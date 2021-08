പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു; വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങാതെ പുതിയ മന്ത്രിമാര്‍: വന്‍ റാലിയുമായി ബിജെപി

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ പുതിയ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെ ജനങ്ങള്‍ക്കു പരിചയപ്പെടുത്താന്‍ 22 സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കൂടി കടന്നുപോകുന്ന വമ്പന്‍ റാലികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ ബിജെപി. ഓഗസ്റ്റ് 16ന് ആരംഭിക്കുന്ന 'ജന്‍ ആശിര്‍വാദ് യാത്ര'യില്‍ പുതുതായി മന്ത്രിസഭയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ 39 മന്ത്രിമാര്‍ പങ്കെടുക്കും. യാത്ര 22 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 19,567 കിലോമീറ്റര്‍ പിന്നിടുമെന്ന് നേതാക്കള്‍ അറിയിച്ചു. 212 ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ 265 ജില്ലകളില്‍ യാത്ര എത്തും. 1,663 പ്രധാന പരിപാടികളാണ് യാത്രയ്ക്കിടയില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.



'വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങും മുമ്പ് മന്ത്രിമാര്‍ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തണം' എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം വരെ ഡല്‍ഹിയില്‍ തുടരാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാല്‍ പുതിയ മന്ത്രിമാര്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കു ശേഷം ഇതുവരെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടില്ല.

'ജന്‍ ആശിര്‍വാദ് യാത്ര'യ്ക്കു മുന്നോടിയായി ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ ജെ.പി. നഡ്ഡ പുതിയ മന്ത്രിമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ജൂനിയര്‍ മന്ത്രിമാരാണ് ഓഗസ്റ്റ് 16ന് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്. നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മുതിര്‍ന്ന മന്ത്രിമാര്‍ യാത്രയുടെ ഭാഗമാകും. മൂന്നു മുതല്‍ പത്തു ദിവസം വരെ മന്ത്രിമാര്‍ യാത്രയ്‌ക്കൊപ്പമുണ്ടാകും. നാരായണ്‍ റാണെ ഏഴ് ദിവസത്തോളം യാത്ര നടത്തുമെന്നും നേതാക്കള്‍ പറഞ്ഞു. സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിനു പുറമേ മൂന്നു ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ കൂടി മന്ത്രിമാര്‍ എത്തും. സ്വന്തം ജില്ലയ്ക്കു പുറമേ നാല് ജില്ലകളില്‍ കൂടി പോകണമെന്നാണ് മന്ത്രിമാര്‍ക്കുള്ള നിര്‍ദേശം.

English Summary: BJP To Introduce New Ministers To People With 22-State Jan Ashirwad Yatra