കുഞ്ഞുമക്കളെ കൊന്നു?; യുഎസിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച പിതാവ് പിടിയിൽ

മെക്സിക്കോ സിറ്റി ∙ ഒന്നും മൂന്നും വയസ്സുള്ള മക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന സംശയത്തിൽ പിതാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. യുഎസ് ബോർഡർ പൊലീസാണ് മെക്സിക്കൻ അതിർത്തിവഴി യുഎസിലേക്കു തിരിച്ചുവരാൻ ശ്രമിച്ച മാത്യു ടെയ്‌ലർ എന്നയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ ടിജുവാന വഴി സാൻ ഡിയഗോയിലേക്കു പ്രവേശിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണു യുഎസ് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ബോർഡർ പ്രൊട്ടക്‌ഷൻ (സിബിപി) തടഞ്ഞത്.

മെക്സിക്കോയുടെ വടക്കൻ തീരനഗരമായ റൊസാരിറ്റോയിലെ ഹോട്ടലിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഒരു വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടിയും മൂന്നുവയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയുമായി ടെയ്‌ലർ ശനിയാഴ്ച മുറിയെടുക്കുന്നത് കാണാം. പിന്നീട് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ അവർക്കൊപ്പം ഹോട്ടലിൽനിന്നിറങ്ങുന്ന ടെയ്‌ലർ കുട്ടികളില്ലാതെ തിരിച്ചെത്തുകയും തുടർന്നു മുറി ഒഴിഞ്ഞു പോകുകയും ചെയ്തു.

തിങ്കളാഴ്ച ദേഹമാസകലം കുത്തേറ്റ രണ്ടു കുട്ടികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഹോട്ടലില്‍നിന്ന് 29 കിലോമീറ്റർ അകലെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്നു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഹോട്ടലിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ ടെയ്‌ലറിന്റെ നടപടികൾ വെളിപ്പെട്ടത്. കലിഫോർണിയയിലെ സാന്റാ ബാർബറയിൽനിന്നുള്ളയാളാണ് ടെയ്‌ലർ. കുട്ടികളെ കാണാതായതായി മാതാവ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു.

English Summary: US man held on suspicion of murdering his two children in Mexico