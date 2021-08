‘എത്ര നേരമായ് കാത്തുനിൽപ്പൂ’; ബൈഡൻ ഇമ്രാനെ വിളിക്കുമോ, ‘ഏറ്റവും മോശം ശത്രു’

പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ ഇപ്പോൾ കേൾക്കാനിടയുള്ള പാട്ടുകളിൽ മലയാളത്തിലെ ഹിറ്റുകളുമുണ്ടാകും എന്നാണു ട്രോളന്മാരുടെ കമന്റ്. ‘എത്ര നേരമായ് ഞാൻ കാത്തുകാത്തു നിൽപ്പൂ ഒന്നിങ്ങു നോക്കുമോ’, ‘എന്തേ ഇന്നും വന്നീലാ നിന്നോടൊന്നും ചൊല്ലീലാ’ തുടങ്ങിയ പാട്ടുകളും പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ കേൾക്കുകയാണെന്നാണു ട്രോളന്മാരുടെ നിരീക്ഷണം.

ഈ പാട്ടു ട്രോളിങ് തമാശയായി കളഞ്ഞാലും, ഇമ്രാ‍ൻ ഖാൻ വലിയൊരു കാത്തിരിപ്പിലാണെന്ന കാര്യം അങ്ങനെ വിട്ടുകളയാനുള്ളതല്ല. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ വലിയ വാർത്തയാണ് അതെന്നതുതന്നെ കാരണം. ‘ഹൃദയത്തിൻ ചന്ദനവാതിൽ നിനക്കായ് മാത്രം തുറക്കാം ഞാൻ’ എന്ന ചിന്തയോടെ ഇമ്രാൻ മാസങ്ങളായി കാത്തിരിക്കുന്നത് ആരെയാണെന്നോ, യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് സാക്ഷാൽ ജോ ബൈഡനെ. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത് ആറര മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രധാന സുഹൃത്ത് രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ പാക്കിസ്ഥാന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാനെ വിളിക്കാൻ ബൈഡൻ തയാറായിട്ടില്ല.



ആ വിളിയില്ലായ്മ നിസ്സാരമായെടുക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാനു പറ്റുമോ? കോവിഡ് പോരാട്ടവും മറ്റുമായി തിരക്കേറെയുണ്ടെങ്കിലും ബൈഡനു ഫോണിലൂടെ കുശലാന്വേഷണം നടത്താമായിരുന്നുവെന്നു പാക്കിസ്ഥാൻ കുറച്ചുറക്കെത്തന്നെ ആത്മഗതം നടത്തുന്നു! ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി മൂന്നു മാസം മുൻപ്, അതായത് 2021 ഏപ്രിൽ 26ന് ഫോണിലൂടെ ബൈഡൻ സംസാരിച്ചതാണ്. എന്നി‌ട്ടും തന്നെ വിളിക്കാതിരുന്നതോടെയാണ് ഇമ്രാന്റെ അസ്വസ്ഥത കൂടിയത്. ഇനിയിപ്പോൾ ബൈഡൻ വിളിച്ചാലും ബന്ധം പണ്ടേപോലെ രസത്തിലായിരിക്കില്ലെന്നാണ് ഇമ്രാന്റെ അനുചരവൃന്ദം പാടിനടക്കുന്നത്.



∙ എന്തേ ബൈഡൻ മിണ്ടീല?



അകത്തു മാത്രമല്ല പുറത്തും പാക്കിസ്ഥാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത്. സൗഹൃദത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രമല്ല, രാജ്യാന്തര തലത്തിലെ മേൽവിലാസത്തിനും ബൈഡന്റെ വിളി ഇമ്രാനും പാക്കിസ്ഥാനും ആവശ്യമാണ് എന്നതാണു കാരണം. യുഎസിന്റെ ‘തണുപ്പൻ മട്ട്’ അവരെ എത്രമാത്രം ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാക്കിസ്ഥാന്റെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് (എൻ‌എസ്‌എ) മൊയ്ദ് യൂസഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈംസിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ പ്രകടമായി.



ജോ ബൈഡൻ (ഫയൽ ചിത്രം)

ഇമ്രാനെ ബൈഡൻ വിളിക്കാത്തതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാണു യൂസഫ് സംസാരിച്ചത്. ‘‘ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയോടു യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്നത് ഗൗരവതരമാണ്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഉൾപ്പെടെ ചി‍ല സന്ദർഭങ്ങളിലെ സൂചന മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾ പാടുപെടുന്നു.’’– യൂസഫ് പറഞ്ഞു. ഇമ്രാനുമായി ബൈഡൻ സംസാരിക്കാത്തതു പാക്ക്–യുഎസ് ബന്ധം വഷളായെന്ന് അർഥമാക്കുന്നില്ലെന്നു ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ മാധ്യമവിഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ലണ്ടനിലെ യുഎസ് ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ പാക്ക് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.



ആ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞു മൂന്നു ദിവസത്തിനു ശേഷമാണ്, പാക്ക് എൻഎസ്എയുടെ പ്രതികരണം വന്നതെന്നതു ശ്രദ്ധേയം. 2004ൽ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സ്ഥിരതയുള്ള സംവിധാനത്തിനു യുഎസിനു പാക്കിസ്ഥാന്റെ പൂർണ പിന്തുണ ആവശ്യമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അന്നത്തെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് ഡബ്ല്യു.ബുഷ് പാക്കിസ്ഥാനെ അമേരിക്കയുടെ പ്രധാന നാറ്റോ ഇതര സഖ്യകക്ഷിയാക്കിയത്. പാക്ക് സഹായത്തോടെ അഫ്ഗാനെ പുനർനിർമിക്കുന്നതിനായി കോടിക്കണക്കിനു ഡോളർ യുഎസ് അവിടേക്ക് ഒഴുക്കി.



പക്ഷേ യുഎസിൽ ഭരണം മാറിയപ്പോൾ ബന്ധത്തിൽ രസക്കേടുണ്ടായി. ഡോണൾഡ് ട്രംപ് വന്നപ്പോഴേക്കും ബന്ധം വഷളായി. പാക്കിസ്ഥാനുള്ള 2 ബില്യൻ ഡോളറിന്റെ സൈനിക സഹായം ട്രംപ് വെട്ടി. ‘15 വർഷത്തിനിടെ അമേരിക്ക പാക്കിസ്ഥാന് 33 ബില്യൻ ഡോളറിലധികം സഹായം നൽകി. നമ്മുടെ നേതാക്കളെ വിഡ്ഢികളാക്കി, നുണയും വഞ്ചനയും മാത്രമാണ് അവർ തിരികെ തന്നത്. അഫ്ഗാനിൽ നമ്മൾ വേട്ടയാടുന്ന ഭീകരർക്ക് അവർ സുരക്ഷിത താവളം ഒരുക്കുന്നു. സഹായം ഇനി വേണ്ട’ – ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ ട്വീറ്റ്. ചില്ലറ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും ബൈഡനും സമാന നിലപാടാണെന്നാണു സൂചന.



∙ ‘പാക്കിസ്ഥാനുമുണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ’



‘ഫോൺ വിളി ഒരു ആനുകൂല്യമാണെങ്കിൽ, സുരക്ഷാബന്ധം ആനുകൂല്യമാണെങ്കിൽ, പാക്കിസ്ഥാന് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്’ എന്നാണു യൂസഫ് ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി പറഞ്ഞത്. യുഎസിനോടുള്ള നീരസവും മുന്നറിയിപ്പും ഒരുപോലെ നിറഞ്ഞുനിന്ന പ്രസ്താവനയാണത് എന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. യുഎസ് കൈവിടുകയാണെങ്കിൽ ചൈനയോടു കൂടുതൽ അടുക്കുമെന്നാണു യൂസഫ് പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ. യുഎസിന്റെ കൈയ്യാളിന്റെ സ്ഥാനത്തുനിന്നു ചൈനയുടെ ചങ്ങാതിയായി എതിർചേരിയിലാകാൻ പാക്കിസ്ഥാനു മടിയില്ലെന്നു ചുരുക്കം.



അഫ്ഗാൻ സേന, താലിബാൻ (ഫയൽ ചിത്രം)

അഫ്ഗാനെ ചൊല്ലിയാണു സമീപകാലത്തെ യുഎസ്–പാക്ക് മുറുമുറുപ്പെന്നാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട സൈനിക നടപടികൾക്കു ശേഷം അഫ്ഗാനിൽനിന്നു സമ്പൂർണ പിന്മാറ്റം നട‌പ്പാക്കുകയാണു യുഎസ്. അവസരം മുതലെടുത്ത് അഫ്ഗാന്റെ പ്രദേശങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി പിടിച്ചെടുക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിലാണ് താലിബാൻ. ‘മനഃപൂർവമുള്ള പ്രാകൃത നടപടികൾക്ക്’ താലിബാനു പിന്തുണയേകുന്നതു പാക്കിസ്ഥാനാണെന്ന് അഫ്ഗാൻ വെട്ടിത്തുറന്നു പറഞ്ഞതു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്.



സാഹചര്യം ഇതായിരിക്കെ, ഇമ്രാന്റെ നിലപാടുകളും ഗൗരവ ചർച്ചയ്ക്കു വഴിതുറന്നു. താലിബാൻ ചിലരെപ്പോലെ സൈനിക സംഘടനയല്ലെന്നും സാധാരണക്കാരാണെന്നുമാണ് പി‌ബി‌എസ് ന്യൂസ് അവറിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഇമ്രാൻ പറഞ്ഞത്. രാജ്യാതിർത്തിയിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് ദശലക്ഷം അഫ്ഗാൻ അഭയാർഥികൾ ഉള്ളപ്പോൾ പാക്കിസ്ഥാൻ അവരെ എങ്ങനെ വേട്ടയാടുമെന്നും ഇമ്രാൻ ചോദിച്ചു.



അഫ്ഗാനിൽനിന്നു പലായനം ചെയ്യുന്നവർ (ഫയൽ ചിത്രം)

‘‘പാക്കിസ്ഥാൻ താലിബാനു സുരക്ഷിത താവളവും അഭയവും നൽകുന്നെന്നു പറയുമ്പോൾ, ഈ താവളങ്ങൾ എവിടെയാണ് എന്നതിനു തെളിവ് നൽകാത്തതെന്താണ്? പാക്കിസ്ഥാൻ താലിബാനെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുകയും ആയുധങ്ങളും രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്തുവെന്ന ആരോപണങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം അനീതിയാണ്. 9/11നു ശേഷം ഭീകരതയ്‌ക്കെതിരായ യുഎസ് യുദ്ധത്തിൽ പാക്ക് സർക്കാരും പങ്കാളിയായി, പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത നഷ്ടം സഹിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് അഫ്ഗാൻ അഭയാർഥികൾക്ക് അഭയം നൽകി.



അഫ്ഗാനിൽ അമേരിക്ക ശരിക്കും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. താലിബാനു മേൽക്കൈ കിട്ടുംമുൻപേ വാഷിങ്ടനിനു മുൻതൂക്കം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ രാഷ്ട്രീയ ഒത്തുതീർപ്പ് യുഎസ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ പെട്ടെന്നു സൈന്യത്തെ 10,000 പേരായി ചുരുക്കി. എന്നിട്ട്, പിന്മാറ്റ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതെല്ലാമായപ്പോൾ വിജയിച്ചെന്നു താലിബാൻ കരുതി. രാഷ്ട്രീയ ഒത്തുതീർപ്പ് മാത്രമാണു മികച്ച ഫലം നൽകുക. തീർച്ചയായും താലിബാൻ ആ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗവുമാകും.’’– ഇമ്രാൻ വിശദീകരിച്ചു.



∙ ബൈഡനെ കാത്ത് ദുഃസ്വപ്നമോ?



അഫ്ഗാനിലെ സേനാ പിന്മാറ്റത്തിനു മുന്നോടിയായി താലിബാനുമായി യുഎസ് സമാധാന ഉടമ്പടിയിലേർപ്പെട്ടിരുന്നു. പാക്കിസ്ഥാനിൽ പ്രതീക്ഷ വച്ചാണു ബൈഡൻ ഭരണകൂടം താലിബാനുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിയതെന്നാണു സൂചന. എന്നാൽ ഇത്തരം പ്രതീക്ഷ അസ്ഥാനത്താകുമെന്നും ചരിത്രംതന്നെ അവസാനം വിജയിക്കുമെന്നും പല നയതന്ത്ര വിദഗ്ധരും പറയുന്നു.



ഫയൽ ചിത്രം

‌ബൈഡനെ കാത്തിരിക്കുന്നതു ദുഃസ്വപ്നമാകാമെന്ന അഭിപ്രായമാണു ഫോറിൻ പോളിസിയിലെ ലേഖനത്തിൽ അമേരിക്കൻ ജേണലിറ്റ് മിഷേൽ ഹിർഷ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. യുദ്ധഭൂമിയിലും ചർച്ചകളിലും ഒരുപോലെ പരസ്പരം പിന്തുണയ്ക്കുകയാണു താലിബാനും പാക്കിസ്ഥാനും. അഫ്ഗാനിൽ താലിബാൻ വിജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരിൽ മുന്നിലുള്ളതും പാക്കിസ്ഥാനാണെന്നു ലേഖനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

‘‘താലിബാന്റെ ആക്രമണങ്ങളെ പാക്കിസ്ഥാൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. അവരു‌ടെ ആയുധ–ആൾബലമില്ലാതെ, താലിബാനു രാജ്യവ്യാപക ആക്രമണം ഏറ്റെടുക്കാനാവില്ല. അഫ്ഗാനിൽനിന്ന് എല്ലാ വിദേശ സൈനികരെയും പുറത്താക്കിയതിൽ പാക്ക് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി ഐഎസ്ഐ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. അഫ്ഗാൻ സർക്കാരിലും സൈന്യത്തിലും പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴവരുടെ ലക്ഷ്യം.’’– ദക്ഷിണേഷ്യ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് വിഷയങ്ങളിൽ 4 യുഎസ് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ മുതിർന്ന ഉപദേശകനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ബ്രൂസ് റിഡൽ പറഞ്ഞു.



അഫ്ഗാനിൽനിന്നു യുഎസ് പിൻവാങ്ങിയാലും, 9/11 പോലെ രക്തരൂഷിതമായ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കാൻ താലിബാനോ ഇസ്‍ലാമാബാദോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നാണു ബൈഡൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ വാദം. പഴയതു പോലെയാവില്ലെന്നു താലിബാൻ നേതാക്കളും പാക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. 2020ൽ യുഎസുമായി സമാധാനചർച്ച ആരംഭിച്ചശേഷം ലോക വേദിയിൽ നയതന്ത്രജ്ഞരായി സ്വയം അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിലും, താലിബാൻ അവരുടെ ക്രൂരമായ രീതികൾ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. സാധാരണക്കാർ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൽ ആശങ്കയുമായി കാബൂളിലെ യുഎസ് എംബസി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.



∙ താലിബാനെ പിന്തുണച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ



തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അഫ്ഗാൻ സർക്കാരിനെ പിന്തുണച്ചിരുന്ന യുഎസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള 46 രാജ്യങ്ങളുടെ സഖ്യത്തപ്പോലും വകവയ്ക്കാതെയാണു പിന്നിട്ട പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി പാക്കിസ്ഥാൻ താലിബാനെ സഹായിച്ചിരുന്നത്. ആ നയം മാറാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. യുഎസ് സൈന്യവും നാറ്റോയും പിന്മാറുകയും അഫ്ഗാൻ സർക്കാർ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും അവരുടെ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും.



യുഎസും താലിബാനും സമാധാന ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ടപ്പോൾ (ഫയൽ ചിത്രം)

ശരിയായ ഭരണാധികാരികളെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു പോരടിക്കുന്ന താലിബാനും അഫ്ഗാൻ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് ഗനിയും പരസ്പരം ചർച്ച നടത്താൻ തയാറാകാത്തതിനാൽ സമാധാന ചർച്ചകൾ എവിടെയുമെത്തില്ലെന്നും ആശങ്കയുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണു താലിബാനിൽ സ്വാധീനമുള്ള പാക്കിസ്ഥാന്റെ സാന്നിധ്യം നിർണായകമാകുന്നത്. താലിബാന്റെ പല നേതാക്കളും കുടുംബങ്ങളും സുരക്ഷിത താവളമായി കണക്കാക്കുന്നതു പാക്കിസ്ഥാനെയാണ്.



2001ലേക്കാൾ മൃദുവും സൗമ്യവുമായ താലിബാനാണ് ഇപ്പോഴത്തേതെന്നു കരുതുന്നതു വിഡ്ഢിത്തമാണെന്ന് അഫ്ഗാനിലെ മുൻ യുഎസ് അംബാസഡർ റയാൻ ക്രോക്കർ പറയുന്നു. ‘‘20 വർഷത്തിനുശേഷം, താലിബാൻ കളം തിരിച്ചുപിടിക്കുകയാണ്. അവർ കൂടുതൽ കഠിനഹൃദയമുള്ളവരായി. അഫ്ഗാൻ സർക്കാരിനു കീഴടങ്ങാനുള്ള വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റാരോടും സംസാരിക്കാൻ അവർക്കു താൽപര്യമില്ല.’’– ക്രോക്കർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഇരട്ടമുഖത്തെപ്പറ്റി നേരത്തേ അറിയാമെങ്കിലും അണ്വായുധ രാജ്യമായതിനാൽ യുഎസ് ഭയപ്പെടുന്നതായും വ്യാഖ്യാനമുണ്ട്.



ഫയൽ ചിത്രം

അസ്ഥിരമായി തകർന്നാൽ പാക്കിസ്ഥാനെ ഭീകരർ ഏറ്റെടുത്തേക്കുമെന്നും ആണവായുധങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നും യുഎസ് ആശങ്കപ്പെടുന്നു. ഇതോടൊപ്പം പാക്കിസ്ഥാനിലും മേഖലയിലും ‘ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് സംരംഭം’ (ബിആർഐ) ഉൾപ്പെടെ സഹായവും നിക്ഷേപവുമായി ചൈന ശക്തി സംഭരിക്കുന്നതും യുഎസിനു കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. വാഷിങ്ടനും ഇസ്‍ലാമാബാദും ‘സ്വപ്ന ലോകത്തെ നയതന്ത്ര’ത്തിലാണെന്നു പറയാം. അപ്രതീക്ഷിതമായി, ബൈഡന്റെ ‘ഏറ്റവും മോശം ശത്രുവായി’ പാക്കിസ്ഥാൻ മാറാനാണു സാധ്യത. ഒരു ഫോൺ വിളിയിൽ അലിയുമോ ഇത്രയും കാഠിന്യം? കാത്തിരിക്കാം, കണ്ടറിയാം.



English Summary: Imran Khan's endless wait for a telephone call from Joe Biden, How Pakistan Could Become America's worst enemy