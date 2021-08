പിഴയടച്ചാൽ വ്ലോഗർമാർക്ക് തടിയൂരാം; ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ: കടുപ്പിച്ച് എംവിഡി

കണ്ണൂർ∙ പിഴയടച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഇ ബുള്‍ ജെറ്റ് വ്ലോഗർ സഹോദരന്മാർക്കെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷന്‍ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് മോട്ടര്‍ വാഹന വകുപ്പ് (എംവിഡി). നിയമം മറികടന്ന് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം പ്രവൃത്തികള്‍ അംഗീകരിക്കില്ല. വാഹനത്തിനു ചുമത്തിയ പിഴയടക്കാനും വാഹനം പൂര്‍വ സ്ഥിതിയിലാക്കാനും വ്ലോഗർമാർക്ക് അവസരമുണ്ടെന്നും മോട്ടര്‍ വാഹന വകുപ്പ് പറഞ്ഞു. ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ആര്‍ടിഒ ഓഫിസിലും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനു സമീപവും തടിച്ചുകൂടിയ ആരാധകരെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

അതേസമയം, ഇ ബുള്‍ ജെറ്റിന്റെ വാഹനം പിടിച്ചെടുത്തതിന് പിന്നാലെ കണ്ണൂരില്‍ മോട്ടര്‍ വാഹന വകുപ്പ് പരിശോധന കര്‍ശനമാക്കി. രൂപമാറ്റം വരുത്തിയ വാഹനങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുക്കും. നിയമ ലംഘനമുണ്ടായാല്‍ മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയുണ്ടാകും. വ്ലോഗര്‍മാര്‍ക്കെതിരെയല്ല, വാഹനത്തിന്‍റെ രൂപമാറ്റത്തിനെതിരെയാണ് നടപടി. ഇ ബുള്‍ ജെറ്റിന്‍റേതുപോലെ രൂപമാറ്റം വരുത്തിയ മറ്റു വാഹനങ്ങള്‍ ജില്ലയിലുണ്ടെന്ന് നിലവില്‍ പരാതിയില്ല. എങ്കിലും രൂപമാറ്റം വരുത്തിയ വാഹനങ്ങള്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടിയെടുക്കാനാണു തീരുമാനം.

English Summary: MVD will go ahead with prosecution against E Bull Jet vloggers if not paid fines