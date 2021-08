തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്രണയം നിരസിച്ചതിന് പെണ്‍കുട്ടികളെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് ഗൗരവതരമെന്നും ജാഗ്രതയുണ്ടാവുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. അതിവിപുലമായ ചതിക്കുഴി ഒരുക്കി ചിലര്‍ പെണ്‍കുട്ടികളെ ചതിയില്‍ വീഴ്ത്തുന്നു. പൊലീസ് മൃദുസമീപനം സ്വീകരിക്കില്ല. സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എംഎൽഎമാരുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് നിയമസഭയിൽ മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.



English Summary: Killing girls for refusing love is a serious issue, says CM Pinarayi Vijayan