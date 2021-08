തിരുവനന്തപുരം ∙ രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച വിജയം നേടുന്നവർക്കുള്ള പുരസ്‌കാരം മന്ത്രിസഭായോഗം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പതിവുള്ളതിനാലാണ് ഒളിംപിക്സ് മെഡൽ ജേതാവ് പി.ആർ.ശ്രീജേഷിനുള്ള സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിക്കാത്തതെന്ന് അധികൃതർ. 5–ാം തീയതി നടന്ന മത്സരത്തിലാണ് ശ്രീജേഷ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീമിനു വെങ്കല മെഡൽ ലഭിച്ചത്. അതിനുശേഷം ചേരുന്ന ആദ്യ മന്ത്രിസഭായോഗമാണ് ഇന്നത്തേത്.

മന്ത്രിസഭായോഗം ശ്രീജേഷിന്റെ സമ്മാനത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും. ഒരു കോടി രൂപ സമ്മാനമായി നൽകാനാണ് സാധ്യത. ശ്രീജേഷിന്റെ പുരസ്കാരം സംബന്ധിച്ച് മന്ത്രിസഭ ചർച്ച നടത്തുമെന്നു കായിക മന്ത്രിയും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഒരു വകുപ്പിന് ഒറ്റയ്ക്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത തീരുമാനമായതിനാലാണ് മന്ത്രിസഭ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് മന്ത്രിസഭായോഗം.

ശ്രീജേഷിനു പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിക്കാത്തതിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറാണ് ശ്രീജേഷ്. സ്വർണ മെഡൽ നേടിയ നീരജ് ചോപ്രയ്ക്കു ഹരിയാന സർക്കാർ 6 കോടിയാണ് നൽകിയത്. ഹോക്കി ടീമിലെ പഞ്ചാബ് താരങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു കോടിയാണ് സർക്കാർ നൽകിയത്.

മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ വെങ്കല മെഡൽ ജേതാക്കൾക്ക് ഒരു കോടിയും നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ വനിതാ ഹോക്കി താരങ്ങൾക്ക് 31 ലക്ഷം രൂപ വീതവുമാണ് നൽകിയത്. ഒളിംപിക്സ് പുരുഷ ഹോക്കിയിൽ ജർമനിയെയാണ് ഇന്ത്യ തോൽപിച്ചത്. നിർണായകമായത് ഗോൾക്കീപ്പറായ ശ്രീജേഷിന്റെ പ്രകടനമായിരുന്നു. 41 വർഷത്തിനുശേഷമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കു ഹോക്കി മെഡൽ ലഭിക്കുന്നത്. 49 വർഷത്തിനുശേഷമാണ് മലയാളിക്കു ഒളിംപിക് മെഡൽ ലഭിച്ചതെന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്.

English Summary: Government will take decision on Cash price for RP Sreejesh in Cabinet Meeting