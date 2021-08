കൊച്ചി ∙ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് (ഇഡി) എതിരായ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാലത്തേയ്ക്കു സ്റ്റേ ചെയ്തു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഡിയുടെ ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതി നടപടി. ഇതേ വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ തിരിച്ചടിയാണിത്.

നേരത്തേ ഇഡിക്കെതിരായ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മൊഴി നല്‍കാന്‍ സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സ്വപ്നയെ നിര്‍ബന്ധിച്ചു എന്ന ആരോപണം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം. ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഇഡിയുടെ ഹര്‍ജിയിലാണ് സിംഗിള്‍ ബെഞ്ചിന്റെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്.

കേന്ദ്ര ഏജന്‍സിക്കെതിരെ ജുഡീഷ്യല്‍ കമ്മിഷനെ നിയമിക്കാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് അധികാരമില്ലെന്ന് ഹര്‍ജിയില്‍ ഇഡി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്വര്‍ണക്കടത്തിലെ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനാണ് കമ്മിഷനെ നിയമിച്ചതെന്നും ഇഡി ആരോപിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മൊഴി നല്‍കാന്‍ സ്വപ്നയെ നിര്‍ബന്ധിച്ചു എന്ന ആരോപണം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഇഡിക്കെതിരെയുള്ള ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം.

സരിത്ത്, സ്വപ്ന

ഇതിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെതിരെ ഇഡി നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ താൽക്കാലിക സ്റ്റേ ഏർപ്പെടുത്തുകയും പിന്നീട് വിശദമായ വാദം കേട്ട് കുറ്റപത്രം റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് കീഴ്ക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് കണ്ടെത്തലുകൾ ബോധിപ്പിക്കാനും കോടതി നിർദേശിച്ചു. ഇതിൽ തുടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സർക്കാർ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ജുഡീഷ്യൽ കമ്മിഷൻ അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനിടെയാണ് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഇഡിയും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള വാദത്തിനു ശേഷം ഭരണഘടനാ സാധുത പരിശോധിച്ചായിരിക്കും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. നിലവിൽ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച ജുഡീഷ്യൽ കമ്മിഷന്റെ സാധുത താൽക്കാലികമായി ഇല്ലാതായിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ജുഡീഷ്യൽ ഏജൻസികളെ നിയോഗിക്കാനാവില്ല എന്ന വാദം ഉയർത്തിയാണ് ഇഡി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനും എതിരെ ഇഡി അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ആരോപണവിധേയനായ മുഖ്യമന്ത്രി അന്വേഷണ ഏജന്‍സിക്കെതിരെ ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അധികാര ദുര്‍വിനിയോഗമാണ്. ഇഡി അന്വേഷണത്തെ അട്ടിമറിക്കാനാണ് ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ജസ്റ്റിസ് വി.കെ.മോഹനന്‍ കമ്മിഷന്‍റെ അന്വേഷണം അസാധുവാക്കണമെന്നുമാണ് ഇഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

മാര്‍ച്ചില്‍ കസ്റ്റംസ്, ഇഡി, ആദായ നികുതി വകുപ്പ് എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ക്കെതിരെ ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍, റിട്ട. ജഡ്ജി കെ.വി.മോഹനനെ കമ്മിഷനാക്കാനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. വികസന പദ്ധതികള്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും ഡോളര്‍, സ്വര്‍ണക്കടത്ത് അന്വേഷണങ്ങള്‍ വഴിതിരിച്ചു വിടുന്നുവെന്നും ആരോപിച്ചായിരുന്നു അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

നയതന്ത്ര ബാഗേജിലൂടെയുള്ള സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസില്‍ പ്രതികളായ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ശബ്ദരേഖ, സരിത്തിന്റെ കത്ത് തുടങ്ങി അഞ്ചു കാര്യങ്ങളാണ് കമ്മിഷന്റെ പരിഗണനയില്‍ പെടുത്തിയത്. സ്വപ്നയുടെ ശബ്ദരേഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗൂഢാലോചന, മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മൊഴി നല്‍കാന്‍ പ്രതികള്‍ക്കുമേലുള്ള സമ്മര്‍ദം, അതിനു പിന്നില്‍ ആരൊക്കെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും കമ്മിഷന്‍ പരിഗണിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

ഗൂഢാലോചനയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്കിരെ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാരിലേക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ജുഡീഷ്യല്‍ കമ്മിഷനെ നിയമിച്ചത്. 1952ലെ കമ്മിഷന്‍സ് ഓഫ് എന്‍ക്വയറി ആക്ടിനു വിരുദ്ധമാണു മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനമെന്നു നിയമവിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ അധികാര പരിധിയില്‍പ്പെട്ട വിഷയങ്ങളില്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തിന് അധികാരമില്ലെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

