, ആഹാരരീതിയെപ്പറ്റിയും ജീവിതശൈലിയെപ്പറ്റിയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അവർ അതു പാലിച്ച് രോഗമുക്തി നേടി സന്തോഷം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അതേ അവസരത്തിലാണ് കേരളത്തിലും സമാനമായ ഒരഭിപ്രായം തേടി ആരോഗ്യചാനലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിലർ എന്നെ സമീപിക്കുന്നത്. അവർക്കും ഞാൻ സമാനമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകി. 2020 ജൂണിലായിരുന്നു അത്. അന്നു മുതൽ ഇവിടത്തെ സംഘടിത ആരോഗ്യവിഭാഗം എനിക്കെതിരേ തിരിഞ്ഞു.

വാളയാറിൽ ബസ് ഇറങ്ങി നടന്നുപോകുന്ന സ്ത്രീ. കോവിഡ് മുന്നറിയിപ്പുബോർഡിൽ ഘടിപ്പിച്ച വൈറസ് മാതൃകകളാണ് ചിത്രത്തിന്റെ വലതുവശത്തു കാണുന്നത്. ചിത്രം: മനോരമ

കേരളത്തിലെ പുതിയ മന്ത്രിയുമായി എന്തെങ്കിലും ചർച്ചകൾ?

മന്ത്രിയുമായി സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനായി ചില ശ്രമങ്ങൾ ഞാൻ നടത്തിയിരുന്നു. വിജയിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിലുള്ള ഉപദേശകസംഘത്തിന്റെ പ്രതിരോധം മറികടന്ന് അതു സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.

സർക്കാർ പ്രതിരോധം ശരിയായ രീതിയിലല്ലെന്നു പറയുന്ന താങ്കളുടെ പ്രതിരോധരീതിയൊന്നു വിശദീകരിക്കാമോ?

ഇന്നും കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുൾപ്പടെയുള്ള രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഞാനും ഭാര്യയും ഇന്നുവരെ പിപിഇ കിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. മാസ്കും സാനിറ്റൈസറുമല്ലാതെ ഗ്ലൗസ് പോലും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ആശുപത്രിയിൽനിന്നുവരുന്ന അവസരത്തിൽ വീട്ടിലെ പേരക്കുട്ടിയെ ഓമനിക്കാനും എനിക്കു കോവിഡ് തടസ്സമായിട്ടില്ല-ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും ഉട്ടോപ്യൻ ആശയങ്ങളായിരുന്നില്ല, അവയത്രയും യാഥാർഥ്യങ്ങളിൽ ഊന്നിയവ മാത്രം.

English Summary: Interview with Dr. PK Sasidharan, Former Head, Department of Medicine & Hematology, Govt. Medical College, Kozhikode