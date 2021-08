ഹൈക്കോടതിക്കു മുന്നിലെ സംഘർഷം; റിപ്പോർട്ടിൽ നിലപാടെടുക്കില്ലെന്നു സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം∙ ഹൈക്കോടതിക്കു മുന്നിൽ അഭിഭാഷകരും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിലെ ജുഡിഷ്യൽ കമ്മിഷന്റെ കണ്ടെത്തലുകളിൽ പ്രത്യേക നിലപാട് സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു. നിയമസഭയിൽ സമർപ്പിച്ച ആക്‌ഷൻ ടേക്കൺ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇതു പറയുന്നത്. ഹൈക്കോടതിയിലുണ്ടായ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കമ്മിഷൻ ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കും. അതിന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയേയും നിയമവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയേയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായും സർക്കാർ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു

2016 ജൂലൈ 20ന് ഹൈക്കോടതിക്ക് മുന്നിൽ അഭിഭാഷകരും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ഉണ്ടായ സംഘർഷവും പോലീസ് ലാത്തിച്ചാർജും അന്വേഷിച്ച ജസ്റ്റിസ് പി.എ. മുഹമ്മദ് കമ്മിഷൻ 2020 ജൂണിൽ സർക്കാരിനു റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. കമ്മിഷൻ ശുപാർശകളും ഇതിന്മേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികളും ഉൾപ്പെടുന്ന ആക്‌ഷൻ ടേക്കൺ റിപ്പോർട്ടാണ് നിയമസഭയിൽ സർക്കാർ സമർപ്പിച്ചത്. അഭിഭാഷകരും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും പരസ്പരം മോശമായി സംസാരിച്ചതു പ്രകോപനമായി എന്നതാണ് കമ്മിഷന്റെ കണ്ടെത്തലുകളിൽ പ്രധാനം. മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തിയപ്പോൾ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങിയിരുന്നില്ല.

അഭിഭാഷകർക്കും ക്ലർക്ക്മാർക്കും പരുക്കേറ്റതു പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജിനിടയിലും കയ്യേറ്റത്തിനിടയിലുമാണന്നും കമ്മിഷൻ പറയുന്നു. ലാത്തിച്ചാർജ് നടന്നില്ലെന്ന പൊലീസ് വാദം അവർക്ക് തെളിയിക്കാനായില്ല. ജില്ലാ തലത്തിലെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കീഴുദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിൽ ഏകോപനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ തടയാൻ അധികൃതർ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. എന്നാൽ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രിമിനൽ കേസുകൾ വിവിധഘട്ടങ്ങളിൽ ആയതിനാൽ കമ്മിഷൻ കണ്ടെത്തലുകളിൽ പ്രത്യേക നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം.



ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ശുപാർശകൾ പരിശോധിച്ച് നടപ്പിലാക്കും. ഇതിന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അഡിഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയേയും നിയമവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയേയും ചുമതലപ്പെടുത്തി. 1952ലെ കമ്മിഷൻ ഓഫ് എൻക്വയറി ആക്ടിന് അനുസൃതമായി പുതിയ ചട്ടം രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായും സർക്കാർ പറയുന്നു.

English Summary: Government decides not to take any stand in judicial commision report on Media persons- advocates clash