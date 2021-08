താലിബാനെ അഫ്ഗാൻ തന്നെ നേരിടണം; സൈനിക നീക്കത്തിനില്ല: ഉറച്ച് ബൈഡൻ

വാഷിങ്ടൻ ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍നിന്നു യുഎസ് സൈന്യത്തെ പിന്‍വലിച്ചതില്‍ വീണ്ടുവിചാരമില്ലെന്നും സ്വന്തം രാജ്യത്തിനായി പോരാടാന്‍ അഫ്ഗാന്‍ നേതാക്കള്‍ ഒന്നിക്കണമെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുള്ള മറ്റു സഹായങ്ങള്‍ തുടരുമെന്നും ബൈ‍‍ഡന്‍ വ്യക്തമാക്കി. അഫ്ഗാന്‍റെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശവും കീഴടക്കിയ താലിബാന്‍ 11 പ്രവിശ്യാ തലസ്ഥാനങ്ങളും നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി മുന്നേറ്റം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് യുഎസ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

ആക്രമണം നിര്‍ത്താന്‍ രാജ്യാന്തരസമൂഹം താലിബാനെ പ്രേരിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അഫ്ഗാന്‍ നിലപാട്. അതേസമയം, അഫ്ഗാനിലെ വിവിധ പ്രവിശ്യകളിൽ സൈന്യവും താലിബാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസത്തിനിടെ 27 കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി യൂനിസെഫ് അറിയിച്ചു. 136 കുട്ടികൾക്കു പരുക്കേറ്റു. കാണ്ടഹാർ, ഖോസ്റ്റ്, പക്രിയ പ്രവിശ്യകളിലെ കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന ദുരിതമാണു യുനിസെഫ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്.

കാബൂളിൽ സ്വകാര്യ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ മാനേജർ തൂഫാൻ ഒമറിനെ താലിബാൻ ഭീകരർ വെടിവച്ചുകൊന്നു. തെക്കൻ പ്രവിശ്യയായ ഹെൽമന്ദിൽ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ ഭീകരർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം താലിബാൻ നിയന്ത്രണത്തിലായ വടക്കൻ പ്രവിശ്യയായ കുൻഡൂസിൽനിന്ന് ഭീകരരെ തുരത്താനായി അഫ്ഗാൻ കമാൻഡോകൾ പ്രത്യാക്രമണം ശക്തമാക്കി.



