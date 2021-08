ന്യൂഡല്‍ഹി∙ പാര്‍ലമെന്റില്‍ ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കര്‍ ഓം ബിര്‍ളയുടെ മുറിയില്‍ നടന്ന വിവിധ കക്ഷിനേതാക്കളുടെ കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ ഒന്നിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധിയും. വര്‍ഷകാല സമ്മേളനം നിശ്ചയിച്ചതിലും രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ്, ഇന്ന് അവസാനിച്ചതിനു ശേഷമാണു സ്പീക്കര്‍ വിവിധ കക്ഷി നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.

യോഗത്തില്‍ അടുത്തടുത്ത കസേരകളിലാണ് നരേന്ദ്ര മോദിയും സോണിയാ ഗാന്ധിയും ഇരുന്നത്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, കോണ്‍ഗ്രസ് ലോക്‌സഭാ കക്ഷി നേതാവ് അധീര്‍രഞ്ജന്‍ ചൗധരി എന്നിവരും തൃണമൂല്‍, അകാലിദള്‍, വൈഎസ്ആര്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്, ബിജെഡി എന്നീ കക്ഷികളുടെ നേതാക്കന്മാരും പങ്കെടുത്തു. പാര്‍ലമെന്റിലെ കടുത്ത പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങളുമായാണ് നേതാക്കള്‍ സ്പീക്കറുടെ മുറിയില്‍ ഒത്തുചേര്‍ന്നത്. ഭാവിയില്‍ പാര്‍ലമെന്റിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം സുഗമമായി നടത്താന്‍ എല്ലാ പാര്‍ട്ടികളും സഹകരിക്കണമെന്നു സ്പീക്കര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാരും പ്രതിപക്ഷവും പരസ്പരം പഴിചാരുകയാണു ചെയ്തത്.



ഇത്രയൊക്കെ വിവാദങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ ഇന്നാണ് ആദ്യമായി കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞതെന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് അധീര്‍ രഞ്ജന്‍ ചൗധരി പറഞ്ഞു. എല്ലാം അവസാനിച്ചപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ചര്‍ച്ചകളില്ലാതെയാണ് എല്ലാ ബില്ലുകളും സര്‍ക്കാര്‍ പാസാക്കിയത്. ഒബിസി ബില്‍ ഒഴികെ എല്ലാ ബില്ലുകളും നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ പാസാക്കി. സര്‍ക്കാരിനിതു മറ്റൊരു റെക്കോര്‍ഡാണെന്നും ചൗധരി പരിഹസിച്ചു.

ഒരു മാസത്തോളം നീണ്ട വര്‍ഷകാല സമ്മേളനത്തില്‍ 21 മണിക്കൂര്‍ മാത്രമാണ് ലോക്‌സഭ പ്രവര്‍ത്തിച്ചതെന്ന് സ്പീക്കര്‍ ഓം ബിര്‍ള പറഞ്ഞു. പ്രതീക്ഷകള്‍ക്കൊത്ത തരത്തില്‍ നടപടികള്‍ മുന്നോട്ടുപോകാതിരുന്നതില്‍ ദുഃഖമുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്താന്‍ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. എന്നാല്‍ വലിയ തോതിലുള്ള തടസപ്പെടുത്തലാണ് ഉണ്ടായത്. ഇരു പരിഹരിച്ചേ മതിയാവൂ എന്നും സ്പീക്കര്‍ പറഞ്ഞു. രാജ്യസഭയില്‍ മേശപ്പുറത്തു കയറി നടപടികള്‍ തടസപ്പെടുത്തിയ പ്രതിപക്ഷ നടപടിയെ ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു.

