കിരൺകുമാറിനെ പിരിച്ചുവിട്ടു; ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ സർക്കാർ പുറത്താക്കുമോ?

തിരുവനന്തപുരം ∙ സ്ത്രീധന പീഡനത്തെത്തുടർന്ന് വിസ്മയയെന്ന യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവ് കിരൺ കുമാറിനെ സർക്കാർ ജോലിയിൽനിന്ന് പിരിച്ചു വിടുമ്പോൾ, മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കെ.എം.ബഷീറിനെ മദ്യലഹരിയിൽ വാഹനമിടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ ഐഎഎസിനെ പിരിച്ചുവിടാത്തതെന്ത് എന്ന ചോദ്യമുയരുന്നു. വിസ്മയ കൊല്ലപ്പെട്ട് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കിരൺകുമാറിനെ പിരിച്ചുവിട്ടെങ്കിൽ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടറാമിനെ സസ്പെൻഡു ചെയ്തശേഷം ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്തത്.

പിരിച്ചു വിടണമെന്ന ശുപാർശ കേന്ദ്രത്തിനു നൽകിയില്ല. ആരോപണ വിധേയനായ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പിരിച്ചു വിടുന്നത് നിരവധി നടപടിക്രമങ്ങൾ കടന്നാണ്. സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനു മാത്രമേ പിരിച്ചു വിടാനാകൂ. സംസ്ഥാന സർവീസിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനു കാരണംകാണിക്കൽ നോട്ടിസും ഹിയറിങുമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിരിച്ചുവിടാൻ ഉത്തരവിറങ്ങുമ്പോൾ വർഷങ്ങളെടുക്കും. സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ കോടതിയിൽപോയി വിജയിച്ചാൽ അതുവരെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകി തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടിവരും.

ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ച ഉണ്ടായാൽ ആദ്യം കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകും. നോട്ടിസിനു മേലധികാരി വഴി വകുപ്പ് മേധാവിക്കു മറുപടി നൽകാം. നേരിട്ട് ഹാജരായി വിശദീകരണം നൽകാനും അവസരമുണ്ട്. വിശദീകരണം തൃപ്തികരമാണെങ്കില്‍ നടപടികൾ അവസാനിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിനുശേഷം ചാര്‍ജ് മെമ്മോ നൽകും. ചാർജുകൾ ഓരോന്നായി അതിൽ അക്കമിട്ടു നിരത്തും. അതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനു പറയാനുള്ളത് കേൾക്കും. അഭിഭാഷകൻ വഴിയും മറുപടി നൽകാം.

വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ പിരിച്ചു വിടൽ നടപടി ആരംഭിക്കും. പിരിച്ചു വിടുക, സസ്പെൻഡു ചെയ്യുക, തരംതാഴ്ത്തുക തുടങ്ങിയവയാണ് വലിയശിക്ഷ. ഇൻക്രിമെന്റ് തടയുന്നതാണ് ചെറിയശിക്ഷ. പിരിച്ചു വിട്ടാൽ മുഴുവൻ പെന്‍ഷൻ ലഭിക്കില്ല. കോടതിയിൽ കേസ് വാദിച്ചു ജയിച്ചാൽ ജോലിയിൽ തിരികെ പ്രവേശിക്കാം. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ പിരിച്ചുവിട്ട കാലയളവു മുതലുള്ള ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകേണ്ടിവരും. സസ്പെൻഷനിലാണെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം ലഭിക്കും. ആറു മാസമാണ് സസ്പെൻഷൻ കാലാവധി. ഇതിനുശേഷം തിരിച്ചെടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ കാരണങ്ങൾ കാണിക്കണം.

സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പിരിച്ചു വിട്ടത് സംബന്ധിച്ച് മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജിജി തോംസന്റെ രസകരമായ അനുഭവം ഇങ്ങനെ: 1988ൽ പാലക്കാട് കലക്ടറായിരിക്കുമ്പോഴാണ് റവന്യൂവകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജോലിക്കു ഹാജരാകാതെ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നതായി മനസ്സിലായത്. അന്വേഷണത്തിൽ ഇതു ശരിയാണെന്നു കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്നു പിരിച്ചുവിടാൻ നടപടി ആരംഭിച്ചു. 1991 ൽ കലക്ടർപദവിയിൽനിന്ന് ജിജി തോംസൺ മാറി. പിന്നീട് 2001ൽ റവന്യൂ സെക്രട്ടറിയായിരിക്കെ ഒരു വലിയ ഫയൽ അദ്ദേഹത്തിനു മുന്നിലെത്തി. പഴയ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ഫയലായിരുന്നു അത്. അപ്പോഴേക്കും 13 വർഷം കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു ആറു മാസത്തേക്കു സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. പുതിയ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയാൽ വീണ്ടും ആറു മാസത്തേക്കു സസ്പെൻഡു ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര അനുമതിയോടെ മാത്രമേ സസ്പെൻഷൻ നീട്ടാനാകൂ. ഒരു വർഷത്തിനപ്പുറം സസ്പെൻഷനിൽ നിർത്താനാകില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അതീവ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യമായിരിക്കണം.

ക്രിമിനൽ കേസാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പിരിച്ചുവിടാൻ ശുപാർശ ചെയ്യാം. പഴ്സനൽ മന്ത്രാലയത്തോട് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം ആവശ്യമായ രേഖകളും നൽകണം. മന്ത്രാലയം രേഖകൾ പരിശോധിച്ചശേഷം വിവിധ കാര്യങ്ങളിൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടും. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമാണെങ്കിൽ കേന്ദ്രം അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കും. ചൈനയും ഇന്ത്യയുമായുള്ള യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ചൈനയെ സഹായിച്ച ലഡാക്ക് കലക്ടറെ പിരിച്ചു വിട്ടിരുന്നു. അഴിമതി കേസിലുൾപ്പെട്ട ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പിരിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട്.

മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ കെ.എം.ബഷീർ 2019 ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് പുലർച്ചെ ഒരു മണിക്കാണ് ശ്രീറാം ഓടിച്ച വാഹനം ഇടിച്ചു കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ശ്രീറാമിന്റെ രക്ത പരിശോധന നടത്താതെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. ഡോക്ടർ കൂടിയായ ശ്രീറാം രക്തത്തിൽ മദ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നതുവരെ പരിശോധന നടത്താൻ സമ്മതിക്കാത്തതിനാൽ 10 മണിക്കൂറിനുശേഷം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മദ്യത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താനായില്ല.

രക്ത പരിശോധന വൈകിപ്പിക്കാൻ പൊലീസ് ഒത്തുകളിച്ചതായും ആരോപണം ഉയർന്നു. 2020 ഫെബ്രുവരി മാസം മൂന്നിനു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രം കോടതി അംഗീകരിച്ചു. പത്തു വർഷം വരെ തടവും പിഴയും ശിക്ഷിക്കാവുന്ന കുറ്റമായതിനാൽ സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ് വിചാരണ. ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ ജോലിയിൽനിന്ന് പിരിച്ചുവിടും.

