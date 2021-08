ഹിമാചലില്‍ മലയിടിഞ്ഞു; വാഹനങ്ങളും ആളുകളും മണ്ണിനടിയില്‍ -വിഡിയോ

ഷിംല ∙ ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിലെ കിന്നൗര്‍ ജില്ലയില്‍ ദേശീയ പാതയില്‍ ഉണ്ടായ കനത്ത മലയിടിച്ചിലില്‍ എച്ച്ആര്‍ടിസി ബസ് ഉള്‍പ്പെടെ മണ്ണിനടിയിലായി. കൂറ്റന്‍ പാറകള്‍ അടര്‍ന്നു വഴിയിലേക്കു വീഴുകയായിരുന്നു. നിരവധി ആളുകളും വാഹനങ്ങളും മണ്ണിനടിയില്‍ പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണു റിപ്പോര്‍ട്ട്.

പൊലീസും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകരും സ്ഥലത്തെത്തി. അപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്നാണ് മണ്ണിടിച്ചില്‍ ഉണ്ടായതെന്നാണു റിപ്പോര്‍ട്ട്.

English Summary: Landslide in Himachal Pradesh's Kinnaur, several feared buried as some vehicles trapped under debris